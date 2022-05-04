Квартира в новостройке Mostar Concept

Mostar Concept — это бутик-резиденция в районе Башакшехир (Başakşehir), построенная на участке площадью 7 092 м². Проект включает 52 просторные квартиры планировок 4+1 и 5+1, расположенные в трёх малоэтажных корпусах, с большими кухнями и премиальной внутренней отделкой.
Mostar Concept сочетает зелёные зоны и комфорт благодаря 5 000 м² благоустроенных ландшафтных территорий, предлагая изысканный образ жизни рядом с аэропортом Стамбула и всего в 500 метрах от станции метро.
Топ-10 преимуществ:
Высокие потолки (3,05 м) делают каждую квартиру более светлой и просторной.
Полностью оборудованные кухни FRANKE оснащены встроенной техникой и посудомоечной машиной для максимального удобства.
Четыре кондиционера в каждой квартире обеспечивают эффективный климат-контроль во всех помещениях.
Интеллектуальная система видеодомофона повышает уровень безопасности и удобства общения.
Круглосуточный резервный генератор гарантирует бесперебойное электроснабжение.
Развитая инфраструктура для отдыха включает турецкий хаммам, сауну, крытый бассейн и фитнес-зал.
Спортивные площадки для футбола, баскетбола и настольного тенниса способствуют активному образу жизни.
Близость к ведущим больницам, включая Çam & Sakura и Başakşehir State Hospital, обеспечивает удобный доступ к медицинским услугам.
Отличная транспортная доступность: рядом автомагистрали, торговые центры и парки, всего в нескольких минутах от ключевых районов города.
Подходит для получения турецкого гражданства, право собственности (Tapu) уже готово, а сдача проекта запланирована на июнь 2026 года.