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Новостройки в Авджыларе, Турция

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квартиры
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Авджылар, Турция
от
$780,948
Проект состоит из двухуровневых вилл площадью 270 м2. Каждая вилла располагает просторными гостиными, современной кухней, роскошными ванными комнатами и большим садом. Виллы, спроектированные с учетом малоэтажной горизонтальной архитектуры, предлагают идеальные жилые помещения для семей. Осо…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$395,010
Особенности проекта: зеленые зоны пешеходные дорожки велосипедные дорожки беседки декоративные бассейны фитнес-центр турецкая баня бильярд настольный теннис тренажерный зал крытый бассейн 3 детские площадки теннисный корт 2 футбольных поля волейбольные и баскетбольные площадки парковка охра…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$358,434
Особенности проекта: зеленые зоны пешеходные дорожки велосипедные дорожки беседки декоративные бассейны фитнес-центр турецкая баня бильярд настольный теннис тренажерный зал крытый бассейн 3 детские площадки теннисный корт 2 футбольных поля волейбольные и баскетбольные площадки парковка охра…
Агентство
TRANIO
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TekceTekce
Многоквартирный жилой дом ModernYaka
Многоквартирный жилой дом ModernYaka
Многоквартирный жилой дом ModernYaka
Многоквартирный жилой дом ModernYaka
Многоквартирный жилой дом ModernYaka
Показать все Многоквартирный жилой дом ModernYaka
Многоквартирный жилой дом ModernYaka
, Турция
от
$450,000
ModernYaka — современный жилой проект в районе Испартакуле (Авджылар), включающий 462 квартиры и 53 коммерческих помещения, расположенные на просторном участке площадью 19 538 м². Проект сочетает комфорт современной городской жизни с природой и предлагает панорамные виды на озеро Кючюкчекмед…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Bizim Evler 12
Многоквартирный жилой дом Bizim Evler 12
Многоквартирный жилой дом Bizim Evler 12
Многоквартирный жилой дом Bizim Evler 12
Многоквартирный жилой дом Bizim Evler 12
Показать все Многоквартирный жилой дом Bizim Evler 12
Многоквартирный жилой дом Bizim Evler 12
no:6, Турция
от
$350,868
Год сдачи 2028
Количество этажей 12
Bizim Evler 12: современный жилой проект в европейской части Стамбула, предлагающий сбалансированный образ жизни между природой и городской жизнью, с обширными зелёными зонами и полной инфраструктурой, идеально подходящей для семей, ищущих комфорт и стабильность. Bizim Evler 12: проект вк…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$223,839
Резиденция располагает детскими площадками, пешеходными маршрутами, хамамом, сауной, мечетью и спортивными площадками, круглосуточной охраной, бассейном, кафе, садом, парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Wi-Fi Расположение и объекты поблизости Канал Стамбул - 2 минуты Авт…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$343,219
Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе. Окончание строительства - март 2024 года. Расположение и объекты поблизости Канал Стамбул - 2 минут…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$328,296
Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и турецкой баней, круглосуточной охраной, детской площадкой, гаражом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5. Автомагистраль Е-5 - 1 минута Станция метробуса - 1 минута Автомагистраль ТЕМ - 20 минут…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$394,453
Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстети…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
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Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Авджылар, Турция
от
$349,115
Год сдачи 2024
Количество этажей 15
Полная семейная концепция расположена в районе Бахчешехир с многонациональной атмосферой, построенной одним из самых уважаемых разработчиков Турции. Десятый этап будет передан через 1,5 года, но правоустанавливающий документ также подходит для турецкого гражданства. Легкий доступ к новому Ст…
Агентство
EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Показать все Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Авджылар, Турция
от
$435,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на площади 21.700 м2, 70% комплекс занемае зеленые насаждения, состоит из семи 6-и этажных блоков, всего 181 квартира различной планировки 2+1 до 5+1 и 11 трехуровневых вилл. Все квартиры и виллы сдаю…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Avcılar 10
Жилой комплекс Avcılar 10
Жилой комплекс Avcılar 10
Жилой комплекс Avcılar 10
Жилой комплекс Avcılar 10
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Жилой комплекс Avcılar 10
Авджылар, Турция
от
$360,484
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь земельного участка: 60 ​​000 м2 Зеленая территория: 40 000 м2 Статус проекта: готов к сдаче 🗝 🔸дата поставки: 10/2023 🔹7 блоков, 12-19 этажи 🔸641 квартира 🔹Тип квартир (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 магазинов 🔅Социальные объекты: Сауна / турецкая баня / тренажерный зал / детский с…
Агентство
Yusuf Ali
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Жилой комплекс Авджылар
Жилой комплекс Авджылар
Жилой комплекс Авджылар
Жилой комплекс Авджылар
Жилой комплекс Авджылар
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Жилой комплекс Авджылар
Авджылар, Турция
от
$406,260
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 14
Площадь земельного участка: 15 000 м2 Зеленая территория: 11 000 м2 Статус проекта: готов к сдаче 🗝 🔸 дата доставки: 10/2023 🔹2 блока, 13 и 14 этажи 🔸145 квартир 🔹 Тип квартир (3+1 / 4+1) 🔸 16 магазинов 🔅Социальные объекты: Сауна/Турецкая баня/тренажерный зал/Детская игровая площа…
Агентство
Yusuf Ali
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