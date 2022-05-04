Квартира в новостройке In Maslak Istanbul

Цена по запросу
18
ID: 34980
Дата обновления: 18.03.2026

Местонахождение

  • Адрес
    1 Zipcar
  • Метро
    İTÜ-Ayazağa (~ 200 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    22

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

RAMS Park House Maslak - это престижный жилой проект, расположенный в Маслаке, Стамбул, рядом с Белградским лесом, предлагающий уникальный образ жизни, смешанный с природой. Благодаря своей современной архитектуре, богатым социальным объектам и близости к центру города, проект выделяется как привлекательный вариант как для инвестиций, так и для жизни.

Застройка состоит из 10 блоков, общей площадью строительства 409 000 м2 и 100 000 м2 закрытой парковки. Он предлагает широкий выбор типов квартир от 1+1 до 4+1, а также коммерческую площадь 7500 м2. Планируемая реализация проекта в 2027 году обеспечивает значительные долгосрочные преимущества для инвесторов.

RAMS Парк Хаус Маслак - 10 ключевых преимуществ

  1. Центральное расположение: Расположен в самом сердце Маслака, в нескольких минутах ходьбы от деловых и жизненных центров.

  2. Близость к природе: Рядом с Белградским лесом с зелеными видами и просторными жилыми районами.

  3. Легкий транспорт: Рядом с метро, основными дорогами и линиями общественного транспорта.

  4. Современная архитектура: Высокие потолки, просторные макеты и элегантный дизайн фасада.

  5. Варианты апартаментов от 1+1 до 4+1 для различных семейных нужд.

  6. Обширные социальные объекты: Гимны, оздоровительные зоны и развлекательные удобства, пригодные для использования круглый год.

  7. 7500 м2 Коммерческая зона: удобные магазины и услуги для повседневных нужд.

  8. Гибкие планы платежей: привлекательные авансовые платежи и удобные для инвесторов варианты.

  9. Высокий инвестиционный потенциал: 2027 год с сильными ожиданиями для долгосрочного повышения стоимости.

  10. Крупномасштабное развитие: 409 000 м2 делает его одним из крупнейших инвестиций в Маслак.

