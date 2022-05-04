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Квартира в новостройке Sinpaş Boulevard Sefaköy

Кючюкчекмедже, Турция
от
$205,000
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3
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ID: 39641
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 31.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Sinpaş Boulevard Sefaköy — это современный жилой проект, предлагающий исключительные возможности как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций. Комплекс выполнен в роскошном классическом архитектурном стиле, который отвечает ожиданиям ценителей элегантной и изысканной жизни. Благодаря центральному расположению рядом с основными транспортными магистралями проект идеально подходит для тех, кто ценит удобство передвижения по всему Стамбулу. Просторные квартиры, современные кухни, открытые балконы и высокие потолки подчеркивают высокий уровень комфорта и современный стиль жизни.

Sinpaş Boulevard Sefaköy состоит из 7 жилых корпусов, включающих 390 квартир различных планировок — от студий до просторных квартир 4+1, а также 4 вилл и 5 коммерческих помещений. Комплекс окружён зелёными зонами и прогулочными аллеями, создающими благоприятную атмосферу для отдыха на природе. Кроме того, на территории предусмотрены собственный супермаркет и развитая социальная инфраструктура, обеспечивающие жителям комфортную и насыщенную повседневную жизнь.

Особенности проекта Sinpaş Boulevard Sefaköy

  • Роскошная классическая архитектура, сочетающая элегантность и современный комфорт.

  • Центральное расположение в районе Сефакёй, рядом с основными транспортными маршрутами и автомагистралью E5.

  • Широкий выбор планировок квартир, отвечающих различным потребностям покупателей.

  • Зелёные зоны и прогулочные дорожки на территории комплекса.

  • Собственный супермаркет и коммерческие объекты в непосредственной близости.

  • Рядом расположены больницы, гостиницы и крупные торговые центры.

  • Удобный доступ к Новому аэропорту Стамбула — около 35 минут на автомобиле.

  • Открытые зоны отдыха для детей и специальные площадки для занятий йогой.

  • Комплексная система безопасности с круглосуточным видеонаблюдением.

  • Парковочные места предусмотрены для всех жилых единиц.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
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Цена по запросу
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Квартира в новостройке Sinpaş Boulevard Sefaköy
Кючюкчекмедже, Турция
от
$205,000
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