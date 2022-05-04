Квартира в новостройке Benesta Center

Benesta Center от Benesta Construction — это элитный многофункциональный комплекс, расположенный в самом центре района Шириневлер (Şirinevler), Стамбул. Проект объединяет роскошные жилые резиденции, современные офисы и торговые помещения в едином элегантном пространстве.

Benesta Center предлагает панорамные виды на город, интеллектуальные системы «умный дом», крытый бассейн, спа-центр, фитнес-зал и круглосуточную охрану. Этот проект идеально подходит как для комфортной жизни премиум-класса, так и для выгодных инвестиций в самом сердце Стамбула.

10 ключевых преимуществ Benesta Center: