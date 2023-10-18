Новостройки в Бейликдюзю, Турция

Бейликдюзю, Турция

от €293,205

180 м² 1

Сдача в: 2024

Проект расположен на территории 31.000m2 из которых %70 составляют Ландшафтные и зеленые зоны. Жить мирной семейной жизнью в центре с уникальными пейзажными видами и собственной инфраструктурой для Вас теперь не мечта. Вид на город, Вид на море и Вид на ландшафт. Всего 8 Блоков и 709 апартаментов с планировками : 2+1, 2+1 Дуплекс , 3+1 , 3,5+1 , 3+1 Дуплекс , 4+1 , 4,5+1 , 4+1 Дуплекс , 4,5+1 Дуплекс , 5+1 Инфрастуктура: • Лаунж-зона • Открытый плавательный бассейн • Крытый плавательный бассейн • Детская игровая зона • Баскетбольная площадка • Коммерческие объекты • Дзен сад • Лавандовый и Оливковый сад • Декоративный бассейн / Пруд • Детский Сад • Сады • Сауна,Хамам,Фитнесс центр • Круглосуточная система охраны Местоположение: Более 300 магазинов, торговые центры, больницы, аптеки, рестораны, кафэ, концертные площадки, марина и множество объектов вблизи Referance Beylikdüzü, которые расположены в границах района Beylikdüzü Yakuplu и расположены наилучшим образом для вашей семьи, находятся в тех локациях котрые удовлетворят Ваши пожелания и потребности. Вы можете дойти до них пешком 24/7. • Первая Больница: 3min • Государственная Больница Beylikdüzü: 5min • Больница Medilife: 5km • Больница Birinci Göz: 7 min • Торговый центр Perlavista : 10 min • Университет Gelişim: 10 min • Супермаркеты Carrefour и Migros: 2 min • Торговый центр Marmara Park: 5 min • Порт West İstanbul Марина: 2min • Парк Beylikdüzü Yaşam Vadisi (5 min) • Рынок Beylikdüzü Public Bazaar (3 min) • Аэропорт İstanbul: 30 km (45 min) • Метробус: 5min Транспорт: Магистраль E-5 и станция Метробуса Beykent: 5min Также вблизи располагаются остановки автобусной линии.