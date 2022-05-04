Бизнес-центр NEXT VADİ OFFICE

NEXT VADİ OFFICE — это премиальный коммерческий проект, предлагающий офисные помещения на продажу в районе Vadistanbul, одном из самых быстроразвивающихся деловых центров Стамбула. Проект состоит из одного шестиэтажного здания, включающего 66 офисных и коммерческих помещений, спроектированных в соответствии с современными требованиями бизнеса.

NEXT VADİ OFFICE представляет собой привлекательную инвестиционную возможность благодаря высокому спросу на аренду, близости к станции метро и основным автомагистралям, а также удобному доступу к торговым центрам и деловым кварталам. Проект подходит для получения гражданства Турции и вида на жительство по недвижимости.

Особенности проекта

Престижное расположение — в самом центре Vadistanbul .

Современная архитектура — профессиональные и функциональные офисные пространства.

Гибкие площади офисов — решения для компаний любого масштаба.

Коммерческие помещения — магазины и сервисы на территории комплекса.

Доступ к метро — станция находится в пешей доступности.

Круглосуточная охрана — безопасная рабочая среда 24/7.

Парковочные зоны — удобная парковка для сотрудников и посетителей.

Рядом с торговыми центрами — всего в нескольких минутах от Vadistanbul Mall .

Отличная транспортная доступность — удобное сообщение с ключевыми районами Стамбула.

Высокий инвестиционный потенциал — стабильный спрос на аренду и перспективы роста стоимости.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

NEXT VADİ OFFICE — это стратегическая коммерческая инвестиция с высоким потенциалом роста в одном из самых перспективных деловых районов Стамбула.

Проект подходит для получения гражданства Турции посредством инвестиций в коммерческую недвижимость.

Кроме того, проект подходит для получения вида на жительство в Турции на основании владения недвижимостью.