  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Измит
  4. Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.

Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.

Измит, Турция
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
7
Оставить заявку
ID: 32794
ID новостройки на Realting
In CRM: 00001
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Измит
  • Город
    Kocaeli

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс вилл расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele).

Проект расположенный в районе Башискеле-Тиназтепе, одном из самых популярных жилых районов Коджаэли, этот эксклюзивный проект вилл предлагает привилегированный образ жизни благодаря близости к центру города и расположению в окружении природы.

Этот проект, предлагающий изысканное жилое пространство с 12 отдельными виллами, был разработан с учетом особой концепции, которая позволит Вам и Вашей семье одновременно наслаждаться комфортом, безопасностью и природой.

Особенности виллы:

  • Этажей - 2
  • Спален - 4
  • Площадь - 180 м2
  • Подогрев пола
  • Парковка

Рядом с виллами вся необходимая инфраструктура - магазины, рынки, школы, больницы, аптеки и т.д.

Все виллы продаются через авторизованные офисы продаж — без комиссии и дополнительных расходов!

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Измит, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Сарыер, Турция
от
$5,16 млн
Вилла Вилла-триплекс с четырьмя спальнями в 700 метрах от моря.
Бодрум, Турция
от
$982,337
Вилла Didim Villa
Didim, Турция
от
$416,686
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Алиага, Турция
от
$254,018
Вилла Шикарная вилла с шестью спальнями с видом на море в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$4,10 млн
Вы просматриваете
Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.
Измит, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Показать все Вилла
Вилла
Дегирмендере, Турция
от
$687,738
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Великолепный комплекс вилл 3+1 200 м Общая площадь участка: 4.213.9бм2 Общее количество cтандартных вилл: 14 Количество ВИП вилл: 2 Особенности вилл : 3+1 200м2 и 6+1 654м2. Парковка для 1-2 авто Дата начало строительства: 01.11.2023 Завершения строительства: 30.04.2025 ХАРАКТЕРИС…
Застройщик
IKY GROUP ALANYA
Оставить заявку
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Показать все Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Каргыджак, Турция
от
$409,590
Варианты отделки С отделкой
На продажу выставлена меблированная вилла в комплексе с инфраструктурой отеля 5* Granada Residence.  Вилла расположены на холме, откуда открываются виды на Средиземное море, горы и город. Планировка: Комнат: 4+1 Этажность: 2 Площадь дома: 350 м2 Земельный участок: 250 м2 …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Показать все Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Didim, Турция
от
$643,989
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Роскошная 4-спальная отдельная вилла в Алтынкуме - совершенно новый дом на продажу в ДидимеЭта захватывающая дух 4-спальная отдельная вилла отличается современной архитектурой с арочным окном от пола до потолка, охватывающим два этажа, что обеспечивает естественный солнечный свет для освещен…
Застройщик
Polat Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Показать все публикации