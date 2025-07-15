  1. Realting.com
  3. Апарт-отель Две квартиры 2+1 и 1+1 в отельном комплексе с гарантией дохода 31.500 USD в год!

Апарт-отель Две квартиры 2+1 и 1+1 в отельном комплексе с гарантией дохода 31.500 USD в год!

Ordu Caddesi, Турция
от
$450,000
10 1
ID: 27454
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.08.2025

Местонахождение

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Для инвесторов:

Гарантированный доход от аренде 7% годовых - от 31.500 USD в год.

Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, и является неотъемлемой частью договора.
Это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.

Квартиры полностью меблированные!
В продаже для получения Гражданства Турции представлены две квартиры 2+1 & 1+1 за 450.000 USD.

Под управлением - Ascott Hotels & Serviced Apartments


Комплекс расположен практически на стыке трех районов, Кучукчекмедже, Бахчелиевлер, Бакыркей, бизнес районом Basın Ekspres, в 5 минутах езды от Метробусной линии главной магистрали Е5 и ТЕМ.

На территории комплекса 2 блока, который обьеденены между собой и расположился на территории 29.962 м2, 17 этажей вместе с подземной парковкой, всего 167 квартир различной планировки от 1+1 до 3+1 и площадью от 81 и1 до 234 м2, а также 7 коммерческих помещений.

Центральная локация является отличным фактором для инвесторов вкладываться в данный проект, учитывая высокую арендную плату и востребованный сегмент. 

Район характеризируется развитой городской инфраструктурой, наличием государственных и частных образовательных учреждений.

Окончание строительства: декабрь 2025 года.


Инфраструктура:

  • Сауна и Хамам
  • Крытый бассейн
  • Фитнес зал
  • Игровые площадки
  • Прогулочная зона с зелёным садом
  • Крытая парковка
  • Комфортная благоустроенная территория
  • Видеонаблюдение 7/24


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Ordu Caddesi, Турция

Видеообзор апарт - отель Две квартиры 2+1 и 1+1 в отельном комплексе с гарантией дохода 31.500 USD в год!

Апарт-отель Две квартиры 2+1 и 1+1 в отельном комплексе с гарантией дохода 31.500 USD в год!
Ordu Caddesi, Турция
от
$450,000
