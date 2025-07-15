Квартира в новостройке Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли

Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул

Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дня. Район удобен тем, что находится рядом с важнейшими объектами инфраструктуры: станциями метро и метробуса, общественным транспортом, парками, магазинами, медицинскими центрами, банками, а также множеством кафе, ресторанов, театров и кинотеатров. Всё это делает Шишли отличным выбором для комфортной городской жизни, где всё необходимое находится под рукой.

Квартиры в Шишли, Стамбул, находятся в 200 метрах от остановки метробуса, в 100 метрах от автобусной остановки, в 150 метрах от площади Меджидиекёй и метро, ​​в 2,9 км от Нишанташи, в 4,4 км от Этилер, в 1 км от ТЦ Zorlu Center, в 6,5 км от Вади Стамбул, в 6,7 км от автовокзала Алибейкёй, в 3,2 км от Маслака, в 8,5 км от площади Султанахмет, в 1,2 км от торгового центра Cevahir, в 4,4 км от площади Таксим и в 38,4 км от аэропорта Стамбула.

Комплекс занимает участок площадью 6000 м² и состоит из 4 блоков по 4 этажа со 127 квартирами в общей сложности. На общей территории есть сауна, спа, турецкая баня, декоративный бассейн, крытый бассейн, детский бассейн, тренажерный зал, крытая парковка, пешеходные дорожки, кафе и торговые центры, услуги по уборке и ресепшен, детская игровая площадка, круглосуточная охрана и камеры видеонаблюдения.

В проекте представлены стандартные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, а также дуплексы с 2 и 3 спальнями. Элегантные и просторные квартиры оснащены стальными входными дверями, полами из ламината и керамической плитки, кухонными шкафами из массива дерева, встроенной кухонной техникой, душевыми кабинами, окнами ПВХ с двойным остеклением и балконными дверями, системами «умный дом» и центральной спутниковой системой.

IST-01600