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Квартира в новостройке Başak Evler İntaya

Багджылар, Турция
Цена по запросу
;
7
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ID: 38227
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар

О комплексе

Başak Evler İntaya предлагает современные квартиры премиум-класса в современном жилом комплексе, созданном для комфортной городской жизни. Проект включает шесть жилых корпусов, в которых расположены 619 квартир и 19 коммерческих помещений, в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.

Başak Evler İntaya предлагает благоустроенные зеленые территории, прогулочные дорожки, крытые общественные зоны, фитнес-центр, детские игровые площадки и охраняемую парковку. Это отличный выбор как для инвесторов, так и для семей, которые ищут долгосрочную ценность и комфортную жизнь в Стамбуле.

Преимущества проекта

  • Выгодное расположение: удобное транспортное сообщение со всеми районами Стамбула.

  • Современная архитектура: стильные и функциональные планировки.

  • Разнообразие планировок: квартиры от 1+1 до двухуровневых 3+2.

  • Зеленые зоны: благоустроенные ландшафтные территории.

  • Крытая инфраструктура: бассейн, сауна и фитнес-центр.

  • Комфорт для семей: безопасные детские игровые площадки.

  • Общественные пространства: библиотека, зоны отдыха и игровые комнаты.

  • Охраняемая парковка: подземный паркинг с зарядными станциями для электромобилей.

  • Развитая инфраструктура рядом: близость к метро, Mall of Istanbul и больницам.

  • Высокий инвестиционный потенциал: хорошие перспективы роста стоимости недвижимости и доходности от аренды.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

Başak Evler İntaya сочетает стратегическое расположение в районе Багджылар с развитой внутренней инфраструктурой, что делает проект привлекательным для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост стоимости недвижимости.

Данный проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Başak Evler İntaya
Багджылар, Турция
Цена по запросу
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