Коммерческая недвижимость Инвестиционная возможность – Торговый центр в Сарыер, Стамбул

Эксклюзивное предложение – приобретение 45 коммерческих помещений в составе роскошного открытого торгового центра, расположенного в престижном районе Сарыер, Стамбул. Проект реализуется при поддержке турецкого правительства и обеспечен готовыми правоустанавливающими документами (Tapu), что гарантирует безопасность инвестиций и высокий потенциал роста.
Краткое резюме
Объект: Приобретение 45 коммерческих помещений как единого пакета.
Общий объём инвестиций: 68 млн долларов США.
Право собственности: Готовые Tapu – полная юридическая защита.
План оплаты: 50% первоначальный взнос, остаток в рассрочку на 18 месяцев.
Срок сдачи: 12 месяцев.
Управляющая компания: Профессиональный оператор по сдаче в аренду международным брендам.
Ключевые характеристики проекта
Район Сарыер – один из самых престижных жилых и деловых кластеров Стамбула, окружённый премиальной инфраструктурой.
Масштаб проекта:
Более 750 элитных жилых апартаментов (от 500 тыс. до 3+ млн долларов).
Более 350 офисов, проданных ведущим корпорациям.
Международный 5-звёздочный отель в составе комплекса.
Высокий спрос: Более 70% жилых объектов уже реализовано.
Концепция: Открытый торговый центр класса люкс в стиле исторического квартала Fişekhane.
Инвестиционное предложение
Все 45 помещений предлагаются как готовый инвестиционный пакет – редкая возможность консолидированного владения целым торговым центром.
Арендные гарантии: Управление и сдача в аренду международным F&B-брендам, супермаркетам, fashion и сервисным компаниям.
Прогнозируемая доходность:
7% годовой арендный доход.
25% прирост капитала к моменту сдачи объекта.
Безопасный выход: Государственная поддержка застройщика и готовые Tapu.
Варианты выхода
Гибкие сценарии для инвесторов с разными стратегиями:
Удержание и аренда: Стабильный доход 7% годовых.
Рост капитала: Прирост стоимости на +25% к моменту сдачи (12 месяцев).
Перепродажа с международными арендаторами: Продажа как стабилизированного актива после заключения контрактов с якорными брендами.
Ожидаемая доходность: 25% – 35%.
Целевые инвесторы
Проект рассчитан на:
Институциональных инвесторов: REIT, Private Equity, Family Offices.
Корпоративных покупателей: Ритейл-группы, гостиничные и девелоперские компании.
Региональных инвесторов: Из стран Персидского залива, Северной Африки и Европы, заинтересованных в статусных активах Стамбула.
Почему стоит инвестировать?
Престижная локация: Сарыер – район с высокой концентрацией состоятельных жителей и международных компаний.
Масштаб и редкость: Консолидированное владение 45 помещениями, формирующими единый торговый центр.
Государственные гарантии: Проект реализуется надёжным застройщиком при поддержке государства.
Сильные драйверы спроса: Жилые комплексы премиум-класса, офисы, отель, больницы в непосредственной близости.
Высокая ликвидность: Активный институциональный рынок торговых центров в Стамбуле.
Заключение
Это инвестиция в трофейный актив – редкая возможность стать владельцем полностью интегрированного торгового центра в одном из самых престижных районов Стамбула. С готовыми Tapu, государственной поддержкой, профессиональным управлением, гарантированной арендной доходностью и гибкими вариантами выхода инвестор получает одновременно безопасность и высокий потенциал роста.
