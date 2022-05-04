Квартира в новостройке Gündem City Project

Gündem City Project предлагает современный уровень жизни в одном из активно обновляющихся районов Стамбула. Благодаря развитой транспортной инфраструктуре, качественному жилью и общественным пространствам, созданным для комфорта, проект сочетает удобство городской жизни с высоким качеством проживания.

Gündem City Project включает разнообразные типы квартир с практичными и функциональными планировками, а также безопасную и комфортную среду для семей. Близость к ключевым объектам городской инфраструктуры делает проект привлекательным как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

10 преимуществ