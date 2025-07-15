  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бешикташ
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул

Бешикташ, Турция
от
$2,02 млн
;
19
ID: 27797
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    14

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул – 500 метров до ТЦ Akmerkez

Квартиры на продажу расположены в престижном районе Левент — одном из самых дорогих и динамично развивающихся районов Стамбула, известном своим финансовым центром и высоким ежедневным потоком людей. Левент привлекает внимание своей красивой береговой линией, стильными торговыми центрами, кафе и ресторанами с видом на Босфор, а также разнообразными развлекательными заведениями и школами.

Этот уникальный проект с собственными джакузи на террасах предлагает квартиры с панорамным видом на Босфор и Стамбул. Он находится в пешей доступности от всех необходимых удобств: всего 200 метров до автобусных остановок, 350 метров до станции метро Nispetiye, 500 метров до Akmerkez — одного из самых элитных торговых центров Стамбула, а также в 1,8 км от остановки метробуса, в 1,9 км от отеля Raffles Istanbul, в 2 км от ТЦ Zorlu Center, в 2,5 км от пляжа Бебек, в 5,4 км от площади Бешикташ и в 37,9 км от аэропорта Стамбула.

Проект занимает участок площадью 2300 м² и состоит из одного блока с 14 этажами, на которых расположено 77 независимых квартир с 1–3 спальнями. Некоторые из этих квартир имеют собственное джакузи на балконе, предоставляя жителям уникальную возможность наслаждаться панорамным видом на Стамбул и Босфор прямо с собственной террасы. Интерьеры выполнены в современном стиле, а сам проект предлагает спокойную атмосферу и высокий уровень комфорта.

Жилой комплекс предлагает разнообразные социальные и технические удобства. Среди них — открытый бассейн, который можно закрыть на крыше, тренажерный зал, зона отдыха, сауна, система подогрева пола, пятиэтажная парковка, детские игровые площадки, лифт, система охлаждения VFR и круглосуточная охрана с камерами видеонаблюдения.

Квартиры в Стамбуле оснащены встроенной кухонной техникой, включая духовку, вытяжку, плиту, посудомоечную машину и холодильник. В интерьере использованы качественные материалы, такие как ламинат и керамическое покрытие, а также предусмотрены стальная входная дверь, система «умный дом», душевая кабина, окна и балконные двери из ПВХ с двойным остеклением.


IST-01642

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция
Образование
Здравоохранение

