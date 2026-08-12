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Инвестиционная недвижимость в Турции

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Средиземноморский регион
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Мраморноморский регион
17
Анталья
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Стамбул
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38 объектов найдено
Инвестиционная 207 м² в Турция
Инвестиционная 207 м²
Турция
Площадь 207 м²
Продается просторное коммерческое помещение в Алтынташе, Анталья — районе активной современн…
$482,426
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Инвестиционная 175 м² в Турция
Инвестиционная 175 м²
Турция
Площадь 175 м²
Коммерческая недвижимость на одном из ключевых перекрёстков развивающейся Антальи Для собств…
$550,620
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Инвестиционная 454 м² в Дёшемеалты, Турция
Инвестиционная 454 м²
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 454 м²
Этаж 1/1
$59,29 млн
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TekceTekce
Инвестиционная 405 м² в Kayi, Турция
Инвестиционная 405 м²
Kayi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
$11,16 млн
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Инвестиционная 53 м² в Коньяалты, Турция
Инвестиционная 53 м²
Коньяалты, Турция
Площадь 53 м²
Коммерческие помещения в современном комплексе в Коньяалты — инвестиция в локацию, которая р…
$239,933
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Инвестиционная 4 м² в , Турция
Инвестиционная 4 м²
, Турция
Площадь 4 м²
$3,49 млн
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Инвестиционная 220 м² в Melikgazi, Турция
Инвестиционная 220 м²
Melikgazi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
$6,02 млн
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Инвестиционная 220 м² в Odunpazari, Турция
Инвестиционная 220 м²
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
$5,52 млн
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Инвестиционная 110 м² в 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Турция
Инвестиционная 110 м²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
$14,74 млн
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Инвестиционная 500 м² в Енишехир, Турция
Инвестиционная 500 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
$8,64 млн
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Инвестиционная 2 м² в Каш, Турция
Инвестиционная 2 м²
Каш, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
$7,15 млн
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Инвестиционная 86 м² в , Турция
Инвестиционная 86 м²
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
$6,74 млн
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Инвестиционная 235 м² в Муратпаша, Турция
Инвестиционная 235 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
$3,66 млн
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Инвестиционная 160 м² в Didim, Турция
Инвестиционная 160 м²
Didim, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
$15,40 млн
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Инвестиционная 4 м² в , Турция
Инвестиционная 4 м²
, Турция
Площадь 4 м²
$4,65 млн
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Инвестиционная 75 м² в Коньяалты, Турция
Инвестиционная 75 м²
Коньяалты, Турция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Малоквартирный проект у моря в Анталии — Коньяалты, Лиман   Новый жилой проект в одном из са…
$595,823
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Инвестиционная 120 м² в Муратпаша, Турция
Инвестиционная 120 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
$5,23 млн
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Инвестиционная 350 м² в Турция
Инвестиционная 350 м²
Турция
Площадь 350 м²
Приветствую всех, кто ищет выгодные инвестиционные возможности в недвижимость!  Представляем…
$721,863
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Инвестиционная 165 м² в , Турция
Инвестиционная 165 м²
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
$34,30 млн
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Инвестиционная 7 м² в , Турция
Инвестиционная 7 м²
, Турция
Площадь 7 м²
$3,66 млн
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Инвестиционная 150 м² в Gundogan, Турция
Инвестиционная 150 м²
Gundogan, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$22,09 млн
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Инвестиционная 120 м² в 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Турция
Инвестиционная 120 м²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
$13,59 млн
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Инвестиционная 6 м² в , Турция
Инвестиционная 6 м²
, Турция
Площадь 6 м²
$98,82 млн
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Инвестиционная 220 м² в Dagbeli, Турция
Инвестиционная 220 м²
Dagbeli, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
$7,38 млн
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Инвестиционная 150 м² в Kardeskoy, Турция
Инвестиционная 150 м²
Kardeskoy, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
$930,098
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Инвестиционная 240 м² в , Турция
Инвестиционная 240 м²
, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$13,08 млн
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Инвестиционная 2 м² в Cayyuzu, Турция
Инвестиционная 2 м²
Cayyuzu, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
$1,50 млн
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Инвестиционная 70 м² в Бююкчекмедже, Турция
Инвестиционная 70 м²
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ . В 200 метрах от университета Бейкент . В 100 метрах от тор…
$155,000
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Инвестиционная 72 м² в Шишли, Турция
Инвестиционная 72 м²
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 7/13
Elevate Your Lifestyle in the Heart of Şişli 🗞 24 months of installment   WŞişli pr…
$294,622
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Инвестиционная в Бейоглу, Турция
Инвестиционная
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Этаж 3
Tersane İstanbul Residences: ваш роскошный оазис в самом сердце Стамбула Почему стоит инв…
$846,240
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