Греция

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Квартиры в Греции
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Квартира 1 спальняв Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат 20 м²
€ 29,000
Квартира 3 спальнив Кокарион, Греция
Квартира 3 спальни
Кокарион, Греция
1 ванных комнат 115 м²
€ 200,000
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 350,000
Дома в Греции
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Дом 3 спальнив Skaleta, Греция
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
2 ванных комнат
€ 830,000
Коттедж 2 спальнив Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 125,000
Коттедж 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Дом 4 спальнив triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 332 м²
€ 850,000
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Греческая «Золотая виза» пока не подорожает. Переходный период продлили
04.04.2023
Греческая «Золотая виза» пока не подорожает. Переходный период продлили
В Греции приняли новый миграционный кодекс, но он начнет работать только в январе 2024 года
31.03.2023
В Греции приняли новый миграционный кодекс, но он начнет работать только в январе 2024 года
Купить квартиру в Афинах становится все дороже. Всему виной — погоня за «Золотыми визами»
20.03.2023
Купить квартиру в Афинах становится все дороже. Всему виной — погоня за «Золотыми визами»
Доход от аренды до €60,000 в год. В Греции растет популярность краткосрочной аренды
28.02.2023
Доход от аренды до €60,000 в год. В Греции растет популярность краткосрочной аренды
Что будет с экономикой и ценами на недвижимость в Греции в 2023? Экономический прогноз
27.01.2023
Что будет с экономикой и ценами на недвижимость в Греции в 2023? Экономический прогноз
Неожиданный факт: самые низкие цены на жилье в европейской столице — в Греции
17.01.2023
Неожиданный факт: самые низкие цены на жилье в европейской столице — в Греции
Заброшенные дома Греции: руины на фоне рая, которые можно купить за $50,000
04.01.2023
Заброшенные дома Греции: руины на фоне рая, которые можно купить за $50,000
Греческая «золотая виза» подорожает вдвое. В каких регионах?
20.12.2022
Греческая «золотая виза» подорожает вдвое. В каких регионах?
Греция
Столица: Афины
Языки: Греческий
Валюта: Евро
Население: 10.77 млн.
Часовой пояс: (GTM+2)
ИРЧП: 0.870
Погода в Афинах
12°
Облачно
Ветер: 1 м/с, юго-западный
Давление: 1007 мм рт. ст.
Влажность: 70%
Средняя цена
за квартиру: € 284,645
за дом: € 874,052
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Страна, где есть все

Греция – государство на юге Европы, расположившееся на Балканском полуострове и многочисленных островах (здесь их более двух тысяч, включая необитаемые). Сегодня здесь проживает более 11 миллионов человек. Государственный язык этой страны – греческий, основная религия – православие.
Современная Греция является наследницей Древней Эллады. Именно здесь появилась демократия, философия, театр и Олимпийские игры. А еще в этой стране гостеприимные люди, вкуснейшая средиземноморская кухня, живописная природа и сотни достопримечательностей. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть древний Парфенон, взойти на гору Олимп, полюбоваться на удивительные Метеоры, заплыть в бухту Навагио и встретить рассвет на острове Санторини.
Греция омывается сразу четырьмя морями и может похвастаться развитой туристической сферой. Купальный сезон здесь начинается в апреле и продолжается до конца октября. Греческие курортные городки – это рай для жителя мегаполиса. Здесь вас ждут небольшие семейные отели и апартаменты, а также любые другие виды недвижимости, которые вы пожелаете. В дополнение к ним — бескрайнее бирюзовое море и уединенные бухточки, милые греческие ресторанчики и умиротворяющие горные пейзажи.