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Istanbul Eyup Sultan Apartments Project

Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€203,037
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15
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О комплексе

Почему это свойство؟ Он расположен в Eyup Sultan, одном из самых значительных исторических и туристических районов в европейской части Стамбула. Это многообещающая зона застройки недвижимости недалеко от центра города. Место назначения для тех, кто ищет совершенства, в жилом комплексе, который сочетает в себе традиции и современность. Важная транспортная сеть включает в себя международные автомобильные, метро, трамвайные и канатные дороги TEM. Потрясающий вид на залив Золотого Рога, недалеко от самых известных центральных районов: Фатих, Маслак, Левент, Сисли. Готовый титул, который соответствует условиям турецкого гражданства, с подходящими предложениями рассрочки.
Местонахождение новостройки
Rami Cuma Mahallesi, Турция

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Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€203,037
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
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Агентство
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Застройщик
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English
Realting.com
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