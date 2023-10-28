Новостройки в Авджыларе, Турция

Авджылар, Турция

от €375,932

Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстетичная архитектура, просторные типы квартир. В проекте к услугам жильцов есть: Ботанические сады Ландшафтная зона Игровые площадки для детей Зоны отдыха Спортзал Беседки Плавательный бассейн Крытая и открытая парковка Пешеходные дорожки Круглосуточная охрана Удобства и оснащение в доме Встраиваемые духовки, варочные панели, вытяжки Ламинированные полы Теплоизоляция Мульти-сплит системы кондиционеров Звукоизоляция Система генератора горячей воды (подстанция) Генератор во всех местах общего пользования и квартирах Водная система для ландшафта Кабельное телевидение Расположение и объекты поблизости В радиусе нескольких километров находятся университеты и школы, больницы с качественным медицинским обслуживанием, торговые центры, рестораны, кафе. С проектом Стамбульского канала этот регион станет новым центром жизни Стамбула, а спрос на недвижимость еще больше возрастет. Все эти преимущества привлекают в регион иностранных инвесторов и быстро увеличивают инвестиционную ценность. Автобусная остановка - 200 м Ж/д станция - 1,8 км Ближайший парк - 4 км Аквапарк - 5 км Олимпийский стадион Ататюрка - 7 км