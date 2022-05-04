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Квартира в новостройке Kuleli Evleri La Marin

Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
;
17
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ID: 38858
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Kuleli Evleri La Marin — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в европейской части Стамбула. Проект отличается современной архитектурой, просторными жилыми помещениями и сочетает в себе комфорт, роскошь и высокое качество жизни.

В комплексе Kuleli Evleri La Marin около 60% общей территории занимают зелёные зоны, создающие спокойную и естественную атмосферу для жителей. Проект предлагает различные варианты планировок, включая квартиры 4+1 и двухуровневые дуплексы площадью от 211 до 397 м², что делает его идеальным выбором для семей, ценящих простор, приватность и комфорт.

Топ-10 преимуществ проекта Kuleli Evleri La Marin:

  • Современная малоэтажная архитектура класса люкс с просторными балконами и террасами, обеспечивающими высокий уровень приватности.

  • Просторные квартиры с современными планировками и эффективной звукоизоляцией.

  • Развитая инфраструктура для отдыха и спорта: спортивные площадки, крытый бассейн, фитнес-центр, сауна и паровые комнаты.

  • Стратегическое расположение рядом с West Istanbul Marina и морской инфраструктурой.

  • Отличная транспортная доступность: 5 минут до линии Metrobus и 3 минуты до автомагистрали TEM.

  • Близость к престижным школам, университетам и медицинским учреждениям.

  • Просторные зелёные территории площадью 4 000 м² с ландшафтным озеленением.

  • Крытые парковочные места для каждой квартиры и резервные генераторы для бесперебойного электроснабжения.

  • Круглосуточная система безопасности, видеонаблюдение и профессиональная охрана.

  • Подходит для получения гражданства Турции, что делает проект привлекательным вариантом для инвестиций.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Kuleli Evleri La Marin
Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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