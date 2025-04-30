Новостройки в Аташехире, Турция

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Площадь проекта: 42 000 м2
Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц)
Высота здания: БЛОК A 22 ЭТАЖА БЛОК B 32
Типы квартир: 2+1- 3+1 – 4+1
Ландшафт: острова, море, город, лес, Чамлыджа
Характеристики проекта:
• Декоративные бассейны
• Прогулочные зоны
• Скамейки…
Резиденция располагает бассейнами, прогулочными зонами и зонами отдыха, круглосуточной системой безопасности, гаражом, парком.
Окончание строительства - июнь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 450 метров
Автобусная остановка - 100 метров
Автомагистраль Е-80 - 8 ми…
Почему это свойство؟
Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в центре азиатской стороны Стамбула.
Область проекта является точкой контакта между европейской и анатолийской сторонами.
Все, что вам нужно от сервисных центров и медицинских и образовательных центров, вокруг вас.
Потряса…
Предлагаются квартиры с парковочными местами.
Резиденция располагает охраной, зеленой зоной, рестораном и кафе.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Центральное отопление
Кухонная бытовая техника
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижи…
Новая концепция жизни для смешанного использования поднимается рядом с Стамбульским финансовым центром в «REAL» Ataşehir теперь с правительственной гарантией!!!
В настоящее время Стамбульский международный финансовый центр строится турецким правительством как мегапроект в Атасехире. Там буд…
Предлагаются апартаменты с парковочными местами
Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном с солнечной террасой и декоративным водопадом, детской площадкой, зеленой зоной, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией пилатеса, конференц-залом, игровой комнатой.
Окончание строительства …
? Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним из современных городских районов, которые выделяются своими современными башнями и уникальной городской координацией.
? В дополнение к зеленым зонам, семейным занятиям и полным услугам: бассейн - тр…
Современная резиденция предлагает широкий выбор апартаментов: квартиры с 1-3 спальнями, двухуровневые апартаменты с 2 спальнями.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится прямо напротив торгового центра Palladium, в 350 метрах от станции метро Ataşehir и рядом с популярными д…
Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, д…
Резиденция располагает парковкой, круглосуточной охраной, детской площадкой, беседкой и декоративными бассейнами, зеленой зоной, спортивной площадкой и пешеходной дорожкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость на…