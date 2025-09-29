Таунхаус Вилла 4+1 в комплексе Aren Life Villalari в в районе Башискеле | Измит.

Комплекс вилл расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele).

Проект расположенный в районе Башискеле-Тиназтепе, одном из самых популярных жилых районов Коджаэли, этот эксклюзивный проект вилл предлагает привилегированный образ жизни благодаря близости к центру города и расположению в окружении природы.

Этот проект, предлагающий изысканное жилое пространство с 12 отдельными виллами, был разработан с учетом особой концепции, которая позволит Вам и Вашей семье одновременно наслаждаться комфортом, безопасностью и природой.

Особенности виллы:

Этажей - 2

Спален - 4

Площадь - 180 м2

Подогрев пола

Парковка

Рядом с виллами вся необходимая инфраструктура - магазины, рынки, школы, больницы, аптеки и т.д.

Все виллы продаются через авторизованные офисы продаж — без комиссии и дополнительных расходов!

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.