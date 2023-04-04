Страна, где есть все

Греция – государство на юге Европы, расположившееся на Балканском полуострове и многочисленных островах (здесь их более двух тысяч, включая необитаемые). Сегодня здесь проживает более 11 миллионов человек. Государственный язык этой страны – греческий, основная религия – православие.

Современная Греция является наследницей Древней Эллады. Именно здесь появилась демократия, философия, театр и Олимпийские игры. А еще в этой стране гостеприимные люди, вкуснейшая средиземноморская кухня, живописная природа и сотни достопримечательностей. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть древний Парфенон, взойти на гору Олимп, полюбоваться на удивительные Метеоры, заплыть в бухту Навагио и встретить рассвет на острове Санторини.

Греция омывается сразу четырьмя морями и может похвастаться развитой туристической сферой. Купальный сезон здесь начинается в апреле и продолжается до конца октября. Греческие курортные городки – это рай для жителя мегаполиса. Здесь вас ждут небольшие семейные отели и апартаменты, а также любые другие виды недвижимости, которые вы пожелаете. В дополнение к ним — бескрайнее бирюзовое море и уединенные бухточки, милые греческие ресторанчики и умиротворяющие горные пейзажи.