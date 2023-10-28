Новостройки в Авджыларе, Турция

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Продажа новостроек в Авджылар

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Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
€312,882
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и турецкой баней, круглосуточной охраной, детской площадкой, гаражом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5. Автомагистраль Е-5 - 1 минута Станция метробуса - 1 минута Автомагистраль ТЕМ - 20 минут Больница - 1 минута Торговый центр - 1 минута Университет - 2 минуты
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Авджылар, Турция
от
€206,338
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями. Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги. Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школами, как арабскими, так и международными. Он расположен в стратегическом месте на дороге E5, которая соединяет обе стороны Стамбула. Его близость к Стамбульскому акведуку делает его местом назначения для инвесторов, поскольку это добавляет высокую инвестиционную ценность.
Резиденция Lux Comfort Residence,Avcılar
Резиденция Lux Comfort Residence,Avcılar
Авджылар, Турция
от
€417,647
Площадь 169–220 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Социальные объекты:  прогулочное пространство,  детская площадка,  Сауна,  Турецкая баня,  GYM,  крытый бассейн. Возможности: 20 минут до аэропорта Истанбул 20 минут до Мармара  ближайший проект к Каналу Стамбула 1,5 км шоссе Тем 10 минут до торгового центра Mall of Istanbul, одного из крупнейших торговых центров в этой области, который содержит большинство международных брендов 5 минут от станции метро Ispartakule, которая откроется в 2023 году баскетбольная и футбольная площадка  
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Многоквартирный жилой дом Istanbul Avcilar Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Avcilar Apartments Project
Авджылар, Турция
от
€43,100
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Расположение проекта находится на европейской стороне Стамбула, недалеко от всех объектов; Это недалеко от самых важных дорог в Стамбуле. Отличительное географическое положение, недалеко от акведука Стамбула, что делает его привлекательным для предпринимателей и инвесторов. Проект, в котором роскошь современного дизайна пересекается с потрясающими видами. Выгодное жилье и инвестиции, с готовым титульным актом, который отвечает требованиям турецкого гражданства.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
€375,932
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстетичная архитектура, просторные типы квартир. В проекте к услугам жильцов есть: Ботанические сады Ландшафтная зона Игровые площадки для детей Зоны отдыха Спортзал Беседки Плавательный бассейн Крытая и открытая парковка Пешеходные дорожки Круглосуточная охрана Удобства и оснащение в доме Встраиваемые духовки, варочные панели, вытяжки Ламинированные полы Теплоизоляция Мульти-сплит системы кондиционеров Звукоизоляция Система генератора горячей воды (подстанция) Генератор во всех местах общего пользования и квартирах Водная система для ландшафта Кабельное телевидение Расположение и объекты поблизости В радиусе нескольких километров находятся университеты и школы, больницы с качественным медицинским обслуживанием, торговые центры, рестораны, кафе. С проектом Стамбульского канала этот регион станет новым центром жизни Стамбула, а спрос на недвижимость еще больше возрастет. Все эти преимущества привлекают в регион иностранных инвесторов и быстро увеличивают инвестиционную ценность. Автобусная остановка - 200 м Ж/д станция - 1,8 км Ближайший парк - 4 км Аквапарк - 5 км Олимпийский стадион Ататюрка - 7 км
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