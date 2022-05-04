Квартира в новостройке FOREV TEM ISTANBUL

FOREV TEM ISTANBUL — современный жилой проект от Forev Yapı, расположенный в районе Газиосманпаша, Стамбул. Проект предлагает удобный доступ к метро и все преимущества городской инфраструктуры в одном из самых быстро развивающихся районов города.

FOREV TEM ISTANBUL включает 2 жилых блока, 147 квартир и 7 коммерческих помещений, расположенных на участке площадью 4 500 м². Завершение строительства запланировано на 30 декабря 2027 года. Доступны планировки 1+1, 2+1 и 3+1, разработанные для комфортной и функциональной жизни.

10 ключевых преимуществ FOREV TEM ISTANBUL