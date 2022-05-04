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Квартира в новостройке Benesta Center

Бахчелиэвлер, Турция
Цена по запросу
;
11
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ID: 38234
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бахчелиэвлер

О комплексе

Benesta Center от Benesta Construction — это элитный многофункциональный комплекс, расположенный в самом центре района Шириневлер (Şirinevler), Стамбул. Проект объединяет роскошные жилые резиденции, современные офисы и торговые помещения в едином элегантном пространстве.

Benesta Center предлагает панорамные виды на город, интеллектуальные системы «умный дом», крытый бассейн, спа-центр, фитнес-зал и круглосуточную охрану. Этот проект идеально подходит как для комфортной жизни премиум-класса, так и для выгодных инвестиций в самом сердце Стамбула.

10 ключевых преимуществ Benesta Center:

  1. Престижное расположение в Шириневлере — центр Стамбула с удобным доступом к метро, торговым центрам и деловым районам.

  2. Многофункциональная концепция — сочетание жилых, офисных и коммерческих помещений для максимального удобства.

  3. Система «Умный дом» — дистанционное управление освещением, безопасностью и климатом.

  4. Роскошные интерьеры — просторные планировки, высококачественная отделка и современный дизайн.

  5. Панорамные виды — впечатляющие виды на Стамбул и пролив Босфор.

  6. Полная инфраструктура — фитнес-зал, крытый бассейн, спа-центр, детские игровые зоны и общественные лаунж-пространства.

  7. Круглосуточная охрана и консьерж-сервис — профессиональная система безопасности и стойка регистрации 24/7.

  8. Подземная парковка — просторный и безопасный паркинг для жителей и гостей комплекса.

  9. Экологичный подход — энергоэффективные технологии и современные экологически устойчивые строительные решения.

  10. Высокий инвестиционный потенциал — привлекательная доходность от аренды и высокий спрос среди международных покупателей.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бахчелиэвлер, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Benesta Center
Бахчелиэвлер, Турция
Цена по запросу
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