Новостройки в Тузле, Турция

Предлагаются просторные апартаменты с панорамным видом на море.
Резиденция располагает пляжем, ухоженными зелеными зонами, теннисным кортом, спортивными площадками, беговыми дорожками, спа-центром и фитнес-центром с видом на море, студиями йоги и пилатеса, крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, детскими площадками, детским парком приключений, зонами отдыха, клубом водных видов спорта.
Окончание строительства - март 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 18 км
Больница - 10 км
Торговый центр - 4 км