Коммерческая недвижимость Инвестиционная возможность – Торговый центр в Сарыер, Стамбул

Сарыер, Турция
от
$703,609
от
$10,554/м²
;
9
ID: 28002
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Эксклюзивное предложение – приобретение 45 коммерческих помещений в составе роскошного открытого торгового центра, расположенного в престижном районе Сарыер, Стамбул. Проект реализуется при поддержке турецкого правительства и обеспечен готовыми правоустанавливающими документами (Tapu), что гарантирует безопасность инвестиций и высокий потенциал роста.

 

 

 

Краткое резюме

 

 

  • Объект: Приобретение 45 коммерческих помещений как единого пакета.

  • Общий объём инвестиций: 68 млн долларов США.

  • Право собственности: Готовые Tapu – полная юридическая защита.

  • План оплаты: 50% первоначальный взнос, остаток в рассрочку на 18 месяцев.

  • Срок сдачи: 12 месяцев.

  • Управляющая компания: Профессиональный оператор по сдаче в аренду международным брендам.

 

 

 

 

Ключевые характеристики проекта

 

 

Район Сарыер – один из самых престижных жилых и деловых кластеров Стамбула, окружённый премиальной инфраструктурой.

 

  • Масштаб проекта:

     

    • Более 750 элитных жилых апартаментов (от 500 тыс. до 3+ млн долларов).

    • Более 350 офисов, проданных ведущим корпорациям.

    • Международный 5-звёздочный отель в составе комплекса.

     

  • Высокий спрос: Более 70% жилых объектов уже реализовано.

  • Концепция: Открытый торговый центр класса люкс в стиле исторического квартала Fişekhane.

 

 

 

 

Инвестиционное предложение

 

 

Все 45 помещений предлагаются как готовый инвестиционный пакет – редкая возможность консолидированного владения целым торговым центром.

 

  • Арендные гарантии: Управление и сдача в аренду международным F&B-брендам, супермаркетам, fashion и сервисным компаниям.

  • Прогнозируемая доходность:

     

    • 7% годовой арендный доход.

    • 25% прирост капитала к моменту сдачи объекта.

     

  • Безопасный выход: Государственная поддержка застройщика и готовые Tapu.

 

 

 

 

Варианты выхода

 

 

Гибкие сценарии для инвесторов с разными стратегиями:

 

  1. Удержание и аренда: Стабильный доход 7% годовых.

  2. Рост капитала: Прирост стоимости на +25% к моменту сдачи (12 месяцев).

  3. Перепродажа с международными арендаторами: Продажа как стабилизированного актива после заключения контрактов с якорными брендами.

 

 

Ожидаемая доходность: 25% – 35%.

 

 

 

Целевые инвесторы

 

 

Проект рассчитан на:

 

  • Институциональных инвесторов: REIT, Private Equity, Family Offices.

  • Корпоративных покупателей: Ритейл-группы, гостиничные и девелоперские компании.

  • Региональных инвесторов: Из стран Персидского залива, Северной Африки и Европы, заинтересованных в статусных активах Стамбула.

 

 

 

 

Почему стоит инвестировать?

 

 

  • Престижная локация: Сарыер – район с высокой концентрацией состоятельных жителей и международных компаний.

  • Масштаб и редкость: Консолидированное владение 45 помещениями, формирующими единый торговый центр.

  • Государственные гарантии: Проект реализуется надёжным застройщиком при поддержке государства.

  • Сильные драйверы спроса: Жилые комплексы премиум-класса, офисы, отель, больницы в непосредственной близости.

  • Высокая ликвидность: Активный институциональный рынок торговых центров в Стамбуле.

 

 

 

 

Заключение

 

 

Это инвестиция в трофейный актив – редкая возможность стать владельцем полностью интегрированного торгового центра в одном из самых престижных районов Стамбула. С готовыми Tapu, государственной поддержкой, профессиональным управлением, гарантированной арендной доходностью и гибкими вариантами выхода инвестор получает одновременно безопасность и высокий потенциал роста.

 

📩 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы забронировать свою долю в этом уникальном проекте в Сарыере.

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция

Задайте все интересующие вопросы
