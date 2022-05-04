Квартира в новостройке Kuleli Evleri La Marin

Kuleli Evleri La Marin — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в европейской части Стамбула. Проект отличается современной архитектурой, просторными жилыми помещениями и сочетает в себе комфорт, роскошь и высокое качество жизни.
В комплексе Kuleli Evleri La Marin около 60% общей территории занимают зелёные зоны, создающие спокойную и естественную атмосферу для жителей. Проект предлагает различные варианты планировок, включая квартиры 4+1 и двухуровневые дуплексы площадью от 211 до 397 м², что делает его идеальным выбором для семей, ценящих простор, приватность и комфорт.
Топ-10 преимуществ проекта Kuleli Evleri La Marin:
Современная малоэтажная архитектура класса люкс с просторными балконами и террасами, обеспечивающими высокий уровень приватности.
Просторные квартиры с современными планировками и эффективной звукоизоляцией.
Развитая инфраструктура для отдыха и спорта: спортивные площадки, крытый бассейн, фитнес-центр, сауна и паровые комнаты.
Стратегическое расположение рядом с West Istanbul Marina и морской инфраструктурой.
Отличная транспортная доступность: 5 минут до линии Metrobus и 3 минуты до автомагистрали TEM.
Близость к престижным школам, университетам и медицинским учреждениям.
Просторные зелёные территории площадью 4 000 м² с ландшафтным озеленением.
Крытые парковочные места для каждой квартиры и резервные генераторы для бесперебойного электроснабжения.
Круглосуточная система безопасности, видеонаблюдение и профессиональная охрана.
Подходит для получения гражданства Турции, что делает проект привлекательным вариантом для инвестиций.