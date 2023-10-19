Новостройки в Мраморноморском регионе, Турция

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Продажа новостроек в Мраморноморский регион

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Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€519,096
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с различными планировками в современной комфортабельной резиденции.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€714,700
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс рядом с пристанью для яхт включает апартаменты с 2-5 спальнями, террасы с панорамным видом на море, просторные озелененные участки с пальмами, местами для отдыха и водными объектами. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км. Есть возможность получить скидку до 10%. Варианты квартир: с 2 спальнями: $695.000 - $828.000 с 3 спальнями: $823.000 - $1.390.000 с 4 спальнями: $974.000 - $2.535.000 с 5 спальнями: $2.067.000 - $2.882.000 Удобства и оснащение в доме Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть. Расположение и объекты поблизости Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора. В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки. На автомобиле: ТЦ Мармара Парк — 15 мин Новый аэропорт Стамбула — 50 мин Шоссе E5 — 11 мин Нишанташи — 40 мин Площадь Таксим — 40 мин
Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Tahtakale Mahallesi, Турция
от
€357,000
Сдача в: 2024
Агентство: EOS Turkey Property
  Полная семейная концепция расположена в районе Бахчешехир с многонациональной атмосферой, построенной одним из самых уважаемых разработчиков Турции. Десятый этап будет передан через 1,5 года, но правоустанавливающий документ также подходит для турецкого гражданства. Легкий доступ к новому Стамбульскому каналу, Kucukcekmece Lake View, многонациональным школам и социальным клубам, известным торговым центрам, развлекательным зонам и многому другому.
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Вилла Luxury Comfort Villas,Beylikdüzü
Вилла Luxury Comfort Villas,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€2,00 млн
Площадь 406–533 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
• Легкий доступ к повседневным местам, торговым центрам, больницам и школам  • Отличная возможность для инвестиций и приятной жизни в мирной семейной концепции  📍 Международная школа им. Фатиха Мехмета Султана 500 м 📍 Школы Арев и Международные школы мечети Аль-Акса 2 км 📍 Больница Колана 5 км 📍 Мармара Молл 4 км 📍 Perlavista & Paradise Mall 2 км 📍 Бейкентский университет 2 км 📍 E5 Шоссе 4 км.  
Жилой комплекс LUXERA NEVBAHAR
Жилой комплекс LUXERA NEVBAHAR
Стамбул, Турция
от
€393,815
Площадь 135–205 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! LUXERA NEVBAHAR - жилой комплекс в Европейской части Стамбула. Здесь открываются двери качественной жизни с ее социальными возможностями. Комплекс состоит из 225 домов. Стоит отметить о малоэтажной горизонтальной архитектуре. На территории 70% площади проекта занимают зеленые насаждения. Вы можете наслаждаться потрясающими видами. Квартиры спроектированными планировками: 2+1, 3+1, 4+1, просторной квадратурой от 135 до 205 кв.м. В каждой квартире расположен открытый балкон, откуда открывается красивый вид на ландшафтный дизайн. Проект предоставляет разнообразную инфраструктуру: - Детские площадки; - Фитнес-центр; - Крытый бассейн; - Прогулочные зоны; - Зона барбекю; - Вай-фай. Также в пешей доступности расположены медицинские учреждения, образовательные учреждения, салон красоты, рестораны, кафе и другие социальные объекты. Район Башакшехир - одно из самых популярных мест в европейском Стамбуле. Расположение этого проекта так же популярно, как центр города, потому что вы можете легко добраться до всех точек города. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс RESIDENCE INN DELUXIA
Жилой комплекс RESIDENCE INN DELUXIA
Мраморноморский регион, Турция
от
€189,790
Площадь 54–87 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Residence Inn Deluxia - современный жилой комплекс, расположенный в Бахчешехире, хорошо развитом жилом районе с легким транспортным сообщением, аэропортом и всеми городскими удобствами. Инфраструктура: В комплексе Residence Inn Deluxia есть гостиничные услуги и первоклассные удобства, включая: крытый и открытый бассейны, детский бассейн, спа-центр, фитнес-центр, турецкую баню, сауну, конференц-зал, автостоянку, услуги прачечной и круглосуточную систему безопасности. Расположение: Комплекс находится: - в 2 км от пруда Бахчешехир; - в 28 км от музея Топкапы; - в 21 км от автовокзала Стамбула; - в 28 км от музея Топкапы; - в 25 км от аквапарка Aqua Florya; - в 12 км от торгового центра Mall of Istanbul; - в 31 км от Площади Таксим. Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€391,915
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс, состоит из 2-х высоких зданий, 270 квартир c 2-3 спальнями. Кроме квартир, в проекте есть 335 парковочных мест, бассейн, оборудованный тренажерный зал, сауна и 4 магазина. Расположение и объекты поблизости Находится в районе, где проводятся самые важные исследования в области градостроительства Стамбула. Спроектирован в выгодном месте Картала - на шоссе E5 - E6, рядом со станцей метро и автомагистралями. Недалеко от аэропорта им. Сабихи Гекчен. Картал стал выгодным районом в Стамбуле благодаря проектам развития, построенным за последние 8 лет. По этой причине он стал местом, которое обеспечивает высокую доходность от инвестиций благодаря постоянно растущим ценам на квадратные метры.
Резиденция LUXURY RESİDENCE BEYLİKDÜZÜ
Резиденция LUXURY RESİDENCE BEYLİKDÜZÜ
Мраморноморский регион, Турция
от
€302,041
Площадь 141 000–210 000 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
-Referans Beylikdüzü Проект расположен на площади 31.000 м2, и% 70 этой области имеют ландшафт и зеленую зону. - Это не мечта жить мирной семейной жизнью в центре города с уникальным ландшафтным видом и социальными зонами. -City View, Sea View и Landscape View Всего 8 блоков и 709 единиц с типами ; 2 + 1, 2 + 1 дуплекс, 3 + 1, 3 + 1, 3 + 1 дуплекс, 4 + 1, 4 + 1 дуплекс, 4,5 + 1 дуплекс,> 5
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€782,960
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов. Преимущества Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямой выход в метро, а также будет использоваться как социальная зона для культурных мероприятий. По мере открытия всей социальной инфраструктуры — магазины, кафе и рестораны, офисы и отель — проект будет только дорожать в цене, поэтому подойдет и для жилья и для инвестиции. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в самом центре престижнейшего района города. Шишли — находится на европейской стороне Босфора рядом с Бейоглу и Бешикташем. Сейчас Шишли является деловым, культурным и торговым центром Стамбула. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру — отели, рестораны, магазины, банки, торговые центры, театры и кинотеатры, учебные заведения. 1 минута — станция метро прямо в комплексе 5 минут — Площадь Таксим 18 минут — деловой район Левент 40 минут — аэропорт 50 метров - автобусная остановка 1,5 км - торговый центр
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
от
€290,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые квартиры с различными планировками. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд) Система кондиционирования воздуха Toshiba Система отопления Rehau Батареи Grohe Сантехника Geberit Белая бытовая техника (электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина) Итальянская плитка и паркет Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от Таксима и Галатапорта. Джихангир представляет собой уютный центральный район Стамбула с множеством уникальных кафе.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Многоквартирный жилой дом Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Мраморноморский регион, Турция
от
€283,697
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из важнейших жилых районов, которые сочетают в себе историю и современность с азиатской стороны. Роскошные апартаменты с потрясающим видом на Мраморное море, зеленые насаждения, сады и парки. Он находится рядом со многими жизненно важными и туристическими районами в азиатском Стамбуле, что увеличивает его инвестиционную ценность. Он находится в жизненно важном месте рядом с транспортными линиями, медицинскими, образовательными и коммерческими центрами на анатолийской стороне. Договор на поставку, подходящие планы платежей, с возможностью получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€307,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные апартаменты (2, 3, 4 спальни) с просторными балконами, террасами и собственными садами. Резиденция располагает садами, бассейнами, сауной и турецкой баней, студией пилатеса, баскетбольной площадкой, двумя тренажерными залами, крытой парковкой. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Встроенная кухонная бытовая техника (электрическая плита, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машина) Центральное отопление Кондиционеры ТВ Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со станциями метро. Ближайший торговый центр - 5 минут Больница - 15 минут Ближайший аэропорт - 15 минут Аэропорт Стамбула - 25 минут
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€348,175
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Апартаменты комплекса и международного отеля, первый жилой проект в Европе одного из крупнейших китайских брендов. Он находится на жизненно важной оси Бассейна Экспресс, нервного центра инвестиций в недвижимость в городе на двух континентах. Он имеет роскошные апартаменты, согласно последним стандартам отеля, что делает его одним из уникальных проектов в Стамбуле. высокая прибыль - для тех, кто хочет инвестировать или арендовать жилые единицы в комплексе. Он близок к жизненно важной транспортной сети, связывающей его со всеми районами по обе стороны города.
Жилой комплекс Престижный ЖК в европейской части Стамбула
Жилой комплекс Престижный ЖК в европейской части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€189,790
Агентство: FOA INVEST
Новый жилой комплекс премиум класса, расположенный в районе Бейликдюзю, европейской части.  Район Бейликдюзю является весьма перспективным и привлекательный регионом с точки зрения инвестирования и роста экономики за счет строительства проекта судоходного канала “Стамбул”, призванного сократить трафик Босфорского пролива.  Жилой комплекс имеет отличную транспортную доступность за счет близкого расположения к основным транспортным узлам, благодаря чему можно легко добраться в любую желаемую часть города. Объект находится вблизи береговой линии и пристани, где неподалеку, на улочках расположились уютные кафе и рестораны, предлагающие своим посетителям блюда турецкой кухни, а также рыбу, выловленную в Мраморном море.  Внешняя инфраструктура: стоянка для яхт West Istanbul Marina, яхт-клуб, больница Medilife Beylikdüzü Hospital, торговый центр Marmara Park, стадион Gürpınar Futbol Sahas, парк PİRİ REİS PARKI Проект представляет собой жилой комплекс, состоящий из 72 квартир с планировками от 2+1 до 5+2, площадь которых варьируются от 105 до 270 квадратных метров.   Внутренняя инфраструктура: система кондиционирование воздуха, место для барбекю, спортзал, прачечная, сауна, хамам, открытый бассейн, декоративные бассейны.
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от
€532,699
Агентство: TRANIO
Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая. Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и модернизм в архитектуре. Предоплата - 50%, рассрочка на 18 месяцев. Расположение и объекты поблизости Расположен в исторической части города, в нескольких минутах ходьбы от проспекта Таксим и Галатапорта. Рядом находятся музеи, театры, школы, рестораны, бары, дизайнерские магазины и художественные галереи. На расстоянии пешей прогулки от клуба Tomtom - культурного образовательного и развлекательного центра с рестораном во внутреннем дворике.
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€900,516
Агентство: TRANIO
Резиденция включает апарт-отель (2 здания), офисное здание и 3 многоквартирных здания. На территории вы найдете ухоженный парк с фонтанами, бассейн, тренажерный зал, подземную парковку. Окончание строительства - 3 квартал 2023 года. Преимущества Рассрочка на 11 месяцев с первым взносом 50%. Скидка 15% за оплату всей суммы сразу. Подходит под гражданство. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между Белградским лесом и двумя главными деловыми районами Стамбула — Маслаком и Левентом. Благодаря близкому расположению к автомагистрали TEM (Е80) удобно добираться до центральных районов, аэропорта и мостов через Босфор. Автомагистраль ТЕМ - 450 метров Босфорский мост - 10 км Автобусная остановка - 400 метров Станция метро - 2,6 км Парк - 8 минут Крупный торговый центр - 2 минуты Университет - 8 минут Аэропорт Стамбула - 22 минуты
Жилой комплекс Zeray Perla
Жилой комплекс Zeray Perla
Cavusciftligi, Турция
от
€238,770
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Башискеле города Коджаэли, рядом с нашим проектом Zeray Güneşi на площади 24.263 м2.Он расположен в виде 9 блоков, 288 квартир, 20 коммерческих площадей. Наш проект состоит из 2 этапов. В нашем проекте есть дуплекс с садом, дуплекс с террасой и обычные квартиры на этажах от 1+1 до 4+1. В нашем проекте есть крытый и открытый бассейн, детские игровые площадки, водопад, пруд, кафетерий, фитнес, сауна, турецкая баня, теннисный корт и крытая автостоянка в качестве общих зон с круглосуточной системой безопасности.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция
Osmangazi, Турция
от
€240,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, турецкой баней, сауной и массажным кабинетом, зоной барбекю и беседками, тренажерным залом, мини-клубом, теннисным кортом, парковкой, беспроводным интернетом, охраной. Окончание строительства - 30 ноября 2024 года. Особенности квартир Центральная спутниковая система Интернет Пластиковые окна с двойными стеклопакетами Стальная входная дверь Плиточный и мраморный пол Звуко- и теплоизоляция Кухонная мебель Гранитная столешница Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном экологичном районе. Море - 1,2 км Центр города Аланья - 23 км Ближайший аэропорт - 15 км Аэропорт Антальи - 159 км
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€685,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с различными планировками. Резиденция располагает большим парком, парковкой, спа-центром, бассейном, детской площадкой, теннисным кортом, зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ресторанами, торговыми центрами, станциями метро, в 5 минутах от автомагистралей TEM и E5 и в 20 минутах от аэропорта.
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Pasakoey, Турция
от
€400,476
Агентство: TRANIO
В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями. Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей. Расположение и объекты поблизости Расстояние: Транспорт Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин Автовокзал - 1 мин Шоссе E80 - 2 минуты Мост FSM - 30 минут Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут Торговые центры рядом ТЦ Rings - 10 мин пешком ТЦ Атлас Парк - 10 мин ТЦ Виапорт - 10 минут на машине Учебные заведения Okyanus Koleji через дорогу Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта Университет Малтепе Университет Йедитепе Университет Мармара Больницы рядом Аджибадем Санджактепе Больница Сайги Больница Эрсой Больница Дуньягоз
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Авджылар, Турция
от
€206,971
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями. Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги. Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школами, как арабскими, так и международными. Он расположен в стратегическом месте на дороге E5, которая соединяет обе стороны Стамбула. Его близость к Стамбульскому акведуку делает его местом назначения для инвесторов, поскольку это добавляет высокую инвестиционную ценность.
Резиденция 5 Star Rotana Quality Residences in Bomonti
Резиденция 5 Star Rotana Quality Residences in Bomonti
Мраморноморский регион, Турция
от
€600,000
Агентство: Property Advisor Turkey
Получите привилегию быть рядом с городом. Это особый проект, в котором подписана известная и пионерская компания с двадцати восьмилетним опытом управления отелями. Проект имеет высокую стоимость земли, так как он расположен в Шишли, быстрорастущем районе и центре торговли и бизнеса в городе. Şişli Residence - это высококлассный проект с многофункциональными аспектами, в котором содержится 599 высококачественных жилых единиц, 18 магазинов, 60 офисов, и 5-звездочный отель. Проект состоит из 3 различных блоков с 39 этажами в общей сложности. Он построен на участке площадью 18 000 м ² с общей площадью строительства 170 000 м ². Он предлагает различные варианты жилых единиц, варьирующиеся от 1 + 1 до 4,5 + 1 с диапазоном размеров от 36-214 м ².
Жилой комплекс HP14 Arnavutköy Anadolu Evleri
Жилой комплекс HP14 Arnavutköy Anadolu Evleri
Стамбул, Турция
от
€231,638
Площадь 106–184 м²
3 объекта 3
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс с эстетичной архитектурой расположен в прекрасном городе Стамбул. ЖК обладает площадью 1000 кв.м. Озелененной территорией, многофункциональной инфраструктурой. Квартиры представлены современными планировками: 2+1, 3+1 дуплекс, 4+1 дуплекс. С дизайнерским ремонтом и мебелью. Инфраструктура: - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка; - Фитнес-клуб; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения. Жилой комплекс является идеальным решением для постоянного проживания и инвестиций! Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс SEA ISTANBUL
Жилой комплекс SEA ISTANBUL
Мраморноморский регион, Турция
от
€350,000
Агентство: EOS Turkey Property
The biggest compound of the city has been raising along West Istanbul Marina. The Biggest compound of the city with 5.000+ different type of units from 1+1 to mention houses. A unique life concept with private marina, seabus pier, marina restaurants and entertaintment hall, 1st class facilities, unique and priceless seaview and shopping mall. Actually its more than a project its a town with itself. Distance Chart: West Istanbul Marina: Direct Access Marina Mall: Direct Access Marina Beach: Direct Access Ambarlı Seabus Pier: Direct Access Torium Mall: 5 Min Marmara Park Mall: 5 Min Pelican Mall: 15 Min Akbatı Mall: 15 Min Mall of Istanbul: 25 Min Haramidere Connection Way: 5 Min E-5 Highway: 10 Min TEM Highway: 15 Min Avcılar: 15 Min Büyükçekmece Lake: 20 Min Büyükçekmece Beach: 20 Min
Многоквартирный жилой дом Fatih Istanbul residence project
Многоквартирный жилой дом Fatih Istanbul residence project
Мраморноморский регион, Турция
от
€2,27 млн
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Один из редких жилых комплексов в историческом Стамбуле, в древнем муниципалитете Фатих. С видом на море у входа в Босфор и Мраморное море, в нескольких метрах от побережья. Отделки, которые обращают внимание на мельчайшие детали, в зданиях горизонтального расширения в стиле османской архитектуры. Квартиры на несколько пространств и отличные условия для социального обслуживания, добавляя атмосферу современной жизни. Его близость к самым важным улицам и туннелям, которые соединяют оба конца города друг с другом и с остальными регионами.
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€142,687
Агентство: TRANIO
В проекте здание с тремя магазинами и квартирами с 1-3 спальнями. Во всех апартаментах 2-3 спальнями есть 2 ванные комнаты. В некоторых гостиная совмещена с кухней. Расположение и объекты поблизости Все, что нужно для комфортной жизни, находится в нескольких минутах ходьбы: рестораны, пекарни и кофейни, больницы, детские сады, несколько школ, банкоматы, почтовые отделения, ветеринарные клиники, магазины товаров для дома. Метробус, E-5- 4 минуты на машине, 13 минут пешком Торговый центр Perlavista - 7 минут на машине Бейкентский университет - 7 минут на машине Море - 20 мин на машине Автосалон Autopia - 2 минуты на машине, 11 минут пешком.
Вилла Luxury Triplex Villas,Beylikdüzü
Вилла Luxury Triplex Villas,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,04 млн
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Проект, который унесет вас от шума и суеты города с его уникальным декором. Легкость транспорта в непосредственной близости от центра   Вы можете провести личное время с собственным бассейном каждой виллы.   -7/24 безопасность -7/24 камеры безопасности -частный бассейн -garage -умная домашняя система -gym  
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Картал, Турция
от
€268,000
Агентство: EOS Turkey Property
  Доступный проект с видом на море имеет хорошую отделку, архитектуру, обзор, окружающую среду, общество и другие. По соседству множество торговых центров, торговый центр Marina & Marina, легкий доступ к линии Corniche, различные линии метро, аэропорт, транснациональные компании и промышленные зоны. Все еще имеют разумные цены за единицу и могут иметь солидный рост капитала в ближайшем будущем.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Сарыер, Турция
от
€462,307
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами в уникальном проекте, который даёт возможность жить в загородном доме в центре мегаполиса. Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, турецкими банями, джакузи, массажными кабинетами, кафе и ресторанами, кинотеатром на открытом воздухе. Окончание строительства - 2024 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в деловом районе с банками, бизнес-центрами и небоскребами, рядом с торговыми центрами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой. Торговый центр - 4 минуты Университет - 7 минут Босфор - 7 минут Парк - 5 минут Белградский лес - 8 минут Новый аэропорт Стамбул - 25 минут Автомагистраль Е-5 - 10 минут Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
Жилой комплекс Охраняемый жилой комплекс с бассейнами, теннисным кортом и фитнес-центром рядом с озером Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемый жилой комплекс с бассейнами, теннисным кортом и фитнес-центром рядом с озером Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€394,768
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала. Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной охраной, кафе, фитнес-центром, футбольным полем, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, гаражом, парикмахерской, супермаркетом, сауной. Крупный проект, который строят сразу три топовых турецких девелопера. Строительство завершится в июле 2023 года. Квартиры с одной спальней: площадь от 79 до 121 м2. В проекте также есть планировки с двумя, тремя и четырьмя спальнями. Площадь от 107 до 246 м2 по ценам от 519 тыс. до 1,6 млн $. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Преимущества В проекте есть возможность покупки в рассрочку. Скидка за единоразовую оплату составит 10%. Цены с рассрочкой: от 411 до 691 тыс. $ Цены при оплате сразу: от 370 до 622 тыс. $ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пяти минутах от автомагистрали ТЕМ и больницы, в семи минутах от торгового центра, в одном часе от аэропорта. Район находится на правом берегу строящегося канала, альтернативы Босфору. Благодаря этому район обладает высоким потенциалом к развитию в ближайшие годы. Район Кючюкчекмедже отличается развитой спортивной инфраструктурой. С 1999 по 2002 годы в это место готовили для проведения летней олимпиады, заявку на которую тогда выиграл Пекин. Олимпиада в Стамбуле так и не состоялась, но построенные олимпийские объекты активно используются для международных, местных соревнований и любительского спорта. Транспортная доступность и городская инфраструктура: 5 минут езды до озера Кючюкчекмедже — лагуны Мраморного моря в радиусе 3 км - две больницы 5 минут езды до международного колледжа TED 3 минуты езды до олимпийского комплекса со стадионом имени Ататюрка 2 минуты до шоссе E80 — отдельный съезд к комплексу 5 минут езды до строящегося канала «Стамбул»
Многоквартирный жилой дом Uskudar Apartments Compound Istanbul
Многоквартирный жилой дом Uskudar Apartments Compound Istanbul
Ускюдар, Турция
от
€679,289
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в центре города посреди двух мостов, откуда открывается захватывающий вид на Босфор. У вас будет шанс жить в древнем районе Ченгилкоя с ароматом истории и цивилизации. Он имеет горизонтальный архитектурный стиль, с несколькими этажами, садами и просторными балконами. Это недалеко от морского транспорта; Что облегчает доступ к любой точке Стамбула. Есть возможность заплатить в рассрочку, с готовым титульным актом и возможностью получить гражданство.
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€290,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город. Резиденция располагает магазинами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей необходимой инфраструктурой. Станция метро - 5 минут Станция метробуса - 10 минут Больница - 10 минут Торговый центр - 10 минут
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
€277,966
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален). Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами. Окончание строительства - февраль 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на автомагистрали Е-5. Пляж - 1 км Школа - 2 км Торговый центр - 2 км Станция метро - 500 метров Центр города - 30 км Аэропорт - 20 км
Жилой комплекс Привлекательный проект для инвестиций в окружении природы
Жилой комплекс Привлекательный проект для инвестиций в окружении природы
Санджактепе, Турция
от
€306,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Санджактепе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1,  3+1. Площадь апартаментов от 114,3 до 170,65 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€291,200
Агентство: TRANIO
Новый проект в районе Пендик. Один из текущих проектов с панорамным видом на море и Принцевы острова. В нем около 650 квартир с новейшими архитектурными и инженерными решениями. Все апартаменты с 1-5 спальнями, балконами, террасами или садами. Удобства и оснащение в доме В проекте также есть 22 элитных магазина, круглосуточная охрана, сети ресторанов и кафе, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, велосипедные дорожки, хаммам, сауна, кинотеатр, библиотека, конференц-зал и две секции, спроектированные как гостиница для посетителей. Расположение и объекты поблизости Рядом находятся торговые центры, больницы, университеты, школы. Аэропорт Сабиха Гекчен - 10 минут на авто Метро Мармарай - 10 минут на автобусе Метро Пендик - 17 минут на автобусе.
Жилой комплекс ЖК премиум класса в элитном районе Стамбула
Жилой комплекс ЖК премиум класса в элитном районе Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€531,413
Агентство: FOA INVEST
Жилой комплекс расположен в самом центре Стамбула возле двух деловых районов Левент и Маслак. Объект состоит из 4 зданий с апартаментами разных планировок.  Согласно исследованию журнала Forbes Turkey, жилой комплекс стал проектом с самой высокой доходностью.  Расположение проекта рядом с исторической трамвайной линией Халич (Золотой Рог) - Кемербургаз играет ключевую роль в развитии района. 25-километровый маршрут проходит между Santral İstanbul и Kemerburgaz. Рядом находятся автомагистрали ТЕА и D-100 Проект имеет развитую инфраструктуру. Вокруг много торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, арт-центров, а также транспортных узлов. В пешей или удобной транспортной доступности от объекта расположены сразу восемь университетов. Также от комплекса удобно дойти или доехать транспортом до десятка торговых центров, а путь до Белградского леса займет всего 20 минут. В районе десять частных и государственных клиник, до которых просто добраться пешком или общественным транспортом. В течение 5 лет прогнозируемый рост цен на аренду недвижимости  в районе Seyrantepe достигнет - 74,6%, а в целом по Стамбулу —  46,7%. Цена продажи в Seyrantepe достигнет 87%, а в целом по Стамбулу —  только 70,7%. На объекте представлены разнообразные  планировки от 1 + 0 до 4 + 1 с площадью от 38 до 226 квадратных метров. В зданиях высотой до 12 этажей доступны 707 жилых помещений с закрытыми или, открытыми балконами, панорамными или садовыми террасами. В жилом комплексе есть всё, что нужно для здорового образа жизни: крытый и открытый бассейны, фитнес-центр и SPA, сауна и хаммам. 72% территории занимает  сад и прогулочная зона с ландшафтным дизайном, есть детская игровая площадка, а рядом протекает искусственная река. В зданиях также есть кинозалы, конференц-зал, библиотека, караоке-зал, музыкальная студия и детский игровой клуб.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€203,102
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов. В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны. Он находится недалеко от железнодорожного вокзала Хайдарпаша, международного аэропорта Сабиха и шоссе E - 5. Туннель Евразия находится рядом с комплексом, который соединяет европейскую и азиатскую стороны Стамбула. Доступны простые рассрочки, ваш титульный акт готов, с возможностью получить турецкое гражданство.
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Измит, Турция
от
€85,660
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.  Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также двухуровневые апартаменты с садом, двухуровневые апартаменты с террасой и обычные апартаменты.  В рамках проекта мы повышаем уровень вашей жизни в таких сферах общественной деятельности, как открытая парковка, хаммам, сауна, фитнес, крытый / открытый бассейн, детские игровые площадки и места для проведения мероприятий.
Жилой комплекс Апартаменты Семейной Концепции В Стамбуле
Жилой комплекс Апартаменты Семейной Концепции В Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
от
€664,266
Агентство: FIBO Property
Проект семейной концепции с современной архитектурой, этот проект предлагает Вам возможность  окунуться в жизнь рядом с природой и Белградским лесом. Строительная компания является крупнейшим застройщиком в Турции.  Проект находится рядом с торговым центром Vadistanbul, самым популярным и люксовым центром города.  Проект расположен в самом центре транспортной доступности, а также в непосредственной близости от Haray, который соединяет шоссе TEM и линии метро. 
Жилой комплекс ЖК бизнес класса в азиатской части Стамбула
Жилой комплекс ЖК бизнес класса в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
от
€350,000
Сдача в: 2023
Агентство: FOA INVEST
Многофункциональный жилой комплекс, состоящий из 6 блоков по 24 этажа, где расположились квартиры, офисные и торговые помещения. Проект раскинулся на участке площадью  26 000 квадратных метров и находится в  центре района Кадыкёй в азиатской части Стамбула. Это один из крупнейших проектов в районе Кадыкёй, представляет собой жилой комплекс, продуманный до мельчайших деталей и предоставляющий своим жителям роскошный образ жизни.  Жилой комплекс расположен в 15 минутах ходьбы от проспекта Багдат, который является местом сосредоточения магазинов модной одежды, известных кафе и ресторанов, а также ночных клубов.  Проект привлекает внимание своим современным и лаконичным дизайном, предлагающим комфортный образ жизни с его простым и функциональным подходом.  Внешняя инфраструктура:  станция метро Уналан, станция метро Гёзтепе, станция метробусов Узунчайыр, остановка метробуса Фикиртепе, государственная больница İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, государственная больница Аджибадем Шинаси Джан, государственная больница Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi, причал Kalamış Marina, речной вокзал Ido Harem Water Bus Terminal, университет Мармара, ТЦ Акасья Аджибадем, ТЦ Эмаар Сквер, парк Гёзтепе и т.д.  Проект представляет будущим владельцам 1500 квартир планировками от 1 + 0 до 5,5 + 1, площадь которых варьируется от 55 до 300 квадратных метров. Квартиры жилого комплекса в разных планировочных решениях имеют как обычные, так и садовые террасы.  Внутренняя инфраструктура:  детский сад, сауна/СПА, крытый и открытые бассейны, парковка, кафе/ресторан, многофункциональный спортивный зал, супермаркет, хаммам, массажный салон
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Kasikci Mahallesi, Турция
от
€185,075
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на горы, террасами и садами. Резиденция располагает турецкой баней, сауной, фитнес-центрами, крытым и открытым бассейнами, баром, прудами, детскими площадками, гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Звукоизоляция Качественная кухня и сантехника Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Стамбул - 75 минут Аэропорт - 45 минут Сапанджа - 20 минут
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€334,840
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты в резиденции с гаражом и круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в центре Стамбула, в 1 минуте от школы, торгового центра, больницы, парка, пляжа и остановок общественного транспорта. Автомагистраль Е-5 - 10 метров Станция метробуса - 500 метров Станция метро - 2 км Босфорский мост - 20 км Аэропорт Стамбула - 33 км Торговый центр - 450 метров Ближайший университет - 10 метров
Жилой комплекс Mevsim İstanbul 4
Жилой комплекс Mevsim İstanbul 4
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,80 млн
Сдача в: 2023
Агентство: EOS Turkey Property
Жилой комплекс Type B_79
Жилой комплекс Type B_79
Maslak Mahallesi, Турция
от
€142,343
Сдача в: 2023
Застройщик: Majd International Company
Европейская сторона - Bagcilar Этот проект построен на площади 24 000 м2. Проект будет готов к реализации в декабре 2023 года, и доступны единицы 1 + 1 и 2 + 1. Этот проект расположен рядом с автомагистралью Basın Express. Проекты включают бассейн, турецкую баню, парковку, тренажерный зал и круглосуточную охрану. Цена по списку для одной спальни начинается с 150 000 $.
Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
Чекмекёй, Турция
от
€238,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Чекмекёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 80,5 до 266,07 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мираНедвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Эюпсултан, Турция
от
€379,580
Сдача в: 2024
Агентство: FIBO Property
Концептуальный проект в Эйюпсултане - одном из самых зеленых районов Стамбула. Проект сочетает спокойный образ жизни и функциональный современный дизайн в своих квартирах. Состоит из 242 просторных апартаментов различных типов от 1+1 до 5+1. Несмотря на близкое расположение к природе, проект находится всего в нескольких минутах от лучших учебных учреждений, больниц и транспортных узлов.   Инфраструктура:  Бассейн  Игровая Площадка  Кафе  Круглосуточная Охрана  Открытое Пространство  Открытый Бассейн  Прогулочные Тропы  Фитнес-Центр  *Для более подробной информации свяжитесь с нами по WhatsApp*  
Жилой комплекс Luxury Mixed Project
Жилой комплекс Luxury Mixed Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€189,790
Площадь 95–201 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
 Этот проект: - Блок отеля - Школьный колледж - больничный блок - Бизнес ( Блок рабочих мест ) - Блок ложи ( Домашний офис ) - Блок сюиты ( Домашний офис ) - VIP-блок ( Квартира ) - Культурный центр Это смешанный проект с торговым центром Open Air.
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€152,200
Агентство: TRANIO
Проект расположен рядом с одним из крупнейших парков Стамбула. Проект состоит из 9 блоков, каждое здание состоит из 3 этажей. В проекте 104 квартиры разных стилей и размеров, с 1-4 спальнями. В жилом комплексе есть различные места отдыха: бассейн, беседки, детская площадка снаружи, сауна и бассейн внутри. Расположение и объекты поблизости Непосредственная близость к линии E5, одной из самых важных магистралей города Стамбул, через которую проходит линия метробуса. Район характеризуется красивыми видами на побережье, чистым воздухом, современными зданиями, отвечающими последним европейским стандартам, а также длинными улицами и широкими зелеными насаждениями.
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€322,473
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с живописным видом на море и Принцевы острова и парковочными местами. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, хамамом и сауной, зонами для йоги и медитации, садами, детской площадкой, тренажерным залом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Особенности квартир Стальная дверь с отделкой из дерева Видеодомофон Ламинат Плиточный пол Кухонная мебель Встроенная варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, посудомоечная машина Двойные стеклопакеты Кондиционеры Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралью Е5, торговыми центрами и университетами. Пляж - 3 км Аэропорт - 25 км
Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€463,912
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с большими окнами и террасами. Резиденция включает бизнес-центр с офисами, конференц-залами, консьерж-сервисом. Также в комплексе имеется круглосуточная охрана, тренажерный зал, спа-зона (сауна и парная), крытая парковка. Преимущества Гарантированная доходность 6% на 2 года. Подходит под гражданство. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в историческом центре Стамбула, рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями. Парк Таксим - 600 метров (5 минут) Улица Истикляль - 800 метров (5 минут) Станция метро - 5 минут ходьбы Торговый центр - 900 метров Выставочный центре Стамбула - 550 метров Галатасарайский трамвай - 600 метров Новый аэропорт Стамбула - 40 минут езды
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
€215,077
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, фитнес-центром, детской площадкой, зеленой зоной. Окончание строительства - март 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 12 минут Станция метробуса - 12 минут Новый аэропорт Стамбула - 25 минут Торговый центр - 15 минут Пляж - 10 минут
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Tahtakale Mahallesi, Турция
от
€268,965
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается одним из наиболее привлекательных районов для инвесторов. Район, обслуживаемый наиболее важными транспортными маршрутами, автомагистралями TEM и E5 и новой станцией метро. Это недалеко от крупнейшего медицинского города Турции. Кроме того, он находится рядом со Стамбульским водным каналом, на его берегах планируется построить более 100 000 единиц жилья и инвестиций.  Проект соответствует условиям получения турецкого гражданства, готовому правоустанавливающему договору собственности и различным предложениям рассрочки.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция
Osmangazi, Турция
от
€155,100
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, сауной и хамамом, кинотеатром, конференц-залом, детской площадкой и игровой комнатой, фитнес-залом, зоной отдыха и зоной барбекю, полем для мини-гольфа, зоной для занятий йогой, беседками. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Плиточный пол Кухонная мебель Гранитные столешница Двойные стеклопакеты Расположение и объекты поблизости Море - 2,5 км Центр города - 600 метров Аэропорт Газипаша - 24 км Больница - 27 км
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€272,091
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженной зеленой зоной и зонами отдыха, магазинами и системой безопасности, гаражом, детской площадкой, бассейном, сауной, турецкой баней и парной, фитнес-центром. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре района Башакшехир, недалеко от аэропорта, в непосредственной близости от ботанического сада и станции метро. Аэропорт - 20 км Центр города - 20 км Станция метро - 500 метров Торговый центр - 500 метров Автобусная остановка - 10 метров
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Фатих, Турция
от
€1,85 млн
Агентство: EOS Turkey Property
У вас когда-нибудь был дом 150-летней фабрики? Вы хотите почувствовать запах истории перед сном? Как вы думаете, это возможно только в кино или Netflix? Я думаю, вы не представляете, что может быть возможно в Стамбуле. Старая железнодорожная станция отремонтирована для инвесторов, которые влюблены в Стамбул. Имеет прямой вид на Мраморное море, рядом с туннелем Евросия и легкий доступ к азиатской стороне, в окружении византийских стен и замка Едикуле. Полностью готов к переезду с титульным актом и пришло время провести этот эксперимент.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€435,219
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула. В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самые значительные туристические достопримечательности и инвестиционные возможности. Титульный акт готов к отправке, подходит для получения турецкого гражданства. Жилые и гостиничные здания и специальный блок для офисов, окруженный всеми видами транспорта и услугами, такими как университеты, школы и больницы.
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€314,816
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, турецкой баней, пешеходными и велосипедными дорожками, кинотеатром под открытым небом, зелеными зонами, парковкой. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль ТЕМ - 5 минут Аэропорт Стамбула - 40 минут Торговый центр - 5 минут Больница - 5 минут Школа - 1 минута Канал Стамбул - 8 минут Станция метро - 12 минут
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€282,521
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает открытым бассейном, парковкой, системой безопасности, баром на крыше, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с больницами, школами, автобусными остановками и станциями метро.
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Residences
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Residences
Мраморноморский регион, Турция
от
€138,400
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект предоставляет жилые услуги с концепцией туристического курорта; провести бесконечное путешествие в Стамбул. Он характеризуется социальными и спортивными удобствами и услугами, особенно площадкой для гольфа, первой в своем роде в регионе. Это дает прекрасную возможность для выгодных инвестиций. Титул готов. Более того, это соответствует требованиям турецкого гражданства. Вы можете наслаждаться другим образом жизни, с уникальным видом на море, озеро и Стамбул. Он находится в центре города, недалеко от главных дорог и нового аэропорта Стамбула.
Жилой комплекс BenLeo
Жилой комплекс BenLeo
Мраморноморский регион, Турция
от
€424,181
Площадь 62–99 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! BenLeo - новый роскошный проект, расположенный в самом центре Стамбула в районе Ускюдар. В комплексе продумана каждая деталь комфорта, роскоши и удобства, вас ждет множество незабываемых моментов и красочных воспоминаний. Все квартиры в BenLeo Acibadem сдаются с полной отделкой «под ключ», которые будут выполнены в соответствии с высокими стандартами качества из материалов премиального уровня. Также квартиры будут оснащены современной бытовой техникой и частичную меблировку. Для жителей BenLeo Acibadem предусмотрена инфраструктура премиального уровня: крытый бассейн, лаунж-зона с террасой, библиотека, коворкинг, кафе, фитнес-центр, сквош, SPA с саунами, детский клуб. Инфраструктура: - Лаунж Терраса; - Фитнес-центр; - Библиотека; - Сквош; - Бизнес-лаунж; - Кафе; - Настольный теннис; - СПА; - Сауна; - Детский клуб; - Крытый бассейн. Расположение: Жилой комплекс BenLeo Acibadem расположен в престижной центральной части Стамбула на азиатской стороне Босфора, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха. Район имеет отличную транспортную доступность и высокую обеспеченность современными школами и качественными медицинскими учреждениями. Для любителей курортного отдыха всего в 30 минутах от BenLeo Acibadem находится множество пляжей, в том числе и на Принцевых островах. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Prime Istanbul
Жилой комплекс Prime Istanbul
Стамбул, Турция
от
€218,164
Площадь 88–375 м²
4 объекта 4
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Prime Istanbul – находится в самом центре Стамбула с разнообразными достопримечательностями в пешей доступности. Комплекс с изысканными стилем, современной инфраструктурой. Здесь вы можете почувствовать весь комфорт шикарной жизни. Предоставляет трансфер до аэропорта. Есть вся возможность воспользоваться услугами гостиничного комплекса. Квартиры созданны современными планировками: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 от 88 до 375 кв.м. Инфраструктура: - Подземный паркинг; - Кафе; - Рестораны; - Фитнес-клуб; - Бассейн; - Спа; - Терраса; - Консьерж; - Круглосуточная охрана. Внешняя инфраструктура: - Аэропорт; - Магазины; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Салон красоты; - Отеделения банка. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project
Мраморноморский регион, Турция
от
€297,980
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий потенциальный возврат инвестиций в регионе. Стратегическое расположение на азиатской стороне Стамбула, легкий транспорт. Богатая среда жизненно важных объектов, таких как торговые центры, спортивные центры, кинотеатры и парки. Интегрированные модельные кварталы, что делает его первым проектом такого рода в азиатском Стамбуле. Титулы готовы, в соответствии с требованиями турецкого гражданства, и готовы к заселению.
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€632,400
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс состоит из 55 зданий с квартирами с 3-4 спальнями и 22 вилл с 4-6 спальнями. Все апартаменты с просторными комнатами и большими балконами. Вокруг домов - озелененные участки с местами для отдыха. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км. Есть возможность получить скидку до 10%. Удобства и оснащение в доме Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть. Расположение и объекты поблизости Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора. В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки. На автомобиле: ТЦ Мармара Парк — 15 мин Новый аэропорт Стамбула — 50 мин Шоссе E5 — 11 мин Нишанташи — 40 мин Площадь Таксим — 40 мин
Жилой комплекс Luxury and Modern Consept İstanbul,Beylikdüzü
Жилой комплекс Luxury and Modern Consept İstanbul,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€262,927
Площадь 125–225 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Зачем покупать этот проект: - Захватывающий вид на море Мармара - Семейные концептуальные дома на продажу в Бейликдузу - Выберите из двух резиденций с четырьмя спальнями – - Высокое качество материалов - 70% зеленой зоны - Большие балконы - Отличный проект с двумя социальными возможностями для мужчин и женщин отдельно - Магазины и фирменные бутики для повседневной жизни на сайте - Турецкий хаммам внутри каждой квартиры с формой 3 + 1 и 4 + 1 - 1,5 км до станции метро, 700 м до морского транспорта. - Услуги: - На месте магазины для ежедневных нужд - Красиво благоустроенные сады - пешеходные и беговые дорожки - Декоративные бассейны и водопады - Крытые бассейны для мужчин и женщин - футбольные и баскетбольные площадки - Полностью оборудованный современный тренажерный зал - расслабляющая сауна и турецкая баня - Детская игровая площадка - Безопасный комплекс с камерами - Закрытая автостоянка для жителей - Открытая автостоянка для гостей
Жилой комплекс PERA BLUE
Жилой комплекс PERA BLUE
Стамбул, Турция
от
€290,379
Площадь 87–154 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! PERA BLUE новый жилой комплекс в центре потрясающего современного Стамбула. Комплекс построен из пяти блоков на территории 1696 кв.м. Обладает современным лаконичным архитектурным дизайном. Здесь вы сможете ощутить настоящий комфорт жизни и функциональность комплекса. Квартиры в комплексе представлены просторными современными планировками с завораживающим панорамным видом на Стамбул и Босфор. 2+1, 2+2, 3+1 - от 87 до 154 кв.м. Современный комплекс обладает большой зеленой территорией, ландшафтным дизайном и многофункциональной инфраструктурой. В пешей доступности. Внутренняя инфраструктура: - Детская площадка; - Барбекю; - Открытый бассейн; - Сауна; - Хамам; - Охраняемая территория. - Тренажерный зал; - Парковка; - Круглосуточная охрана. Внешняя инфраструктура: - Образовательный учреждения; - Медицинские учреждения; - Салон красоты; - Рестораны; - Кафе; - Отделения банка; - Метро. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Анталии! Бесплатное юридическое сопровождение!
Жилой комплекс Современный ЖК в историческом центре Стамбула
Жилой комплекс Современный ЖК в историческом центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€427,028
Сдача в: 2022
Агентство: FOA INVEST
Этот жилой комплекс расположен в новом деловом районе Стамбула Сейрантепе. Он сочетает современную архитектуру с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. При этом исторические районы Стамбула находятся совсем рядом. Объект расположен в пешей доступности от стадиона Тюрк Телеком. Близость к трассам TEM и E5 позволяет легко добраться в любую точку Стамбула. Ближайшая станция метро находится в двух километрах от жилого комплекса, но в паре сотен метров есть автобусная остановка.  В районе много торговых центров и небольших магазинов, ресторанов. Больницы, школы, университеты и другие социальные объекты расположены в пешей доступности. Большой парк для прогулок всей семьей находится буквально в двух шагах. Жилой комплекс состоит из восьми зданий высотой от 11 до 21 этажа. Всего в нем доступны 935 апартаментов планировками от 1+0 до 4+1. Большинство апартаментов имеют просторные крытые и открытые балконы, в некоторых планировках их предусмотрено сразу два или три. Есть апартаменты с террасами, где особенно приятно проводить время в летние дни. Объект имеет отличную внутреннюю инфраструктуру. Жителям доступны пешеходные дорожки и детские площадки, фитнес-центр и сауна, открытые бассейны. Зеленая придомовая территория с искусственными водоемами и фонтанами идеальна для отдыха.
Жилой комплекс Beykoz Blue Residences
Жилой комплекс Beykoz Blue Residences
Goerele Mahallesi, Турция
от
€1,42 млн
Агентство: EOS Turkey Property
Этот проект предлагает вам ощущение сельской местности и комфорт проживания. Полностью готовый к переезду и первоклассный финиш, который вы можете наблюдать на каждом шагу. Рядом с самой большой и престижной виллой комплекса Стамбула. Этот проект подходит вам, если вы хотите, чтобы зеленый и синий; желать богатой среды; сосед международных школ и т. д.  
Жилой комплекс Шикарные апартаменты рядом с историческим проливом Босфор
Жилой комплекс Шикарные апартаменты рядом с историческим проливом Босфор
Бейкоз, Турция
от
€955,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 171 до 276 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€493,698
Агентство: TRANIO
Проект состоит из двух зданий, построенных на площади 4000 м2, 80% которой занимают зеленые насаждения, и включает в себя 120 квартир различных планов, от квартир с одной спальней и одной гостиной до апартаментов с двумя гостиными и четырьмя спальнями. Проект включает в себя множество услуг, таких как охрана, водоемы, парковочные места, закрытый бассейн, гимнастический зал, сауну, паровую баню, турецкую баню, места для детских игр в саду проекта. Расположение и объекты поблизости Находится в районе Бююкчекмедже, в 1,3 км от побережья, в 10 минутах от станции Metrobus, в 10 минутах от Buyukcekmece IDO и в 15 минутах от Западной Стамбульской Марины. Множество магазинов, ресторанов и кафе находятся всего в нескольких минутах ходьбы от проекта.
Жилой комплекс Квартиры на завершающей стадии строительства в Стамбуле
Жилой комплекс Квартиры на завершающей стадии строительства в Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
от
€102,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60,5 до 163,52 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
от
€2,36 млн
Агентство: TRANIO
Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз. Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума. Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной. У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален. Проект разделен на три этапа. Часть вилл уже сдана. Сдача второй части - в 2024 г. Третья фаза - в 2026 г. В проекте рядом с виллами также есть мечеть, школа, набережная. Удобства и оснащение в доме Подробнее: открытый и закрытый бассейны, турецкая баня, сауна, паровая комната. Расположение и объекты поблизости Рива — турецкая деревня на берегу Чёрного моря во внутригородском районе Бейкоз провинции Стамбул. Близко к Черному морю, пешком 20 минут Мост Султана Селима Явуза - 5 км Центр города - 30 км Лес - 3 км
Жилой комплекс HP17 Habitat Plaza
Жилой комплекс HP17 Habitat Plaza
Стамбул, Турция
от
€288,102
Площадь 132–160 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! HP17 Habitat Plaza - современный комплекс премиум-класса в красивом городе Стамбул. Комплекс представлен в современном архитектурном стиле площадью 1600 кв.м. Потрясающей ландшафтной озелененной территорией. Квартиры в комплексе представлены современными планировками: 2+1 и 3+1 от 115 кв.м до 180 кв.м. С потрясающим видом на горы. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка; - Фитнес-центр. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс Polat Tower Basın Ekspres
Жилой комплекс Polat Tower Basın Ekspres
Стамбул, Турция
от
€309,805
Площадь 88–199 м²
3 объекта 3
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Polat Tower Basın Ekspres расположен в одном из самых престижных бизнес-районов Стамбула. Жилой комплекс обладает ультрасовременной архитектурой, высотой в 28 этажей и располагается на территорией 10 000 кв.м. Площадь квартир варьируется от 51 до 130 кв.м. Современными планировками: 1+1, 2+1, 3+1. Внутренняя инфраструктура: - Конференц зал; - Круглосуточная охрана; - Парковка. Внешняя инфраструктура включает в себя: - 2KM от больницы Медиполь - 6KM от больницы Аджибадем - Шаговая доступность к метро - 2.6KM от станции метро Махмутбей - 3KM Away from Yenimahalle Metro Station - 3KM от станции метро Енимахалле - 2KM от университета Алтынбаш - 2.8KM от униваерситета Культур - 15MIN от международной школы Альфаез - 18Min от школы Альхуда - 6 минут ходьбы от школы Фадаа - 100 M от ТЦ Молл 212 - 2KM от ТЦ Молл оф Истанбул Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Турции! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Maslak Mahallesi, Турция
от
€759,161
Агентство: FOA INVEST
Престижный объект комплексной застройки, расположенный в центре одной из главных деловых площадок европейской части Стамбула - Маслак, Сарыер. ЖК предлагает собственникам жилые, коммерческие и торговые пространства для комфортной и активной деловой жизни.  Рядом с комплексом проходит автомагистраль Avrupa Otoyolu, которая входит в трансъевропейскую автомагистраль E80 класса A. Трасса соединяет город Лиссабон (Португалия) с городом Гюрбулак, (Турецко-иранская граница). Маршрут проходит через 11 стран. Внешняя инфраструктура: автомагистраль Avrupa Otoyolu, станции метро İtü-Ayazağa İstasyonu и Atatürk Oto Sanayi Vodafone, Стамбульский технический университет, Босфорский университет, мост Султана Мехмеда Фатиха, музей современного искусства Ильгиз, ТЦ Истинье парк, парк Эмирган, лес Belgrade, городской парк Ататюрка, конно-спортивный клуб Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü.  Главные преимущества: Высокая инвестиционная доходность - проект будет приносить доход от аренды в 8-9% годовых. Комплекс расположен в деловом центре Стамбула Близость к основным транспортным артериям Инновационный дизайн и архитектура Комплекс состоит из двух башен по 42 этажа в каждой: 445 квартир, 16 пентхаусов, 10-этажный комплекс с отелем и бизнес-центром, а также офисные помещения.   Объект предлагает инвесторам и жильцам на выбор планировки  1+0, 1+1, 1,5+1, 2+1 и 3,5+1, площадь которых варьируется от 69 до 269 квадратных метра.  В комплексе используется инновационная концепция организации офисного пространства, направленная на повышение эффективности деловой активности. Также на выбор есть полностью оборудованные домашние офисы - для тех, кто хочет совместить домашний комфорт и деловую жизнь. Внутренняя инфраструктура: арт-центр, кинотеатр, крытый бассейн, детская площадка, фитнес-центр, хамам, СПА-центр, торговый центр, рестораны/кафе, автоматизированная система Life Concierge, управляемая искусственным интеллектом, 24-часовая охрана.
Жилой комплекс Новая жемчужина Стамбула Бешикташ -MEHAL GROUP
Жилой комплекс Новая жемчужина Стамбула Бешикташ -MEHAL GROUP
Мраморноморский регион, Турция
от
€854,056
Сдача в: 2024
Агентство: Mehal Group
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещениями, где вы будете жить в безопасности 24/7, что позволяет неограниченно развлекаться с социальными удобствами и проводить время с семьей. Пешком можете добраться до Босфорского пролива, исторического и современного голубого центра истории, среди благоухающих историей улиц Бешикташа, и насладиться паромом с видом на Босфор.Чтобы избежать пробок, которые являются одной из самых больших проблем нашего времени, можно быстро добраться до основных достопримечательностей города на паромах и метро.Это заставит вас вспомнить об удобстве и практичности жизни в центре, где вокруг школы, больницы, исторические памятники и базары. ------- -Площадь проекта: 18.000m2 -Количество единиц: 295 -Высота здания: 6 Kat -Типы квартир:  2,5+1 – 3+1 – 3+1 Дуплекс– 4+1 – 4,5+1 Дуплекс– 4,5+2 Дуплекс – 5,5+2 Дуплекс -Вид: Босфор, Пейзаж , Город --------- Особенности проекта: - Закрытый бассейн- Садовые домики- Каскадные декоративные бассейны- Прогулочные зоны- Зона отдыха с травой- Скамейки для отдыха- Спортзал- Сауна- Турецкая баня- Круглосуточная камеры наблюдения безопасности-Парковка Расположение - Район Бешикташ,  Транспорт - Автобус, Микроавтобус (100 м)- Метро (750 метров)- Паром (950 м)- Трасса Е-5 (2,5 км)- Темское шоссе (11 км) Зеленые зоны - Линден Парк (50 метров)- Парк мира во всем мире (50 метров)- Парк Дружбы Азербайджана (50 метров)- Парк Аббасага (400 м)- Парк Яхья Кемаль (400 метров)- Парк Мачка (1,1 км)- Парк Йылдыз (900 метров) Больницы - Американский госпиталь (850 метров)- (Частный)- Больница Саит Чифтчи (350 метров)- (Государственная)- Больница Аджибадем (750 метров) - (Частная)- Больница Флоренс Найтингейл (1,5 км) - (Частная)- Больница Лив (2,3 км) - (Частная) Частные школы - ФМВ Нишанташы Ишык(900 м)- Школы Истэк Атанур Огуз (1,2 км)- Школы Меф (2,1 км)- Колледж Роберта (3,1 км)- Школы Теракки (3,8 км)- Колледж Бахчешехир (4,5 км)- Британская школа (5,1 км) Университеты - Йылдызский Технический Университет (900 м) – Государственный- Университет Бахчешехир (1 км) – Частный- Стамбульский технический университет (1,2 км) - Государственный- Галатасарайский университет (2,3 км) - Государственный- Университет изящных искусств им. Мимара Синана (2,6 км) - Государственный- Университет Мармара (8 км) - Государственный- Университет Богазичи (8 км) - Государственный Дворцы и Музеи - Дворец Йылдыз (850 метров)- Военно-морской музей и музей (1 км)- Музей национальных дворцов (1 км)- Дворец Чираган (1,2 км)- Дворец Долмабахче (1,3 км)- Дворец Топкапы (4,6 км)- Стамбульская галерея современного искусства и художественная галерея (3,3 км) Отели -Конрад Отель & Отель ( 550 м )- Шангри-Ла Отель и Отель (1 км)- Отель и отель Four Seasons (1 км )- Swiss Hotel & Hotel (1,2 км)- Отель и отель Хилтон (1,5 км) Торговые центры - Бешикташ Carsi&Bazaar (800 м)- City's AVM&Shopping Mall (1 км)- Центр Зорлу (2,1 км)- Kanyon AVM&Shopping Mall (3,2 км)- ТЦ «Акмеркез» (3,5 км)
Жилой комплекс Новые апартаменты на продажу в азиатской части Стамбула
Жилой комплекс Новые апартаменты на продажу в азиатской части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€466,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Картал.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 78 до 213 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира.Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€648,680
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, садом и парком, парковкой, тренажерным залом, спа-центром с хамамом, бассейном. Окончание строительства - январь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с торговым центром, линиями метро М11 и М7, аэропортом Стамбула.
Резиденция Luxury Residance,Üsküdar
Резиденция Luxury Residance,Üsküdar
Мраморноморский регион, Турция
от
€284,467
Площадь 65–168 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: Property Advisor Turkey
Этот проект, расположенный в Ускюдаре с его историей и уникальной культурой жизни, предлагает вам приятную жизнь.
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Измит, Турция
от
€120,259
Площадь 85 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом, дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки, развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка, теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной охраной.
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Kasikci Mahallesi, Турция
от
€758,001
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами. Резиденция располагает видами на озеро и леса, круглосуточной охраной, общим бассейном, спортивной площадкой, турецкой баней, сауной, зонами отдыха. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с озером Сапанджа. Автомагистраль Е-5 - 1 км Автомагистраль ТЕМ - 2 км Центр города Измит - 29 км Озеро Сапанджа - 2,9 км Горнолыжный курорт - 26 км Аэропорт - 96 км Стамбул - 101 км
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море и лес в Стамбуле
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море и лес в Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
от
€215,800
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Пендик. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 106,42 до 217,94 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Новый проект с уникальным расположением возле городского парка
Жилой комплекс Новый проект с уникальным расположением возле городского парка
Мраморноморский регион, Турция
от
€191,280
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 2+1, 3+1,4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 78,84 до 312,46 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,30 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на Белградский лес. Резиденция располагает круглосуточной охраной, зоной отдыха, открытым бассейном, магазинами, тренажерным залом, хамамом и сауной, садами, детской площадкой, парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых современных и элитных районов города, окруженном Белградским лесом, в 10 минутах езды от Босфора и делового центра города. Больница - 5,3 км Школа - 550 метров Станция метро - 1,1 км Международный аэропорт Стамбула - 35 км Ближайший торговый центр - 350 метров
Жилой комплекс Project of Peace Kartal
Жилой комплекс Project of Peace Kartal
Картал, Турция
от
€178,877
Площадь 84–152 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
В последние годы Kartal получает все больше внимания как возможность как для инвестиций, так и для жизни. отлично расположение на самом высоком холме в Стамбуле, с потрясающим видом на Острова Принца и близость к природе благодаря лесу Айдос. Картал также имеет красивую прибрежную дорогу; находится недалеко от торговых центров, школ и пристань для яхт; и имеет легкий доступ ко всем соединительным дорогам, автомагистралям и общественности транспорт. удобное расположение всего в 15 минутах езды от Сабихи Международный аэропорт Гекчен и в 2 км от метро; Шоссе Marmaray, YHT, IDO и D100 находятся всего в 10 минутах езды.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€195,365
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Площадь проекта является одной из наиболее значительных инвестиционных областей на европейской стороне города на двух континентах. Он находится в жизненно важном месте, в окружении ряда наиболее значительных образовательных, медицинских и коммерческих центров в Стамбуле. Жилой комплекс находится в центральной точке, прилегающей к основным транспортным и коммуникационным линиям. Для более престижного и частного образа жизни, квартиры роскошно оформлены и внимание уделяется деталям. Конкурентные цены с титульным документом, готовым к доставке, соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс The Ritz-Carlton Istanbul
Жилой комплекс The Ritz-Carlton Istanbul
Стамбул, Турция
от
€972,346
Площадь 113–141 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! The Ritz-Carlton Istanbul - отельный жилой комплекс в самом центре Стамбула, в районе Шишли. Комплекс сочетает в себе европейский стиль и турецкие традиции. Из окон открывается живописный вид на город и пролив Босфор. На всей территории предоставляется бесплатный высокоскоростной доступ в интернет, круглосуточны консьерж, охрана и видеонаблюдение. На крыше расположена терраса с открытым бассейном, откуда открывается панорамный вид на море. Квартиры оформлены в элегантном стиле и дизайнерской мебелью. Современными планировками: 1+1, 2+1 от 113 до 141 кв.м. Из каждой квартиры можно насладиться потрясающим видом на море и город. Комплекс владеет собственной современной инфраструктурой: - Ресторан; - Кафе; - Бассейн; - Спа и оздоровительный центр; - Фитнес-центр. Внешняя инфраструктура: - Аэропорт в 50 км. - Дворец Топкапы; - Голубая мечеть; - Магазины; - Отделения банка; - Салон красоты. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости!
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, парковкой и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, парковкой и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€331,089
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, баскетбольной площадкой, тренажерным залом, детской площадкой, двухуровневой парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль Е-5 - 3 минуты Станция метро - 15 минут
Жилой комплекс Residential Complex ,Pendik
Жилой комплекс Residential Complex ,Pendik
Мраморноморский регион, Турция
от
€279,941
Площадь 75–190 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Уникальная инвестиция с 23 000 квадратных метров земли, 640 роскошных апартаментов и 22 роскошных бренда. В Пендике, азиатском континенте, строится мега-город АЭРОПОРТ САБИХА ГОКСЕН: 10 МИНУТ ЦЕНТР МАГАЗИНА НЕОМАРИНА: 15 МИНУТ ЦЕНТР ПОКУПКИ ПЕНДОРИИ: 10 МИНУТ ЦЕНТР МАГАЗИНА АНАДОЛУ: 10 МИНУТ ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР МАГАЗИНА ГОРОДА: 10 МИНУТ ЦЕНТР МАРИНСКОГО МАГАЗИНА: 10 МИНУТ СОЦИАЛЬНЫЕ ХАЙАЛЬТЕПЫ ИСТАНБУЛ МУНИЦИПАЛЬНОСТИ: 1МИН Морской автобус IDO: 10 минут САПАНКА: 20 МИНУТ БОЛЬНИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ МАРМАРА: 5 МИНУТ KARTAL LÜTFİ KIRDAR ОБРАЗОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА: 5 МИНУТ TR MINISTRY ЗДОРОВЬЕ ЦЕНТР: 1 МИНУТА СТАМБУЛ ГЕДИК УНИВЕРСИТЕТ: 5 МИНУТ СТАМБУЛ МЕДЕНИЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: 10 МИНУТ МАЛЬТЕП УНИВЕРСИТЕТ: 15 МИНУТ СТАМБУЛ ПЕНДИК МЕТРО: 5 МИНУТ
Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€506,644
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытой парковкой, аквапарком, магазинами, круглосуточной охраной, детской площадкой, зеленой зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из лучших районов азиатской части города, рядом с пляжами, университетом, парком, рестораном.
Жилой комплекс BIZIM EVLER 10
Жилой комплекс BIZIM EVLER 10
Стамбул, Турция
от
€417,538
Площадь 100–220 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! BIZIM EVLER 10 - роскошный жилой комплекс премиум-класса расположен в районе Испартакуле в популярном городе Стамбул. Жилой комплекс сконцентрирован на комфортное проживания для всей семьи. Обладает большой зеленой территорией 52 000 кв.м. Построен из 6 корпусов. Этажность - от 14 до 18 этажей. Также в комплексе предоставляется двухэтажный паркинг. Квартиры, спроектированными планировками: 2+1, 3+1, 4+1. От 100 до 220 кв.м. В каждой квартире расположен открытый балкон, откуда можно насладиться прекрасным видом на ландшафтный дизайн и красивую территорию комплекса. Инфраструктура комплекса очень многофункциональная и разнообразна, что обеспечивает комфортное проживание: - Детская площадка; - Сауна; - Турецкая баня; - Спортзал; - Закрытый бассейн; - Рестораны; - Кафе; - Салон красоты. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€416,726
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает большой ухоженной зеленой зоной, крытым бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, детской площадкой. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Больница - 750 метров Станция метробуса - 850 метров Станция метро - 1,1 км Университет - 1,6 км Морской автобус - 5,9 км Босфорский мост - 15 км
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Мраморноморский регион, Турция
от
€725,000
Сдача в: 2023
Агентство: EOS Turkey Property
Проект сельской виллы в районе Бахчезехир, который имеет действительно хорошую будущую ценность. Легкий доступ к торговым центрам, берегу озера, аэропорту Стамбула, промышленным зонам, новому Стамбульскому каналу и другим развивающимся районам.
Жилой комплекс Easy Access to Airport - Villa & Residence
Жилой комплекс Easy Access to Airport - Villa & Residence
Башакшехир, Турция
от
€453,467
Площадь 160–312 м²
3 объекта 3
Агентство: Property Advisor Turkey
Бахчешехир Легкий доступ к шоссе и аэропорту Социальные объекты
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€4,65 млн
Агентство: TRANIO
Один из крупнейших проектов жилой недвижимости в Стамбуле. Кроме квартир он включает офисы, торговый центр, 5* отель. Первые 11 этажей занимает отель, далее находятся 320 апартаментов, 197 из них полностью меблированы. Кроме того есть частный бассейн, спа-салон, ресторан, конференц-зал, самый большой в городе кинотеатр, услуги консьержа, круглосуточная охрана и другие удобства доступные жильцам. Преимущества Удобная система оплаты в несколько этапов. Возможна рассрочка на 3 года, первый взнос 25%. Расположение и объекты поблизости Ускюдар — один из самых престижных жилых районов города в азиатской части города Стамбул. Комплекс находится рядом с площадью Эмаар. Здесь есть все виды транспорта, включая метро. Легко добраться до площади Таксим (11 км), Босфорского моста (12 км), международного аэропорта Сабиха Гёкчен (25 км). Станция метро — 1,4 км Автобусная остановка — 300 метров Медицинский центр — 6 минут Торговый центр — 100 метров Парк Buhara — 500 метров Морская набережная — 10 минут Аэропорт Сабиха Гёкчен — 28 минут
Жилой комплекс Type A_45
Жилой комплекс Type A_45
Maslak Mahallesi, Турция
от
€417,761
Сдача в: 2025
Застройщик: Majd International Company
Европейская сторона - Levent Этот проект построен на земле с площадью 103 000 м2, 85 % из которых - зеленая зона. Проект будет готов к реализации в 2025 году, и будут доступны номера с одной-четыреми спальнями. Этот проект находится в центре Стамбула с полным социальным оборудованием. Цена по стоимости одной спальни начинается с 6 870 000 лир.
Жилой комплекс Kartal Coastal Homes
Жилой комплекс Kartal Coastal Homes
Мраморноморский регион, Турция
от
€245,000
Агентство: EOS Turkey Property
Жилой комплекс Modern Consept Residance,Maltepe
Жилой комплекс Modern Consept Residance,Maltepe
Мраморноморский регион, Турция
от
€268,553
Площадь 51–61 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним из современных городских районов, которые выделяются своими современными башнями и уникальной городской координацией. 📌 В дополнение к зеленым зонам, семейным занятиям и полным услугам: бассейн - тренажерный зал - парная 📌 Уникальный вид на море с десятого этажа 📌 Проект находится рядом с самыми роскошными торговыми центрами, а также государственными и частными школами и университетами.
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€413,168
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Topkapi Istanbul, который источает аромат истории и цивилизации. Он находится в центральном месте рядом с сетью основных транспортных линий в городе на двух континентах. Архитектура переплетена с природой, с внутренним видом на пышные сады. Он находится в нескольких минутах ходьбы от важных учебных заведений и учреждений здравоохранения в Стамбуле. Подходит для жилья и инвестиций. Это также соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Lotus Nisantası
Жилой комплекс Lotus Nisantası
Стамбул, Турция
от
€774,344
Площадь 154–299 м²
4 объекта 4
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс создан в современном европейском стиле. Расположен в Нишанташи. Нишанташи - это один из самых популярных и престижных районов Стамбула с его бутиками, художественными галереями, кафе и ресторанами. Lotus Nişantaşı - это ультрасовременный жилой комплекс с эксклюзивным архитектурным дизайном. Здесь ощущается вся современная атмосфера, завораживающая архитектура и озеленения комплекса. Полное уединение от городской суеты. Жилой комплекс предоставляет современные квартиры от 154 до 299 кв.м., планировками 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. - Магазины; - Рестораны; - Бутики; - Кафе; - Терраса; - Двор между домами. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Residential Complex,Beylikdüzü
Жилой комплекс Residential Complex,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€448,329
Площадь 64–212 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
  На европейской стороне Стамбула, особенно новый, расположен в регионе Бейликдюзю, откуда открывается вид на Мраморное море и городской интерфейс. взять. • Ататюрк Хавалиманана 17 дакика. • İstanbul'un yeni havalimanına 43 dakika. • Marmara Park Alışveriş Merkezi'ne 5 dakikalık yürüme mesafesin de. • E5 an yoluna 1 Дакика. • metrobüs istasyonuna 1 dakika.
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