Новостройки в Умрании, Турция

Жилой комплекс спроектирован как небольшой город с привилегированный расположением - рядом с новым Международным финансовым центром, в одном из самых динамичных районов Азиатской части Стамбула.
В проекте есть малоэтажные жилые здания, большой городской парк с прогулочными дорожками и местами отдыха, кинотеатр на открытом воздухе, кафе, теннисная и баскетбольная площадки, детский сад, магазины.
В жилом комплексе представлены различные варианты апартаментов с просторными балконами и 1-4 спальнями, площадью от 46 м2 до 200 м2.
Расположение и объекты поблизости
Расположен в Азиатской части Стамбула рядом с метро, кафе, ресторанами, магазинами.
Дорога TEM: 4 км
Дорога E-5: 7 км
Мост Мучеников 15 июля: 11 км
Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро.
Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз.
В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы.
Расположение и объекты поблизости
Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами.
Международный финансовый центр: 10 метров
Станция метро: 500 метров
Дорога TEM Otoyolu: 4 км
Дорога E-5 Karayolu: 7 км
Мечеть Чамлыджа: 8 км
Мост Мучеников 15 июля: 11 км
Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.