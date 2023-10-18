Новостройки в Бейликдюзю, Турция

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Продажа новостроек в Бейликдюзю

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Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Бейликдюзю, Турция
от
€293,205
Площадь 180 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Mehal Group
Проект расположен на территории 31.000m2 из которых %70 составляют Ландшафтные и зеленые зоны. Жить мирной семейной жизнью в центре с уникальными пейзажными видами и собственной инфраструктурой для Вас теперь не мечта. Вид на город, Вид на море и Вид на ландшафт. Всего 8 Блоков и 709 апартаментов с планировками : 2+1, 2+1 Дуплекс , 3+1 , 3,5+1 , 3+1 Дуплекс , 4+1 , 4,5+1 , 4+1 Дуплекс , 4,5+1 Дуплекс , 5+1 Инфрастуктура: • Лаунж-зона • Открытый плавательный бассейн • Крытый плавательный бассейн • Детская игровая зона • Баскетбольная площадка • Коммерческие объекты • Дзен сад • Лавандовый и Оливковый сад • Декоративный бассейн / Пруд • Детский Сад • Сады • Сауна,Хамам,Фитнесс центр • Круглосуточная система охраны Местоположение: Более 300 магазинов, торговые центры, больницы, аптеки, рестораны, кафэ, концертные площадки, марина и множество объектов вблизи Referance Beylikdüzü, которые расположены в границах района Beylikdüzü Yakuplu и расположены наилучшим образом для вашей семьи, находятся в тех локациях котрые удовлетворят Ваши пожелания и потребности. Вы можете дойти до них пешком 24/7. • Первая Больница: 3min • Государственная Больница Beylikdüzü: 5min • Больница Medilife: 5km • Больница Birinci Göz: 7 min • Торговый центр Perlavista : 10 min • Университет Gelişim: 10 min • Супермаркеты Carrefour и Migros: 2 min • Торговый центр Marmara Park: 5 min • Порт West İstanbul Марина: 2min • Парк Beylikdüzü Yaşam Vadisi (5 min) • Рынок Beylikdüzü Public Bazaar (3 min) • Аэропорт İstanbul: 30 km (45 min) • Метробус: 5min Транспорт: Магистраль E-5 и станция Метробуса Beykent: 5min Также вблизи располагаются остановки автобусной линии.
Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Бейликдюзю, Турция
от
€188,219
Сдача в: 2024
Агентство: Mehal Group
Современная резиденция с высоким уровнем комфорта и удобства Этот проект идеально подходит для того, чтобы испытать комфорт и роскошь одновременно. Он расположен на западной стороне Стамбула, где Бейликдюзю встречается с Эсеньюртом. Проект предлагает современные и комфортабельные номера со многими первоклассными удобствами.   Высокая рентабельность инвестиций Расположен в одном из процветающих районов недвижимости. Рядом с 2 основными магистралями в Стамбуле Широкий спектр услуг современная архитектура интерьера/экстерьера   Баскетбол бизнес-комната кафе кино фитнес Футбол лаунж-кафе массажный кабинет музыкальная комната смотровая площадка комната для вечеринок парк домашних животных пилатес детская площадка бассейн ресторан терраса на крыше спа теннисный корт пешеходная дорожка   Медикана Интернэшнл Стамбул - 2 км Хирургический медицинский центр Acıbadem Beylikdüzü - 4 км Больница Медилайф Бейликдюзю - 4 км Больница Бейликдюзю Колан - 4,5 км Частная больница Medilife Beylikdüzü - 8 км
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