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Инвестиционная недвижимость в Турции

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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Бахчелиэвлер, Турция
Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Квартира прямо на метробусе в Стамбуле   Квартира расположена внутри строящегося объек…
€906,493
Инвестиционная 4 комнаты в Koyunlar, Турция
Инвестиционная 4 комнаты
Koyunlar, Турция
Комнаты 4
ИНТЕРЬЕРС мебельюАнкастре набор из 3Двойное остекление#nbsp;Жалюзи#nbsp;Открытая кухня#nbsp;…
€90,000
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