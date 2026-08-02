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Новостройки в Султангази, Турция

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Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
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Многоквартирный жилой дом Stara Tem Sultangazi
Султангази, Турция
от
$312,000
Stara Tem Sultangazi — это новый жилой комплекс в европейской части Стамбула. Проект занимает территорию 23 500 м² и состоит из 7 жилых корпусов, каждый из которых насчитывает 13 этажей. Комплекс предлагает квартиры площадью от 68 до 204 м², что делает его отличным выбором для семей, ценящих…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом V Yeşilada
Многоквартирный жилой дом V Yeşilada
Многоквартирный жилой дом V Yeşilada
Многоквартирный жилой дом V Yeşilada
Многоквартирный жилой дом V Yeşilada
Показать все Многоквартирный жилой дом V Yeşilada
Многоквартирный жилой дом V Yeşilada
Султангази, Турция
от
$443,717
V Yeşilada — это жилой комплекс премиум-класса в районе Султангази (Стамбул), занимающий территорию 151 390,85 м², из которых 75% отведено под зелёные зоны. Проект реализован компанией İsra Holding и включает роскошные квартиры и виллы. V Yeşilada сочетает комфорт, безопасность и современ…
Агентство
Binaa Investment
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На карте
Realting.com
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