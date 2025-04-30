Новостройки в Аташехире, Турция

Аташехир, Турция

Почему это свойство؟ Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в центре азиатской стороны Стамбула. Область проекта является точкой контакта между европейской и анатолийской сторонами. Все, что вам нужно от сервисных центров и медицинских и образовательных центров, вокруг вас. Потряса…