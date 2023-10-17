Новостройки в Гюнгёрене, Турция

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Продажа новостроек в Гюнгёрен

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Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Гюнгёрен, Турция
от
€413,793
Агентство: TRANIO
Предлагаются высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, озеро и Мраморное море. Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, бассейном, кинотеатром, большими садами, конференц-залом, сауной и хамамом, игровой комнатой, зоной отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в районе, расположенном на границе старого города и новой части Стамбула. Больница - 3,4 км Школа - 550 метров Трамвайная остановка - 550 метров Станция метро - 2,3 км Международный аэропорт - 45 км Торговый центр - 450 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция
Гюнгёрен, Турция
от
€539,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с балконами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, искусственным озером, беговой дорожкой и зоной для занятий йогой, спортивными площадками, крытым и открытым бассейнами, кинотеатром под открытым небом Окончание строительства - октябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника и мебель 2 кондиционера Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, центром города. Район Сисли - 20 минут Ближайший университет - 4 минуты Ближайший торговый центр - 3 минуты
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