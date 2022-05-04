Квартира в новостройке Mostar Concept

Mostar Concept — это бутик-резиденция в районе Башакшехир (Başakşehir), построенная на участке площадью 7 092 м². Проект включает 52 просторные квартиры планировок 4+1 и 5+1, расположенные в трёх малоэтажных корпусах, с большими кухнями и премиальной внутренней отделкой.

Mostar Concept сочетает зелёные зоны и комфорт благодаря 5 000 м² благоустроенных ландшафтных территорий, предлагая изысканный образ жизни рядом с аэропортом Стамбула и всего в 500 метрах от станции метро.

Топ-10 преимуществ: