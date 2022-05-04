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Квартира в новостройке FOREV TEM ISTANBUL

Газиосманпаша, Турция
от
$197,000
;
7
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ID: 38894
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Газиосманпаша

О комплексе

FOREV TEM ISTANBUL — современный жилой проект от Forev Yapı, расположенный в районе Газиосманпаша, Стамбул. Проект предлагает удобный доступ к метро и все преимущества городской инфраструктуры в одном из самых быстро развивающихся районов города.

FOREV TEM ISTANBUL включает 2 жилых блока, 147 квартир и 7 коммерческих помещений, расположенных на участке площадью 4 500 м². Завершение строительства запланировано на 30 декабря 2027 года. Доступны планировки 1+1, 2+1 и 3+1, разработанные для комфортной и функциональной жизни.

10 ключевых преимуществ FOREV TEM ISTANBUL

  • Выгодное расположение рядом со станцией метро Kazım Karabekir

  • Всего 1 минута до автомагистрали TEM и около 25 минут до аэропорта Стамбула

  • Практичные планировки: 1+1, 2+1 и 3+1

  • 7 коммерческих помещений на территории для дополнительного удобства

  • Благоустроенные зелёные зоны и прогулочные дорожки

  • Детская игровая площадка для семей

  • Зарядные станции для электромобилей

  • Современный фитнес-центр для активного образа жизни

  • Круглосуточная охрана и профессиональное управление комплексом

  • Инвестиционные преимущества: НДС 1%, без сбора за оформление права собственности (Tapu) и возможность получения гражданства Турции

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Газиосманпаша, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке FOREV TEM ISTANBUL
Газиосманпаша, Турция
от
$197,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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