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Новостройки в Мраморноморском регионе, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$401,447
Резиденция располагает фитнес-центром, парной, сауной, тренажерным залом и студией пилатеса, кинотеатром, многофункциональным помещением. Преимущества Гарантированная доходность 5% на 2 года в турецких лирах. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 300 метров Метробус - 500 метр…
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Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$346,893
Апартаменты в современном жилом комплексе с большим торговым центром и широким спектром удобств. Проект расположенный в Кадыкёй, сочетает универсальную архитектуру и высокий уровень жизни. Из некоторых квартир открывается вид на Мраморное море. Расположение и объекты поблизости Поблизости м…
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Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$1,07 млн
Предлагаются квартиры с парковочными местами в элитном комплексе на берегу моря. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, гаражом и парковкой, баскетбольной площадкой, фитнес-центром, сауной, турецкой баней и массажным кабинетом, игровой комнатой, детской площадкой и детским клуб…
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TekceTekce
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Показать все Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
, Турция
от
$490,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! В продаже квартира с тремя спальнями (3+1) площадью 141,5 м2 с видом на море. Проект расположен в районе Зейтинбурну в не…
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Smart Home
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$337,921
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город. Резиденция располагает магазинами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей …
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$460,609
Резиденция располагает двухуровневой крытой парковкой и открытыми парковочными местами, большой ухоженной зеленой зоной, бассейном, спортивным комплексом, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом. На каждом этаже находятся 5 квартир. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и …
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Видео квартир вышлем по запросу. Невероятно выгодное предложение - дешевле минимум на 200.000 USD чем у других продавцов. В продаже квартира с одной спальней (1+1), общей площадью 76 м2 комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul. Общая площадь проекта 27 000 м2, богатая внутренняя инфрастр…
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Smart Home
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Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$411,863
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро. Резиденция располагает большими зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной, хамамом, тренажерным залом, парковкой, кафе и рестораном. Расположен…
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Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$358,141
Предлагаются апартаменты с большими террасами и видами на Мраморное море и озеро. Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной и хамамом, тренажерным залом, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижи…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$535,222
Предлагаются квартиры с парковочными местами, балконами и террасами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной и парной, крытыми и открытыми детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объе…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Hadimkoy Yolu Caddesi, Турция
от
$239,756
Резиденция располагает крытым и открытым бассейном, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, торговым центром. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 1 минута Больница …
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$193,993
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает детским садом, парковкой, бассейном, тренажерным залом, кафе. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 9,5 км (15 минут) Гавань Пендик - 6,8 км (10 минут) Торговый центр - …
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Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$2,89 млн
Предлагаются высококачественные апартаменты и пентхаусы с различными планировками (от двух до четырех спален). Квартиры имеют панорамный вид на город, собственные террасы и бассейны. Резиденция располагает большими зелеными зонами, парковкой, сауной, крытым бассейном, турецкой баней и спа, ф…
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Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$265,848
Многофункциональный проект включает в себя жилые, коммерческие и офисные помещения. Из окон открываются виды на море, озеро и город. Окончание строительства - 30.06.2025. Расположение и объекты поблизости В 200 метрах от университета Бейкент В 100 метрах от торгового центра Перлависта В 20…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$2,15 млн
Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом. В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кино…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,59 млн
Предлагаются виллы с большими садами и панорамными видами на озеро и море. Возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, спортивными площадками и детской площадкой. Удобства и оснащение в …
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$452,651
В этом комплексе вы найдете больше, чем дом. Пышные сады, веселые дети, просторные балконы и террасы для приятного отдыха и многое другое. В комплексе всего 342 квартиры, природа и счастье. В малоэтажных домах ваши двери в сад, на террасы и балконы всегда будут открыты. Особенности Бассейн …
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Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$1,08 млн
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и море. Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, трехуровневой подземной парковкой, фитнес-центром, спа-зоной с сауной, хамамом и джакузи, конференц-залом, зоной отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, от…
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Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$158,180
Проект Forev Modern Haliç, расположенный рядом с историческим районом Eyup и бухтой Золотой Рог, предлагает вам оптимальные варианты апартаментов, соответствующие всем современным трендам. Квартиры способны удовлетворить любую потребность. В продаже имеются квартиры с 1-3 спальнями, с садами…
Агентство
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$1,41 млн
Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на Мраморное море, садами и парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, спортивным клубом. Окончание строительства - август 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с одним из кру…
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Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Малтепе, Турция
от
$244,000
Dünya Şehir Maltepe — это современный жилой комплекс, расположенный на азиатской стороне Стамбула, в районе Малтепе – Эсенкент. Проект занимает территорию площадью 26 000 м² и включает более 780 жилых объектов, размещённых в 9 жилых зданиях, многие из которых открывают панорамные виды на Мра…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$633,977
Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, д…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Aksemsettin Bulvari, Турция
от
$193,993
Особенности: Пышные ухоженные сады Пешеходные и беговые дорожки Детские площадки и открытые пространства для семейного отдыха Каскадные бассейны и декоративные водные элементы Безопасные общие зоны для максимального комфорта Многофункциональные пространства Фитнес-центр Сауна Спа Террасы дл…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$5,42 млн
Один из крупнейших проектов жилой недвижимости в Стамбуле. Кроме квартир он включает офисы, торговый центр, 5* отель. Первые 11 этажей занимает отель, далее находятся 320 апартаментов, 197 из них полностью меблированы. Кроме того есть частный бассейн, спа-салон, ресторан, конференц-зал, самы…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
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Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Ceylan Sokagi, Турция
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Бейликдюзю Стамбул, с характерным эстетическим и функциональным дизайном. Здоровая жизнь в сердце зеленых садов, которые вдохновляют мир. Он находится недалеко от торговых центров и известных образовательных, медицинских и культурных учреждений. Он …
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$318,348
Предлагаются квартиры с просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, сауной, турецкой баней, детскими площадками, ресторанами и кафе, торговым центром. Окончание строительства - апрель 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ав…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Показать все Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Pirincci Kemerburgaz Yolu, Турция
от
$350,000
Via Life Eyup — строящийся жилой комплекс в районе Эюп Султан (Стамбул), расположенный на территории площадью 12 000 м². Проект включает 5 жилых зданий с более чем 350 квартирами различных планировок — от 2+1 до 5+1, сочетающих современную архитектуру, комфорт и функциональность. Via Life…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Бешикташ, Турция
от
$3,69 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул – 500 метров до ТЦ Akmerkez Квартиры на продажу расположены в престижном районе Левент — одном из самых дорогих и динамично развивающихся районов Стамбула, известном своим финансовым центром и высоким ежедневным потоком людей. Левент привлекает…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$422,650
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален). Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами. Окончание строительства - фев…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Кючюкчекмедже, Турция
от
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları — это роскошный жилой комплекс, расположенный в районе Кючюкчекмедже / Атакент в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 30 000 м², из которых 18 420 м² отведено под зелёные зоны. Комплекс включает 540 квартир различных планировок. Sinpaş Saklı Koru Konak…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Аташехир, Турция
от
$315,000
Варианты отделки С отделкой
Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового района FİNANS MERKEZİ, на общей площади в 8.000 м2, состоит и одного 16-и этажного блока в виде бабочки, всего 66 квартир, планировок 2+1 до 3+1, площадью от 92 м2 до 163 м2. Стратегически комплек…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Показать все Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Бакыркёй, Турция
Цена по запросу
Nivak Florya — это роскошный малоэтажный жилой комплекс, расположенный в районе Шенликкёй (Şenlikköy) округа Бакыркёй (Bakırköy). Проект занимает территорию 20 500 м² и состоит из 12 жилых корпусов, включающих всего 96 эксклюзивных резиденций. Здесь представлены квартиры с планировками от 2+…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$480,507
Современная резиденция предлагает широкий выбор апартаментов: квартиры с 1-3 спальнями, двухуровневые апартаменты с 2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо напротив торгового центра Palladium, в 350 метрах от станции метро Ataşehir и рядом с популярными д…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Бешикташ, Турция
от
$799,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Квартиры в жилом комплексе рядом с побережьем в Стамбуле, Бешикташ Предлагаемые квартиры выделяюся своим выгодным расположением в районе Бешикташ. Бешикташ находится на европейской стороне Стамбула и привлекает внимание видами на Босфор. Кроме того, в этом районе находится мост Мучеников 15 …
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Турция
от
$178,000
Количество этажей 5
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями. Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе. Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных районо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
227,057
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$371,572
Проект на европейской стороне Стамбула, в Бейликдюзю, новом городском районе Стамбула. Из комплекса открывается вид на Мраморное море и парки. Станция метробуса рядом - отдельное преимущество и ценность для инвесторов. В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками к…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Показать все Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
, Турция
от
$240,000
Количество этажей 12
Почему это свойство؟ Зона проекта является одним из самых важных центров европейского Стамбула. Его близость к парку Hayat Valley делает его местом для инвесторов и тех, кто хочет жить в самом сердце природы. Проект гарантирован правительством и включает 1156 квартир и 39 магазинов. Здесь ес…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$128,334
В проекте 9 отдельных жилых зданий, а также 33 магазина и офисных помещений. В жилом комплексе есть апартаменты с 1-4 спальнями, площадью 41 – 227 м2. Удобства и оснащение в доме В жилом комплексе также есть сауна, детский бассейн, хаммам, круглосуточная охрана. Преимущества Уникальный ар…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$517,718
Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке. Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача -…
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TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$338,245
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро и Мраморное море. Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, тренажерным залом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в минуте ходьбы от побережья и нового Стамбульского …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Зейтинбурну, Турция
от
$348,428
Варианты отделки С отделкой
Благодаря удобному расположению в Стамбуле, наряду с историческим районом города, Зейтинбурну является одним из самых привлекательных районов для инвесторов в сфере недвижимости. Комплекс строится на площади 94.000 м2, зеленая ландшафтная зона занимает 35.000 м2, состоит из 17-ти жилых и …
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$2,10 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дн…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$272,586
Инфраструктура комплекса: крытый бассейн тренажерный зал турецкая баня сауна крытые пешеходные дорожки детские площадки крытая и открытая парковка круглосуточная охрана Окончание строительства - сентябрь 2026 года. Удобства и оснащение в доме Высококачественная отделка Высота потолков - …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$188,024
Предлагаются апартаменты с террасами и видами на море и гавань. Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, кафе, парковкой. Окончание строительства - март 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость нахо…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$240,040
Новый жилой комплекс с разными вариантами квартир: двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные. Кроме апартаментов, в проекте есть детские игровые площадки, крытая и открытая автостоянка, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, кафетерий, фитнес-центр, круглосуточная охрана. Расположени…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Показать все Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Бююкчекмедже, Турция
от
$185,000
Albatros Life предлагает элегантный стиль жизни в районе Бююкчекмедже (Büyükçekmece) в Стамбуле. Проект включает жилые и коммерческие помещения, расположенные в спокойной прибрежной зоне, и полностью готов к немедленному заселению. Albatros Life гармонично сочетает комфорт, приватность и …
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$3,27 млн
Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км. Есть возможность получить скидку до 10%. Варианты вилл: Сме…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$312,425
Предлагаются просторные высококачественные квартиры с различными планировками. Некоторые квартиры имеют вид на море и острова. Высотная резиденция располагает тренажерным залом и фитнес-центром, сауной, крытым бассейном, парной, парковкой и гаражом, турецкой баней, ухоженной территорией, спо…
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$543,181
Проект находится в элитном районе Ускюдар на анатолийской части Стамбула, окруженный заповедниками и лесопарками. С проекта открывается живописный вид на телебашню Чамлыджу, до которой можно добраться за 8 минут на машине и насладиться завтраком со смотровой площадки. Рядом с телебашней Küçü…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Показать все Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Бейоглу, Турция
Цена по запросу
Престижное расположение в Бейоглу с панорамным видом на бухту Золотой Рог Golden Palace Halic расположен в самом сердце Бейоглу — одного из самых оживлённых и исторически значимых районов Стамбула. Проект предлагает захватывающие панорамные виды на бухту Золотой Рог, сочетая преимущества …
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$167,133
Особенности проекта: виды на море и город тренажерный зал парковка охрана детская площадка Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо на берегу моря, в окружении всей необходимой инфраструктуры, включая парки и гавань с ресторанами и барами. Гавань West Istanbul Marin…
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TRANIO
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$198,968
Резиденция располагает детскими площадками, футбольным полем и баскетбольной площадкой, парковкой и гаражом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 800 метров Торговый центр - 5 минут Университет - 5 минут Аэропорт Стамбула - 35 минут Больница - 1 км Побе…
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Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$301,537
Проект уникального типа - коливинг, который предусматривает совместное проживание для людей с общими интересами. Отличительная черта такого типа жилья — это проведение совместных мероприятиях и коммуникация в общих жилых зонах. В проекте 128 современных и полностью меблированных квартир-студ…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$1,06 млн
Резиденция располагает детскими площадками, бассейнами для детей и взрослых, парком и теннисным кортом, баскетбольной площадкой и манежем для верховой езды. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном центральном районе. Автомагистраль ТЕМ - 1 минута Маслак - 3 ми…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Показать все Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Многоквартирный жилой дом Liv Bahçeşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Liv Bahçeşehir — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бахчешехир (Bahçeşehir) в Стамбуле, который сочетает современную архитектуру с обширными зелёными зонами, занимающими 70% территории проекта. Бутик-концепция комплекса обеспечивает высокий уровень приватности, комфорта и …
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Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Показать все Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Многоквартирный жилой дом FOREV TEM ISTANBUL
Газиосманпаша, Турция
от
$197,000
FOREV TEM ISTANBUL — современный жилой проект от Forev Yapı, расположенный в районе Газиосманпаша, Стамбул. Проект предлагает удобный доступ к метро и все преимущества городской инфраструктуры в одном из самых быстро развивающихся районов города. FOREV TEM ISTANBUL включает 2 жилых блока,…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Бейоглу, Турция
от
$1,91 млн
Новый жилой район в историческом центре Стамбула, на берегу бухты «Золотой Рог»! Предлагаются современные меблированные апартаменты с просторными балконами и террасами, панорамными видами на старый город, 5-звездочным обслуживанием. Резиденция включает 4 отеля премиум класса, 270 магазинов, …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$226,698
Предлагаются качественные квартиры с различными планировками. Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе. Окончание строительства - июнь…
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TRANIO
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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$297,457
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейнами и спортивными площадками, тренажерным залом, детской площадкой, сауной и хамамом, парковкой. Окончание строительства - апрель 2024 года. Инфраструктура Недвижимость находится в зеленом районе, в пешей доступности от всей необходимой …
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Pelit Levent
Многоквартирный жилой дом Pelit Levent
Многоквартирный жилой дом Pelit Levent
Многоквартирный жилой дом Pelit Levent
Многоквартирный жилой дом Pelit Levent
Многоквартирный жилой дом Pelit Levent
Многоквартирный жилой дом Pelit Levent
Кагытхане, Турция
от
$224,000
Pelit Levent — это престижный многофункциональный комплекс, расположенный в районе Левент–Кягытхане (Levent–Kağıthane) в Стамбуле. Проект объединяет жилые резиденции, коммерческие помещения и объекты городской инфраструктуры, предлагая современный и комфортный образ жизни в одном из главных …
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Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Показать все Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул
Зейтинбурну, Турция
от
$953,719
Год сдачи 2021
Количество этажей 16
Просторные квартиры на берегу с балконами в Зейтинбурну, Стамбул Квартиры расположены в районе Зейтинбурну в Стамбуле. Район Зейтинбурну всегда был одним из любимых районов Стамбула благодаря своему расположению на берегу Мраморного моря. Квартиры в Стамбуле, Зейтинбурну, находятся в 2 км от…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$394,453
Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстети…
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TRANIO
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция
Шишли, Турция
от
$582,975
Резиденция располагает зеленой зоной, охраной, футбольным полем, детской площадкой, крытым и открытым бассейнами, парковкой, рестораном, тренажерным залом, сауной и хамамом, баскетбольной площадкой. Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 2 км Центр города - 2 км Торговый цен…
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$570,042
Предлагаются просторные апартаменты с ухоженными террасами. Резиденция располагает террасами и джакузи, панорамным видом на море, супермаркетом, кафе и ресторанами, открытым бассейном, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, пешеходными дорожками, детскими площадками. Расположение и объ…
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Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Сарыер, Турция
от
$827,324
Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть: арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек круглосуточная охрана с видеонаблюдением услуги консьержа большой паркинг игровая зона для детей СПА-зона с крытым ба…
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Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$174,097
Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом. Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками. Окончание строительства - май 2023 года. Расположение и объект…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$381,023
Инфраструктура комплекса: бассейн сауна тренажерный зал роскошное лобби сад на крыше охрана парковка конференц-зал турецкая баня Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Автобусная остановка - 1 минута Станция метро - 15 минут Торговый центр Cevahir …
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Многоквартирный жилой дом Venara Güneşli
Многоквартирный жилой дом Venara Güneşli
Многоквартирный жилой дом Venara Güneşli
Многоквартирный жилой дом Venara Güneşli
Многоквартирный жилой дом Venara Güneşli
Показать все Многоквартирный жилой дом Venara Güneşli
Многоквартирный жилой дом Venara Güneşli
Багджылар, Турция
Цена по запросу
Venara Güneşli — это современный жилой комплекс, расположенный в самом центре района Гюнешли (Bağcılar) в Стамбуле. Проект отличается элегантной архитектурой и обеспечивает удобное сообщение с городом благодаря станции метро Mimar Sinan, которая находится всего в 50 метрах. Комплекс Venar…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$594,903
Предлагаются квартиры с большими террасами и видом на Босфор. Резиденция располагает крытыми бассейнами, хамамом и сауной, фитнес-центром и студией пилатеса, беговыми и пешеходными дорожками, садами. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Босфорский…
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Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Бейкоз, Турция
от
$1,50 млн
Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз. Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума. Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной. У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален. Пр…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и зеленой зоной в 3 минутах от гавани, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$686,439
Благодаря прибрежной локации и роскошной архитектуре, резиденция обещает создать жизнь вашей мечты. Проект состоит из шести 3-этажных зданий с 36 квартирами, включая двухуровневые апартаменты с садами, двухуровневые пентхаусы, а также апартаменты с 2-6 спальнями, где умиротворение и роскошь …
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Шиле, Турция
от
$407,883
Особенности проекта: ухоженные зеленые зоны крытый бассейн открытая фитнес-зона волейбольная и баскетбольная площадка детская площадка парковка пешеходные и велосипедные дорожки Расположение и объекты поблизости В районе Шиле вы найдете замки и песчаные пляжи. Расстояние до аэропорта Стам…
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$467,574
Namli Vadi - это уникальный уровень комфорта в самом сердце Стамбула. Предлагаются квартиры с 1-2 спальнями в элитном 7-этажном проекте с современным дизайном. Окончание строительства - конец 2024 года. Расположение и объекты поблизости Торговый центр Vadi Istanbul - 2 минуты Станция метро…
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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$218,864
Предлагаются квартиры с видом на море и город. Резиденция располагает большими зелеными зонами, зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость на…
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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$192,003
Новый жилой комплекс с квартирами планировки 1+1, 2+1, 3+1 с террасой или садом и потолками высотой 3,15 метра. Владельцы или арендаторы могут воспользоваться всеми преимуществами услуги по обслуживанию дома. Жилой комплекс предлагает удобную инфраструктуру: подземный паркинг 2 комнаты для …
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Многоквартирный жилой дом Referans Beşiktaş
Многоквартирный жилой дом Referans Beşiktaş
Многоквартирный жилой дом Referans Beşiktaş
Бешикташ, Турция
Цена по запросу
Referans Beşiktaş — Роскошные апартаменты рядом с Босфором в центре Стамбула Referans Beşiktaş — это воплощение современной роскошной городской жизни в одном из самых престижных и исторически богатых районов Стамбула. Архитектурная концепция проекта основана на элегантности, приватности и…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$238,761
Резиденция располагает зеленой зоной с беседками и декоративными бассейнами, системой безопасности, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов города, в 1 минуте ходьбы от озера. Метроб…
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Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$542,882
Предлагаются квартиры с различными планировками в современной комфортабельной резиденции
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TRANIO
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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$964,993
Предлагаются просторные квартиры с видом на город. Резиденция располагает тренажерным залом, охраной, зеленой территорией. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом. Кадыкёй — один из самых древних ра…
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Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Показать все Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Многоквартирный жилой дом Parkway Beylikdüzü
Бейликдюзю, Турция
от
$155,000
Parkway Beylikdüzü предлагает современные квартиры в районе Бейликдюзю, Стамбул, созданные для комфортной семейной жизни в престижном квартале Аднан Кахведжи. Проект состоит из двух жилых корпусов, включающих около 90 квартир и коммерческие помещения, гармонично сочетая комфорт, инвестиционн…
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Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Малтепе, Турция
от
$360,243
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры в жилом комплексе в пешей доступности от метро в Малтепе, Стамбул Малтепе — прибрежный район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Этот район привлекает своей развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни: здесь рас…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$467,822
Предлагаются светлые апартаменты с террасами. Резиденция располагает большими ухоженными зелеными зонами, открытым бассейном, зонами отдыха, велосипедными дорожками, детскими площадками, крытым бассейном и сауной, фитнес-центром, полем для гольфа, теннисным кортом, клубом верховой езды, парк…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$361,127
Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает бассейнами, детскими и спортивными площадками, зелеными зонами, турецкими банями, саунами и парными, охраной, тренажерным залом, парковкой. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1 км Трамвайна…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$434,745
Особенности проекта: круглосуточная охрана подземная парковка открытый бассейн с подогревом турецкая баня сауна спортивный зал зоны для загара пешеходные зоны Удобства и оснащение в доме Высокие потолки Алюминиевые панорамные окна Кухонная бытовая техника Кондиционеры Электрическое отопл…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$149,226
Комплекс представляет собой крупнейший и самый престижный проект городской трансформации в районе. Он представляет собой идеальное сочетание природы и современной городской инфраструктуры. Проект охватывает 15 000 м² земли, из которых 70 % — зелёные зоны, и включает 442 жилых квартиры и 40 к…
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$1,45 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дн…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$258,657
Проект расположен рядом с одним из крупнейших парков Стамбула. Проект состоит из 9 блоков, каждое здание состоит из 3 этажей. В проекте 104 квартиры разных стилей и размеров, с 1-4 спальнями. В жилом комплексе есть различные места отдыха: бассейн, беседки, детская площадка снаружи, сауна и б…
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Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$529,860
Резиденция располагает крытой парковкой, аквапарком, магазинами, круглосуточной охраной, детской площадкой, зеленой зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из лучших районов азиатской части города, рядом с пляжами, университетом, парком, рестораном
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$1,25 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дн…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$220,625
Резиденция располагает спортивными площадками и фитнес-центром, сауной и турецкой баней, зоной для пилатеса, парком и большими ухоженными садами, бассейном, кафе и ресторанами, велосипедной дорожкой. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль…
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Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с деловыми и туристическими районами Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$298,452
Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, сауной, зоной барбекю на крыше, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - конец 2025 года. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Нед…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зелеными зонами рядом с университетами и станциями метро, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$282,703
Резиденция сочетает в себе динамику и комфорт городской жизни и предлагает уникальный уровень жизни благодаря своей эксклюзивной современной архитектуре и широкому выбору удобств. Высокие потолки и просторные интерьеры, центральная локация и экологичность - все это обеспечивает жильцам роско…
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Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$249,188
Комплекс, включающий 2281 квартиру, большинство из которых имеют панорамный вид на море и Принцевы острова, создает уникальное сочетание эстетики и комфорта: Садовые дуплексы: Идеально подходит для тех, кто хочет жить в гармонии с природой. Таунхаусы: Разработаны для тех, кто ищет просторны…
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Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$336,166
Резиденция располагает ухоженной зеленой зоной и зонами отдыха, магазинами и системой безопасности, гаражом, детской площадкой, бассейном, сауной, турецкой баней и парной, фитнес-центром. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в са…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$510,351
Этот исключительный проект выделяется современной горизонтальной архитектурой и дизайном интерьера. Это больше, чем просто дом, этот комплекс обещает радостную атмосферу для счастливой семейной жизни. Комплекс предлагает широкий выбор планировок квартир от 1+1 до 3+1, подходящих для разных с…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с 5-звездочным отелем, бассейнами и конференц-залами рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$311,981
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, крытыми и открытыми спортивными площадками, крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом и спа-зоной, сауной, парной и турецкой баней, детскими площадками и садами, кинотеатром под открытым небом, караоке и музыкальным залом, игровой комнатой,…
Агентство
TRANIO
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Коммерция Инвестиционная возможность – Торговый центр в Сарыер, Стамбул
Коммерция Инвестиционная возможность – Торговый центр в Сарыер, Стамбул
Коммерция Инвестиционная возможность – Торговый центр в Сарыер, Стамбул
Коммерция Инвестиционная возможность – Торговый центр в Сарыер, Стамбул
Коммерция Инвестиционная возможность – Торговый центр в Сарыер, Стамбул
Показать все Коммерция Инвестиционная возможность – Торговый центр в Сарыер, Стамбул
Коммерция Инвестиционная возможность – Торговый центр в Сарыер, Стамбул
Сарыер, Турция
от
$703,609
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Эксклюзивное предложение – приобретение 45 коммерческих помещений в составе роскошного открытого торгового центра, расположенного в престижном районе Сарыер, Стамбул. Проект реализуется при поддержке турецкого правительства и обеспечен готовыми правоустанавливающими документами (Tapu), что г…
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Right way Group
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$2,71 млн
Жилой комплекс в тихом районе, в окружении зелени. Проект включает 4 здания, озелененный участок с местами отдыха и небольшими озерами, складское помещение. В каждом апартаменте есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 3-4 спальни, 2-3 ванные комнаты, балкон или терраса. В некоторых…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул
Показать все Многоквартирный жилой дом Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул
, Турция
Цена по запросу
Количество этажей 25
🇷🇺 Русский Название комплекса: Ataköy Marinada Residence Полное название: Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул Описание проекта: Ataköy Marinada Residence — это ультра-роскошный жилой проект на первой береговой линии в районе Бакыркёй, предлагающи…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, спа и видом на лес рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, спа и видом на лес рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, спа и видом на лес рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, спа и видом на лес рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, спа и видом на лес рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, спа и видом на лес рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, спа и видом на лес рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$248,710
Резиденция состоит из 2 башен, вдоль каждого фасада которых высажены 200 деревьев. По углам зданий располагаются зеленые и разноцветные балконы. зона отдыха площадь бассейн фитнес-зал с зонами для йоги и пилатеса спа хамам супермаркет бутики кафе вид на лес Расположение и объекты поблизос…
Агентство
TRANIO
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