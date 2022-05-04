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Квартира в новостройке Gündem City Project

Газиосманпаша, Турция
от
$424,000
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3
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ID: 38891
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Газиосманпаша

О комплексе

Gündem City Project предлагает современный уровень жизни в одном из активно обновляющихся районов Стамбула. Благодаря развитой транспортной инфраструктуре, качественному жилью и общественным пространствам, созданным для комфорта, проект сочетает удобство городской жизни с высоким качеством проживания.

Gündem City Project включает разнообразные типы квартир с практичными и функциональными планировками, а также безопасную и комфортную среду для семей. Близость к ключевым объектам городской инфраструктуры делает проект привлекательным как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

10 преимуществ

  • Расположен в одном из самых быстро развивающихся районов городской реновации

  • Прямой доступ к линиям метро, автобусным маршрутам и основным автомагистралям

  • Современная архитектура с использованием высококачественных строительных материалов

  • Разнообразие планировок квартир для разных потребностей семей

  • Социальная инфраструктура: фитнес-зоны, зелёные сады и прогулочные дорожки

  • В непосредственной близости находятся больницы, университеты и торговые центры

  • Высокий потенциал роста стоимости недвижимости и стабильный спрос на аренду

  • Безопасная территория с контролируемым доступом

  • Практичные планировки, обеспечивающие максимальное использование жилого пространства

  • Спокойная и комфортная среда, идеально подходящая для семейного проживания

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Газиосманпаша, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Gündem City Project
Газиосманпаша, Турция
от
$424,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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