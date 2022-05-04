Квартира в новостройке Orman Istanbul

Orman Istanbul — семейные апартаменты с видом на лес в центре Стамбула, район Кягытхане

Orman Istanbul представляет собой уникальную жилую концепцию, в которой природа занимает центральное место без ущерба для удобства жизни в центре мегаполиса. Большая часть территории комплекса отведена под озеленённые ландшафты, создавая спокойную, просторную и экологичную среду в районе Кягытхане, который традиционно ассоциируется с плотной городской застройкой. Такой подход, вдохновлённый природой, способствует физическому благополучию, визуальному комфорту и более тесной связи жителей с окружающей средой.

Многоэтапная реализация проекта с невысокой плотностью застройки обеспечивает высокий уровень приватности и комфорт для долгосрочного проживания. Просторные планировки квартир идеально подходят для семейной жизни, а панорамные виды на лес создают ощущение простора, которое редко встречается в центральной части Стамбула. Социальная инфраструктура и зоны отдыха органично интегрированы в проект, позволяя жителям вести активный и одновременно спокойный образ жизни, не покидая территорию комплекса.

С инвестиционной точки зрения Orman Istanbul выигрывает благодаря своему расположению на пересечении процессов городской реновации и сохранения природной среды. Район Кягытхане продолжает активно развиваться, привлекая инвестиции в инфраструктуру и жилую недвижимость, тогда как проекты с таким высоким соотношением зелёных зон остаются редкостью. Это обеспечивает стабильное сохранение стоимости недвижимости и высокий долгосрочный спрос среди покупателей, которые ценят качественное жильё рядом с деловыми районами и основными транспортными магистралями.

Orman Istanbul — это многоэтапный жилой комплекс, расположенный в районе Кягытхане на участке площадью 20 000 м², где 75% территории занимают благоустроенные зелёные зоны, формирующие уникальную концепцию городской жизни в окружении природы.

Комплекс предлагает просторные квартиры от 2+1 до 4+1, развитую социальную инфраструктуру, живописные виды на лес и удобный доступ к основным автомагистралям, гармонично сочетая преимущества центрального расположения с природным окружением.

10 преимуществ Orman Istanbul