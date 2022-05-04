Квартира в новостройке Kuleli Evleri La Marin

Kuleli Evleri La Marin — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю (Beylikdüzü) в европейской части Стамбула. Проект отличается современной архитектурой, просторными жилыми помещениями и сочетает в себе комфорт, роскошь и высокое качество жизни.

В комплексе Kuleli Evleri La Marin около 60% общей территории занимают зелёные зоны, создающие спокойную и естественную атмосферу для жителей. Проект предлагает различные варианты планировок, включая квартиры 4+1 и двухуровневые дуплексы площадью от 211 до 397 м², что делает его идеальным выбором для семей, ценящих простор, приватность и комфорт.

Топ-10 преимуществ проекта Kuleli Evleri La Marin: