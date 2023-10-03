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Пентхаусы в Турции

Средиземноморский регион
435
Анталья
434
Sekerhane Mahallesi
60
Аланья
60
Мраморноморский регион
34
Стамбул
31
Gazipasa
17
Муратпаша
10
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482 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mezitli, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 14/14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€115,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Derekoey, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Гюмюшлюка в Бодруме Квартиры расположены…
€376,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 574 м²
Количество этажей 42
Квартиры в Проекте Смешанного Типа в Центре Шишли. Готовые квартиры в центре Шишли, Стамбул.…
€6,40 млн
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Akarca, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Akarca, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция в Татлысу Представляем Вашему вниманию новую элитную резиден…
€228,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Анталья, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Анталья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Дуплекс-имущество с 4+1 комнатами недалеко от моря и трамвая в Муратпаша Анталья Дуплекс-иму…
€277,000
Пентхаус 2 спальни в Pursaklar, Турция
Пентхаус 2 спальни
Pursaklar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€102,000
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 11/12
Пентхаус 2+1 от инвестора в комплексе Махмутларе Рады Вам представить пентхаус 2+1 от…
€132,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Средиземноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
Умные квартиры недалеко от моря и всех удобств в Анталье Зердалык Добро пожаловать в эти сов…
€320,000
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Суперновый жилой комплекс в Алании в районе Оба. Жилой комплекс построен из двух блоков, о…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Сотрудничая с нами, Вы можете рассчитывать на: - Встречу в аэропорту на машине люкс класса; …
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 10
Представляем вашему вниманию пентхаус в районе Махмутлар. Пентхаус общей площадью 230м2 расп…
€220,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с сауной в Каракокали, Турция
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с сауной
Каракокали, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
О проекте: ЖК состоит из одного 4-этажного блока на 32 квартиры (1+1, пентхаусы 2+1). Жилой …
€300,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на острова и охраной в Картале, Стамбул. Откройте для себя изысканные кварт…
€566,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 11/11
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Махмут…
€229,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 8
Шикарные Квартиры в Стильном Проекте в Газипаша, Пазарджи Квартиры на продажу расположены в …
€197,000
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
Вы ищете дом у моря, чтобы переехать в свою семью? Вам нужен тихий район с развитой инфрастр…
€190,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€113,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€410,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€480,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры в Анталии, Аланья в Комплексе с Бассейном. Проект в Анталии, Аланья, находится в жи…
€173,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/7
Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Алании. Квартиры расположены в Алании, Паяллар, в нес…
€509,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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