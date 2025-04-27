Новостройки в Кагытхане, Турция

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Жилой комплекс включает 133 квартиры - 25 студий, 98 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Все квартиры с балконами и полностью оборудованы. Социальные объекты и зоны отдыха - тренажерный зал, магазины, социальные клубы, конференц-залы, ресторан, служба уборки, круглосуточное обслуживани…
Предлагаются меблированные апартаменты с помещениями для хранения, балконами и видом на город.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, рестораном, тренажерным залом, зонами отдыха, конференц-залами и залами для мероприятий.
Окончание строительства - июль 2023 года.
Удобства и оснащен…
Резиденция включает апарт-отель (2 здания), офисное здание и 3 многоквартирных здания. На территории вы найдете ухоженный парк с фонтанами, бассейн, тренажерный зал, подземную парковку.
Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.
Преимущества
Рассрочка на 11 месяцев с первым взносом 50%…
Резиденция располагает террасой, бассейном, сауной и фитнес-центром, кинотеатром, конференц-залом, детской площадкой, охраной, зеленой зоной, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Центр города - 2 км
Торговый центр - 2 км
Станция ме…
Предлагаются квартиры с видом на Белградский лес.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, зоной отдыха, открытым бассейном, магазинами, тренажерным залом, хамамом и сауной, садами, детской площадкой, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Расположение и объекты…
Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж.
Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром.
Расположение и объекты поблизости
В пешей до…
Проект уникального типа - коливинг, который предусматривает совместное проживание для людей с общими интересами. Отличительная черта такого типа жилья — это проведение совместных мероприятиях и коммуникация в общих жилых зонах.
В проекте 128 современных и полностью меблированных квартир-студ…
Предлагаются апартаменты в стиле минимализм с различными планировками.
Резиденция располагает музыкальной студией, залом для мероприятий и конференц-залом, бассейном, сауной, бильярдной, фитнес-центром, кинотеатром.
Окончание строительства - конец 2022 года.
Преимущества
Высокий арендный по…
Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени.
Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов.
На продажу 54 апартамента и 7…
Резиденция располагает детскими площадками, бассейнами для детей и взрослых, парком и теннисным кортом, баскетбольной площадкой и манежем для верховой езды.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном центральном районе.
Автомагистраль ТЕМ - 1 минута
Маслак - 3 ми…
Почему это свойство؟
Небольшие квартиры в Стамбуле на продажу с легкими планами оплаты.
Рядом с одной из самых известных коммерческих улиц Стамбула.
Центральное расположение рядом с основными транспортными узлами города.
Подходит для тех, кто ищет тихую резиденцию на коленях природы.
Окруже…
Почему это свойство؟
Это гарантирует вам турецкое гражданство и обеспечит вам комфортную жизнь в Стамбуле.
Высокие инвестиционные характеристики благодаря близости к миру торговли, финансов и туристических достопримечательностей.
Готовые титульные акты; цены самые лучшие на рынке недвижимос…
Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом.
Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками.
Окончание строительства - май 2023 года.
Расположение и объект…
Предлагаются современные студии и апартаменты с 1 спальней в центре города.
Окончание строительства - декабрь 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Кольцевая дорога и мосты - 5 минут
Станция метро - 5 минут
Больницы - 4 минуты
Супермаркет - 1 минута
Торговый центр - 2 км
Аэропорт - 25 минут
Предлагаются квартиры с видом на лес, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, декоративными прудами, детскими площадками, баскетбольной площадкой, крытым бассейном, джакузи, парной, сауно…
Расположенный в одном из самых центральных районов Стамбула, Imperium No2 представляет собой уникальный проект, который дает возможность полностью насладиться преимуществами центра города благодаря идеальной локации на трассе E5.
Особенности проекта:
Крытый бассейн
Декоративные бассейны
Про…
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на первый план как легкая транспортная сеть, так и дает мир людям с видом на лес. Этот проект, чья инвестиционная стоимость возросла в последние годы, ждет вас.
Предлагаются апартаменты с различными планировками (от двух до четырех спален).
Резиденция состоит из 187 квартир (включая 30 элитных лофтов) и располагает пешеходными дорожками, фитнес-залами, полем для мини-футбола и баскетбольной площадкой, сауной, кинотеатром, игровыми центрами, крытым б…
Предлагаются качественные трехкомнатные квартиры с балконами.
Резиденция располагает гаражом и парковкой, детским парком, круглосуточным фитнес-центром, коммерческими помещениями и конференц-залом.
Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Центральное отопл…
В проекте несколько апартаментов и инфраструктура для удобства жителей. Комплекс идеально подходит для семей или спокойного отдыха. В проекте есть зелёный парк, детские площадки, прогулочные дорожки, спортивные площадки, складские помещения, круглосуточная охрана.
Расположение и объекты поб…
Почему это свойство؟
Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижимости и ведущими коммерческими и финансовыми центрами в Стамбуле.
Самые важные исторические и археологические достопримечательности города на двух континентах находятся в нескольких минутах ходьбы от …
Почему это свойство؟
Роскошный жилой комплекс в европейском Стамбуле рядом с автомагистралями, мостами, линией метро, автомагистралью TEM и E-5.
Рядом с центром страны, всего в нескольких минутах от площади Таксим и Босфора.
Подходящий вариант проживания и инвестиций соответствует условиям …
Namli Vadi - это уникальный уровень комфорта в самом сердце Стамбула. Предлагаются квартиры с 1-2 спальнями в элитном 7-этажном проекте с современным дизайном.
Окончание строительства - конец 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр Vadi Istanbul - 2 минуты
Станция метро…
Предлагаются новые студии и апартаменты с различными планировками в апарт-отеле. Резиденция располагает:
большим бизнес-центром
круглосуточной охраной
кафе
крытым бассейном
многофункциональным залом
сауной и спа
консьержем
гаражом
cупермаркетом
баскетбольной площадкой
химчисткой и парикмахе…
Основной концепцией проекта являются сервисные апартаменты, которые великолепно сочетают в себе гостиничное обслуживание и жизнь в резиденции, делая вашу жизнь более комфортабельной. Первые 2 этажа выделят под коммерческие помещения.
Проект состоит из 82 квартир с 1-4 спальнями и предлагает …
Почему это свойство؟
Гостиничные апартаменты в Стамбуле продаются в центре транспортных узлов.
Проект расположен недалеко от спортивных, художественных, торговых и развлекательных центров.
Современная архитектура, техническая инфраструктура и безопасное сейсмостойкое строительство.
5-звездо…
Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, сауной, зоной барбекю на крыше, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - конец 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Центральное отопление
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Нед…
Новая Vadistanbul теперь разработана той же строительной компанией всего в нескольких шагах от первой!!
Строительная компания "Avrupa Konutları" делает новый замечательный проект рядом с Маслаком и на шоссе TEM. Проект находится менее чем в 20 минутах езды от аэропорта Стамбула, в 10 минута…
Проект правительственной гарантии и концепции семьи в новом центре Стамбула обеспечивает вам легкий доступ к бизнес-центрам, достопримечательностям, лесным и развлекательным залам. В нескольких шагах от торгового центра Vadistanbul, метро, бизнес-центра Maslak, стадиона Галатасарай.
Предлагаются различные апартаменты с помещениями для хранения.
Резиденция состоит из 4 зданий (2 офисных, 1 многоквартирное и отель) и располагает лифтами, террасой на 10 этаже, рабочими зонами, баром на крыше, кинотеатром под открытым небом, открытым тренажерным залом и студией йоги, зонами…
Самый высокий потенциальный доход в этом районе По данным Forbes Turkey Research, это жилой проект, расположенный на европейской стороне в Кагитане, одном из быстрорастущих районов Стамбула с высокими инвестиционными доходами. Kağıthane включает в себя бизнес-район с крупными и известными ко…
Резиденция располагает круглосуточной охраной, садом и парком, парковкой, тренажерным залом, спа-центром с хамамом, бассейном.
Окончание строительства - январь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с торговым центром, линиями метро М11 и М7, аэропортом Стамбула
Проект семейной концепции с современной архитектурой, этот проект предлагает Вам возможность окунуться в жизнь рядом с природой и Белградским лесом. Строительная компания является крупнейшим застройщиком в Турции. Проект находится рядом с торговым центром Vadistanbul, самым популярным и лю…
В проекте есть апартаменты с 1-3 спальнями, места для работы, места для отдыха (зелёные зоны, сауна, турецкая баня и т.д.), 12 коммерческих помещений.
Основная особенность проекта - местоположение. Можно легко добраться до любой части Стамбула.
Расположение и объекты поблизости
Находится в …
Почему это свойство؟
Квартиры на продажу в Кагитане, Стамбул с потрясающим видом на Белградский лес.
Высокая инвестиционная ценность комплекса, поскольку он примыкает к инфраструктурным проектам.
Рядом со станцией метро и городскими автомагистралями, что позволяет легко добраться до города.…