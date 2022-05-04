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Бизнес-центр NEXT VADİ OFFICE

Сарыер, Турция
от
$555,248
;
5
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ID: 39657
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер

О комплексе

NEXT VADİ OFFICE — это премиальный коммерческий проект, предлагающий офисные помещения на продажу в районе Vadistanbul, одном из самых быстроразвивающихся деловых центров Стамбула. Проект состоит из одного шестиэтажного здания, включающего 66 офисных и коммерческих помещений, спроектированных в соответствии с современными требованиями бизнеса.

NEXT VADİ OFFICE представляет собой привлекательную инвестиционную возможность благодаря высокому спросу на аренду, близости к станции метро и основным автомагистралям, а также удобному доступу к торговым центрам и деловым кварталам. Проект подходит для получения гражданства Турции и вида на жительство по недвижимости.

Особенности проекта

  • Престижное расположение — в самом центре Vadistanbul.

  • Современная архитектура — профессиональные и функциональные офисные пространства.

  • Гибкие площади офисов — решения для компаний любого масштаба.

  • Коммерческие помещения — магазины и сервисы на территории комплекса.

  • Доступ к метро — станция находится в пешей доступности.

  • Круглосуточная охрана — безопасная рабочая среда 24/7.

  • Парковочные зоны — удобная парковка для сотрудников и посетителей.

  • Рядом с торговыми центрами — всего в нескольких минутах от Vadistanbul Mall.

  • Отличная транспортная доступность — удобное сообщение с ключевыми районами Стамбула.

  • Высокий инвестиционный потенциал — стабильный спрос на аренду и перспективы роста стоимости.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

NEXT VADİ OFFICE — это стратегическая коммерческая инвестиция с высоким потенциалом роста в одном из самых перспективных деловых районов Стамбула.

Проект подходит для получения гражданства Турции посредством инвестиций в коммерческую недвижимость.

Кроме того, проект подходит для получения вида на жительство в Турции на основании владения недвижимостью.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Бизнес-центр NEXT VADİ OFFICE
Сарыер, Турция
от
$555,248
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