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Квартира в новостройке Mostar Concept

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
6
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ID: 38197
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир
  • Метро
    Başak Konutları (~ 1000 м)

О комплексе

Mostar Concept — это бутик-резиденция в районе Башакшехир (Başakşehir), построенная на участке площадью 7 092 м². Проект включает 52 просторные квартиры планировок 4+1 и 5+1, расположенные в трёх малоэтажных корпусах, с большими кухнями и премиальной внутренней отделкой.

Mostar Concept сочетает зелёные зоны и комфорт благодаря 5 000 м² благоустроенных ландшафтных территорий, предлагая изысканный образ жизни рядом с аэропортом Стамбула и всего в 500 метрах от станции метро.

Топ-10 преимуществ:

  1. Высокие потолки (3,05 м) делают каждую квартиру более светлой и просторной.

  2. Полностью оборудованные кухни FRANKE оснащены встроенной техникой и посудомоечной машиной для максимального удобства.

  3. Четыре кондиционера в каждой квартире обеспечивают эффективный климат-контроль во всех помещениях.

  4. Интеллектуальная система видеодомофона повышает уровень безопасности и удобства общения.

  5. Круглосуточный резервный генератор гарантирует бесперебойное электроснабжение.

  6. Развитая инфраструктура для отдыха включает турецкий хаммам, сауну, крытый бассейн и фитнес-зал.

  7. Спортивные площадки для футбола, баскетбола и настольного тенниса способствуют активному образу жизни.

  8. Близость к ведущим больницам, включая Çam & Sakura и Başakşehir State Hospital, обеспечивает удобный доступ к медицинским услугам.

  9. Отличная транспортная доступность: рядом автомагистрали, торговые центры и парки, всего в нескольких минутах от ключевых районов города.

  10. Подходит для получения турецкого гражданства, право собственности (Tapu) уже готово, а сдача проекта запланирована на июнь 2026 года.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Mostar Concept
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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