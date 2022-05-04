Квартира в новостройке Başak Evler İntaya

Başak Evler İntaya предлагает современные квартиры премиум-класса в современном жилом комплексе, созданном для комфортной городской жизни. Проект включает шесть жилых корпусов, в которых расположены 619 квартир и 19 коммерческих помещений, в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.

Başak Evler İntaya предлагает благоустроенные зеленые территории, прогулочные дорожки, крытые общественные зоны, фитнес-центр, детские игровые площадки и охраняемую парковку. Это отличный выбор как для инвесторов, так и для семей, которые ищут долгосрочную ценность и комфортную жизнь в Стамбуле.

Преимущества проекта

Выгодное расположение: удобное транспортное сообщение со всеми районами Стамбула.

Современная архитектура: стильные и функциональные планировки.

Разнообразие планировок: квартиры от 1+1 до двухуровневых 3+2 .

Зеленые зоны: благоустроенные ландшафтные территории.

Крытая инфраструктура: бассейн, сауна и фитнес-центр.

Комфорт для семей: безопасные детские игровые площадки.

Общественные пространства: библиотека, зоны отдыха и игровые комнаты.

Охраняемая парковка: подземный паркинг с зарядными станциями для электромобилей.

Развитая инфраструктура рядом: близость к метро, Mall of Istanbul и больницам.

Высокий инвестиционный потенциал: хорошие перспективы роста стоимости недвижимости и доходности от аренды.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

Başak Evler İntaya сочетает стратегическое расположение в районе Багджылар с развитой внутренней инфраструктурой, что делает проект привлекательным для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост стоимости недвижимости.

Данный проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.