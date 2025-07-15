  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул

Квартира в новостройке Просторные квартиры с видом на море в Зейтинбурну, Стамбул

Зейтинбурну, Турция
от
$952,378
;
40
ID: 27876
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2021
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Просторные квартиры на берегу с балконами в Зейтинбурну, Стамбул

Квартиры расположены в районе Зейтинбурну в Стамбуле. Район Зейтинбурну всегда был одним из любимых районов Стамбула благодаря своему расположению на берегу Мраморного моря.

Квартиры в Стамбуле, Зейтинбурну, находятся в 2 км от пристани Бакыркёй, в 1,3 км от станции Мармарай, в 1,6 км от торгового центра Olivium, в 2 км от торгового центра Marmara Forum, в 5 км от площади Султанахмет, в 7 км от площади Эминеню и в 31 км от международного аэропорта Стамбула.

Комплекс из 7 блоков состоит из 848 квартир, 1 гостиничного блока и открытого базара. На его территории есть большой сад, крытый и открытый бассейны, пешеходные дорожки, теннисный корт, футбольные и баскетбольные площадки, декоративные бассейны, фитнес-центр, сауна, паровая баня, спа, турецкая баня, крытые и открытые детские игровые площадки, круглосуточная охрана и система камер видеонаблюдения, управляющая компания, крытые и открытые парковки. Кроме того, в комплексе есть станция зарядки электромобилей, почасовые услуги водителя, частный курьер, скорая помощь, услуги по уходу за домашними животными и ветеринарные услуги, зона для занятий спортом и круглосуточная служба ресепшн.

В квартирах есть открытые и отдельные кухни, балконы, ванные комнаты и кладовые. Квартиры также оснащены системой «умный дом», встроенной кухонной техникой, инфраструктурой для высокоскоростного интернета, стальными входными дверями, домофоном, полами из ламината и керамической плитки, душевой кабиной, балконными дверями и окнами ПВХ.


IST-01536

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция
Образование
Здравоохранение

