Новостройки в Умрании, Турция

Гуардамар, Испания

от €793,000

Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро. Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз. В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы. Расположение и объекты поблизости Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами. Международный финансовый центр: 10 метров Станция метро: 500 метров Дорога TEM Otoyolu: 4 км Дорога E-5 Karayolu: 7 км Мечеть Чамлыджа: 8 км Мост Мучеников 15 июля: 11 км Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.