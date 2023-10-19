Новостройки в Умрании, Турция

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Продажа новостроек в Умрание

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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Гуардамар, Испания
от
€860,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс спроектирован как небольшой город с привилегированный расположением - рядом с новым Международным финансовым центром, в одном из самых динамичных районов Азиатской части Стамбула. В проекте есть малоэтажные жилые здания, большой городской парк с прогулочными дорожками и местами отдыха, кинотеатр на открытом воздухе, кафе, теннисная и баскетбольная площадки, детский сад, магазины. В жилом комплексе представлены различные варианты апартаментов с просторными балконами и 1-4 спальнями, площадью от 46 м2 до 200 м2. Расположение и объекты поблизости Расположен в Азиатской части Стамбула рядом с метро, кафе, ресторанами, магазинами. Дорога TEM: 4 км Дорога E-5: 7 км Мост Мучеников 15 июля: 11 км Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
Гуардамар, Испания
от
€793,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро. Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз. В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы. Расположение и объекты поблизости Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами. Международный финансовый центр: 10 метров Станция метро: 500 метров Дорога TEM Otoyolu: 4 км Дорога E-5 Karayolu: 7 км Мечеть Чамлыджа: 8 км Мост Мучеников 15 июля: 11 км Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
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