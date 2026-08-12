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Квартиры в Турции

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14 850 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Каргыджак, Турция
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Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Редкая одноэтажная вилла с видом на море в Каргыджаке на участке площадью 700 м². Для тех, к…
$443,595
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Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу рядом с метро в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из самых привлекательных…
$304,821
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
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Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в Анталии | Первый взнос всего 35% | Рассрочка на 10 месяцев Совреме…
$115,500
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи. Расстоян…
$192,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/7
Речь идёт не о квартире, а о коммерческой недвижимости: вы приобретаете 1/10 долю в отельном…
$30,883
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Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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INEST HOMES
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Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Doga Kececioglu
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
UP UP
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
UP UP
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В отличие от многих высотных зданий в регионе Алания, Maris Premiere - это бутик, малоэтажны…
$205,228
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Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$135,000
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Квартиры в комплексе с богатой социальной инфраструктурой в Чанкая, Анкара Квартиры располож…
$488,406
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$183,156
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Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
Большая современная квартира под ВНЖ в Стамбуле   Расположение: проспект Фулья Мехметч…
$226,113
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Агентство
Your Invest Home
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 12/15
Просторная квартира 1+1 с видом на бассейн в Мерсине, АрпачбахшишБлок ВЭтажность - 15Этаж - …
$63,571
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 10/13
Квартира с 2 спальнями на продажу в жилом комплексе с парковкой в Османгази, Бурса Расположе…
$105,173
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 13
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишКомплекс состоит из 1 блокаРасстояние до моря - 200 мКомплек…
$58,948
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 8/11
Предлагается к продаже просторная меблированная квартира 2+1 в Махмутларе, Аланья, расположе…
$165,323
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Агентство
Alanya-home
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Квартира в Махмутлар, Турция
Квартира
Махмутлар, Турция
$104,050
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$108,096
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$101,737
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Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/8
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном в Байраклы, Измир Квартиры расположены в Байрак…
$88,906
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Квартира 2 комнаты в Серик, Турция
Квартира 2 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$105,173
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартиры в комплексе с богатой социальной инфраструктурой в Чанкая, Анкара Квартиры располож…
$237,852
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$277,614
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишПлощадь территории комплекса - 8.100 м2Комплекс состоит из 3…
$107,705
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Квартира 2 комнаты в Алиэфенди, Турция
Квартира 2 комнаты
Алиэфенди, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/10
Квартира 1+1 с видом на бассейн в Shine Residence, Демирташ, Алания Предлагается к продаж…
$69,345
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Alanya-home
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры в новом жилом комплексе с инфраструктурой в Башакшехире, Стамбул Квартир…
$315,520
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 15
Квартиры 1+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$58,948
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 15
Квартиры 2+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$108,071
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 13
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишКомплекс состоит из 1 блокаРасстояние до моря - 200 мКомплек…
$101,714
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