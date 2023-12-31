Новостройки в Тузле, Турция

Тузла, Турция

от €1,56 млн

Предлагаются просторные апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает пляжем, ухоженными зелеными зонами, теннисным кортом, спортивными площадками, беговыми дорожками, спа-центром и фитнес-центром с видом на море, студиями йоги и пилатеса, крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, детскими площадками, детским парком приключений, зонами отдыха, клубом водных видов спорта. Окончание строительства - март 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 18 км Больница - 10 км Торговый центр - 4 км