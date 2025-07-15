Апарт-отель Две квартиры 2+1 и 1+1 в отельном комплексе с гарантией дохода 31.500 USD в год!

Для инвесторов:
Гарантированный доход от аренде 7% годовых - от 31.500 USD в год.
Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, и является неотъемлемой частью договора.
Это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.
Квартиры полностью меблированные!
В продаже для получения Гражданства Турции представлены две квартиры 2+1 & 1+1 за 450.000 USD.
Под управлением - Ascott Hotels & Serviced Apartments
Комплекс расположен практически на стыке трех районов, Кучукчекмедже, Бахчелиевлер, Бакыркей, бизнес районом Basın Ekspres, в 5 минутах езды от Метробусной линии главной магистрали Е5 и ТЕМ.
На территории комплекса 2 блока, который обьеденены между собой и расположился на территории 29.962 м2, 17 этажей вместе с подземной парковкой, всего 167 квартир различной планировки от 1+1 до 3+1 и площадью от 81 и1 до 234 м2, а также 7 коммерческих помещений.
Центральная локация является отличным фактором для инвесторов вкладываться в данный проект, учитывая высокую арендную плату и востребованный сегмент.
Район характеризируется развитой городской инфраструктурой, наличием государственных и частных образовательных учреждений.
Окончание строительства: декабрь 2025 года.
Инфраструктура:
