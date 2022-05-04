Квартира в новостройке FOREV TEM ISTANBUL

FOREV TEM ISTANBUL — современный жилой проект от Forev Yapı, расположенный в районе Газиосманпаша, Стамбул. Проект предлагает удобный доступ к метро и все преимущества городской инфраструктуры в одном из самых быстро развивающихся районов города.
FOREV TEM ISTANBUL включает 2 жилых блока, 147 квартир и 7 коммерческих помещений, расположенных на участке площадью 4 500 м². Завершение строительства запланировано на 30 декабря 2027 года. Доступны планировки 1+1, 2+1 и 3+1, разработанные для комфортной и функциональной жизни.
10 ключевых преимуществ FOREV TEM ISTANBUL
Выгодное расположение рядом со станцией метро Kazım Karabekir
Всего 1 минута до автомагистрали TEM и около 25 минут до аэропорта Стамбула
Практичные планировки: 1+1, 2+1 и 3+1
7 коммерческих помещений на территории для дополнительного удобства
Благоустроенные зелёные зоны и прогулочные дорожки
Детская игровая площадка для семей
Зарядные станции для электромобилей
Современный фитнес-центр для активного образа жизни
Круглосуточная охрана и профессиональное управление комплексом
Инвестиционные преимущества: НДС 1%, без сбора за оформление права собственности (Tapu) и возможность получения гражданства Турции