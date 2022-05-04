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Квартира в новостройке Orman Istanbul

Кагытхане, Турция
от
$520,000
;
3
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ID: 39614
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане

О комплексе

Orman Istanbul — семейные апартаменты с видом на лес в центре Стамбула, район Кягытхане

Orman Istanbul представляет собой уникальную жилую концепцию, в которой природа занимает центральное место без ущерба для удобства жизни в центре мегаполиса. Большая часть территории комплекса отведена под озеленённые ландшафты, создавая спокойную, просторную и экологичную среду в районе Кягытхане, который традиционно ассоциируется с плотной городской застройкой. Такой подход, вдохновлённый природой, способствует физическому благополучию, визуальному комфорту и более тесной связи жителей с окружающей средой.

Многоэтапная реализация проекта с невысокой плотностью застройки обеспечивает высокий уровень приватности и комфорт для долгосрочного проживания. Просторные планировки квартир идеально подходят для семейной жизни, а панорамные виды на лес создают ощущение простора, которое редко встречается в центральной части Стамбула. Социальная инфраструктура и зоны отдыха органично интегрированы в проект, позволяя жителям вести активный и одновременно спокойный образ жизни, не покидая территорию комплекса.

С инвестиционной точки зрения Orman Istanbul выигрывает благодаря своему расположению на пересечении процессов городской реновации и сохранения природной среды. Район Кягытхане продолжает активно развиваться, привлекая инвестиции в инфраструктуру и жилую недвижимость, тогда как проекты с таким высоким соотношением зелёных зон остаются редкостью. Это обеспечивает стабильное сохранение стоимости недвижимости и высокий долгосрочный спрос среди покупателей, которые ценят качественное жильё рядом с деловыми районами и основными транспортными магистралями.

Orman Istanbul — это многоэтапный жилой комплекс, расположенный в районе Кягытхане на участке площадью 20 000 м², где 75% территории занимают благоустроенные зелёные зоны, формирующие уникальную концепцию городской жизни в окружении природы.

Комплекс предлагает просторные квартиры от 2+1 до 4+1, развитую социальную инфраструктуру, живописные виды на лес и удобный доступ к основным автомагистралям, гармонично сочетая преимущества центрального расположения с природным окружением.

10 преимуществ Orman Istanbul

  1. Построен на земельном участке площадью 20 000 м² в районе Кягытхане.

  2. 75% территории комплекса занимают озеленённые ландшафтные пространства.

  3. Квартиры различных планировок — от 2+1 до просторных семейных 4+1.

  4. Многоэтапная концепция строительства с низкой плотностью застройки.

  5. Панорамные виды на Белградский лес и окружающие зелёные зоны.

  6. Крытый бассейн и полностью оборудованный фитнес-центр.

  7. Wellness-зона с сауной, паровой баней и джакузи.

  8. Детские игровые площадки и спортивные зоны на открытом воздухе.

  9. Индивидуальные парковочные места и кладовые для каждой квартиры.

  10. Центральное расположение с прямым доступом к автомагистралям и общественному транспорту.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Orman Istanbul
Кагытхане, Турция
от
$520,000
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