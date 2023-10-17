Новостройки в Гюнгёрене, Турция

Предлагаются высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, озеро и Мраморное море.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, бассейном, кинотеатром, большими садами, конференц-залом, сауной и хамамом, игровой комнатой, зоной отдыха.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе, расположенном на границе старого города и новой части Стамбула.
Больница - 3,4 км
Школа - 550 метров
Трамвайная остановка - 550 метров
Станция метро - 2,3 км
Международный аэропорт - 45 км
Торговый центр - 450 метров
Предлагаются просторные апартаменты с балконами.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, искусственным озером, беговой дорожкой и зоной для занятий йогой, спортивными площадками, крытым и открытым бассейнами, кинотеатром под открытым небом
Окончание строительства - октябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника и мебель
2 кондиционера
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, центром города.
Район Сисли - 20 минут
Ближайший университет - 4 минуты
Ближайший торговый центр - 3 минуты