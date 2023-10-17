Новостройки в Гюнгёрене, Турция

Гюнгёрен, Турция

от €539,000

Предлагаются просторные апартаменты с балконами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, искусственным озером, беговой дорожкой и зоной для занятий йогой, спортивными площадками, крытым и открытым бассейнами, кинотеатром под открытым небом Окончание строительства - октябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника и мебель 2 кондиционера Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, центром города. Район Сисли - 20 минут Ближайший университет - 4 минуты Ближайший торговый центр - 3 минуты