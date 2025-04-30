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Новостройки в Аташехире, Турция

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Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Аташехир, Турция
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Площадь 125–220 м²
3 объекта недвижимости 3
Площадь проекта: 42 000 м2 Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц) Высота здания: БЛОК A 22 ЭТАЖА БЛОК B 32 Типы квартир: 2+1- 3+1 – 4+1 Ландшафт: острова, море, город, лес, Чамлыджа Характеристики проекта: • Декоративные бассейны • Прогулочные зоны • Скамейки…
Агентство
Mehal Group
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и парком рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и парком рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$570,717
Резиденция располагает бассейнами, прогулочными зонами и зонами отдыха, круглосуточной системой безопасности, гаражом, парком. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 450 метров Автобусная остановка - 100 метров Автомагистраль Е-80 - 8 ми…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Istanbul Atasehir Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Atasehir Apartment Complex
Аташехир, Турция
от
$345,077
Почему это свойство؟ Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в центре азиатской стороны Стамбула. Область проекта является точкой контакта между европейской и анатолийской сторонами. Все, что вам нужно от сервисных центров и медицинских и образовательных центров, вокруг вас. Потряса…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$509,747
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает охраной, зеленой зоной, рестораном и кафе. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Кухонная бытовая техника Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Аташехир, Турция
от
$533,941
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 49
Новая концепция жизни для смешанного использования поднимается рядом с Стамбульским финансовым центром в «REAL» Ataşehir теперь с правительственной гарантией!!! В настоящее время Стамбульский международный финансовый центр строится турецким правительством как мегапроект в Атасехире. Там буд…
Агентство
EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамбульским международным финансовым центром, Стамбул
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамбульским международным финансовым центром, Стамбул
Аташехир, Турция
от
$955,705
Предлагаются апартаменты с парковочными местами Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном с солнечной террасой и декоративным водопадом, детской площадкой, зеленой зоной, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией пилатеса, конференц-залом, игровой комнатой. Окончание строительства …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Modern Consept Residance,Maltepe
Жилой комплекс Modern Consept Residance,Maltepe
Аташехир, Турция
от
$283,000
Год сдачи 2023
Количество этажей 34
Площадь 51–61 м²
2 объекта недвижимости 2
? Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним из современных городских районов, которые выделяются своими современными башнями и уникальной городской координацией. ? В дополнение к зеленым зонам, семейным занятиям и полным услугам: бассейн - тр…
Агентство
Property Advisor Turkey
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$482,760
Современная резиденция предлагает широкий выбор апартаментов: квартиры с 1-3 спальнями, двухуровневые апартаменты с 2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо напротив торгового центра Palladium, в 350 метрах от станции метро Ataşehir и рядом с популярными д…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$636,950
Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, д…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$396,602
Резиденция располагает парковкой, круглосуточной охраной, детской площадкой, беседкой и декоративными бассейнами, зеленой зоной, спортивной площадкой и пешеходной дорожкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость на…
Агентство
TRANIO
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