Коммерческая недвижимость Инвестиционная возможность – Торговый центр в Сарыер, Стамбул

Эксклюзивное предложение – приобретение 45 коммерческих помещений в составе роскошного открытого торгового центра, расположенного в престижном районе Сарыер, Стамбул. Проект реализуется при поддержке турецкого правительства и обеспечен готовыми правоустанавливающими документами (Tapu), что гарантирует безопасность инвестиций и высокий потенциал роста.

Краткое резюме

Объект: Приобретение 45 коммерческих помещений как единого пакета.

Общий объём инвестиций: 68 млн долларов США.

Право собственности: Готовые Tapu – полная юридическая защита.

План оплаты: 50% первоначальный взнос, остаток в рассрочку на 18 месяцев.

Срок сдачи: 12 месяцев.

Управляющая компания: Профессиональный оператор по сдаче в аренду международным брендам.

Ключевые характеристики проекта

Район Сарыер – один из самых престижных жилых и деловых кластеров Стамбула, окружённый премиальной инфраструктурой.

Масштаб проекта: Более 750 элитных жилых апартаментов (от 500 тыс. до 3+ млн долларов). Более 350 офисов, проданных ведущим корпорациям. Международный 5-звёздочный отель в составе комплекса.

Высокий спрос: Более 70% жилых объектов уже реализовано.

Концепция: Открытый торговый центр класса люкс в стиле исторического квартала Fişekhane.

Инвестиционное предложение

Все 45 помещений предлагаются как готовый инвестиционный пакет – редкая возможность консолидированного владения целым торговым центром.

Арендные гарантии: Управление и сдача в аренду международным F&B-брендам, супермаркетам, fashion и сервисным компаниям.

Прогнозируемая доходность: 7% годовой арендный доход. 25% прирост капитала к моменту сдачи объекта.

Безопасный выход: Государственная поддержка застройщика и готовые Tapu.

Варианты выхода

Гибкие сценарии для инвесторов с разными стратегиями:

Удержание и аренда: Стабильный доход 7% годовых. Рост капитала: Прирост стоимости на +25% к моменту сдачи (12 месяцев). Перепродажа с международными арендаторами: Продажа как стабилизированного актива после заключения контрактов с якорными брендами.

Ожидаемая доходность: 25% – 35%.

Целевые инвесторы

Проект рассчитан на:

Институциональных инвесторов: REIT, Private Equity, Family Offices.

Корпоративных покупателей: Ритейл-группы, гостиничные и девелоперские компании.

Региональных инвесторов: Из стран Персидского залива, Северной Африки и Европы, заинтересованных в статусных активах Стамбула.

Почему стоит инвестировать?

Престижная локация: Сарыер – район с высокой концентрацией состоятельных жителей и международных компаний.

Масштаб и редкость: Консолидированное владение 45 помещениями, формирующими единый торговый центр.

Государственные гарантии: Проект реализуется надёжным застройщиком при поддержке государства.

Сильные драйверы спроса: Жилые комплексы премиум-класса, офисы, отель, больницы в непосредственной близости.

Высокая ликвидность: Активный институциональный рынок торговых центров в Стамбуле.

Заключение

Это инвестиция в трофейный актив – редкая возможность стать владельцем полностью интегрированного торгового центра в одном из самых престижных районов Стамбула. С готовыми Tapu, государственной поддержкой, профессиональным управлением, гарантированной арендной доходностью и гибкими вариантами выхода инвестор получает одновременно безопасность и высокий потенциал роста.

📩 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы забронировать свою долю в этом уникальном проекте в Сарыере.