Квартира в новостройке Sinpaş Boulevard Sefaköy

Sinpaş Boulevard Sefaköy — это современный жилой проект, предлагающий исключительные возможности как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций. Комплекс выполнен в роскошном классическом архитектурном стиле, который отвечает ожиданиям ценителей элегантной и изысканной жизни. Благодаря центральному расположению рядом с основными транспортными магистралями проект идеально подходит для тех, кто ценит удобство передвижения по всему Стамбулу. Просторные квартиры, современные кухни, открытые балконы и высокие потолки подчеркивают высокий уровень комфорта и современный стиль жизни.

Sinpaş Boulevard Sefaköy состоит из 7 жилых корпусов, включающих 390 квартир различных планировок — от студий до просторных квартир 4+1, а также 4 вилл и 5 коммерческих помещений. Комплекс окружён зелёными зонами и прогулочными аллеями, создающими благоприятную атмосферу для отдыха на природе. Кроме того, на территории предусмотрены собственный супермаркет и развитая социальная инфраструктура, обеспечивающие жителям комфортную и насыщенную повседневную жизнь.

Особенности проекта Sinpaş Boulevard Sefaköy