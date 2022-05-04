Квартира в новостройке Benesta Center

Benesta Center от Benesta Construction — это элитный многофункциональный комплекс, расположенный в самом центре района Шириневлер (Şirinevler), Стамбул. Проект объединяет роскошные жилые резиденции, современные офисы и торговые помещения в едином элегантном пространстве.
Benesta Center предлагает панорамные виды на город, интеллектуальные системы «умный дом», крытый бассейн, спа-центр, фитнес-зал и круглосуточную охрану. Этот проект идеально подходит как для комфортной жизни премиум-класса, так и для выгодных инвестиций в самом сердце Стамбула.
10 ключевых преимуществ Benesta Center:
Престижное расположение в Шириневлере — центр Стамбула с удобным доступом к метро, торговым центрам и деловым районам.
Многофункциональная концепция — сочетание жилых, офисных и коммерческих помещений для максимального удобства.
Система «Умный дом» — дистанционное управление освещением, безопасностью и климатом.
Роскошные интерьеры — просторные планировки, высококачественная отделка и современный дизайн.
Панорамные виды — впечатляющие виды на Стамбул и пролив Босфор.
Полная инфраструктура — фитнес-зал, крытый бассейн, спа-центр, детские игровые зоны и общественные лаунж-пространства.
Круглосуточная охрана и консьерж-сервис — профессиональная система безопасности и стойка регистрации 24/7.
Подземная парковка — просторный и безопасный паркинг для жителей и гостей комплекса.
Экологичный подход — энергоэффективные технологии и современные экологически устойчивые строительные решения.
Высокий инвестиционный потенциал — привлекательная доходность от аренды и высокий спрос среди международных покупателей.