Новостройки в Авджыларе, Турция

Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и турецкой баней, круглосуточной охраной, детской площадкой, гаражом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5.
Автомагистраль Е-5 - 1 минута
Станция метробуса - 1 минута
Автомагистраль ТЕМ - 20 минут
Больница - 1 минута
Торговый центр - 1 минута
Университет - 2 минуты
Почему это свойство؟
Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями.
Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги.
Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школами, как арабскими, так и международными.
Он расположен в стратегическом месте на дороге E5, которая соединяет обе стороны Стамбула.
Его близость к Стамбульскому акведуку делает его местом назначения для инвесторов, поскольку это добавляет высокую инвестиционную ценность.
Социальные объекты:
прогулочное пространство,
детская площадка,
Сауна,
Турецкая баня,
GYM,
крытый бассейн.
Возможности:
20 минут до аэропорта Истанбул
20 минут до Мармара
ближайший проект к Каналу Стамбула
1,5 км шоссе Тем
10 минут до торгового центра Mall of Istanbul, одного из крупнейших торговых центров в этой области, который содержит большинство международных брендов
5 минут от станции метро Ispartakule, которая откроется в 2023 году
баскетбольная и футбольная площадка
Почему это свойство؟
Расположение проекта находится на европейской стороне Стамбула, недалеко от всех объектов; Это недалеко от самых важных дорог в Стамбуле.
Отличительное географическое положение, недалеко от акведука Стамбула, что делает его привлекательным для предпринимателей и инвесторов.
Проект, в котором роскошь современного дизайна пересекается с потрясающими видами.
Выгодное жилье и инвестиции, с готовым титульным актом, который отвечает требованиям турецкого гражданства.
Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстетичная архитектура, просторные типы квартир.
В проекте к услугам жильцов есть:
Ботанические сады
Ландшафтная зона
Игровые площадки для детей
Зоны отдыха
Спортзал
Беседки
Плавательный бассейн
Крытая и открытая парковка
Пешеходные дорожки
Круглосуточная охрана
Удобства и оснащение в доме
Встраиваемые духовки, варочные панели, вытяжки
Ламинированные полы
Теплоизоляция
Мульти-сплит системы кондиционеров
Звукоизоляция
Система генератора горячей воды (подстанция)
Генератор во всех местах общего пользования и квартирах
Водная система для ландшафта
Кабельное телевидение
Расположение и объекты поблизости
В радиусе нескольких километров находятся университеты и школы, больницы с качественным медицинским обслуживанием, торговые центры, рестораны, кафе. С проектом Стамбульского канала этот регион станет новым центром жизни Стамбула, а спрос на недвижимость еще больше возрастет. Все эти преимущества привлекают в регион иностранных инвесторов и быстро увеличивают инвестиционную ценность.
Автобусная остановка - 200 м
Ж/д станция - 1,8 км
Ближайший парк - 4 км
Аквапарк - 5 км
Олимпийский стадион Ататюрка - 7 км