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Греческая программа Digital Nomad Visa предназначена для граждан стран, не входящих в ЕС, которые работают удалённо на иностранную компанию или ведут собственный онлайн-бизнес за пределами Греции.
Программа позволяет легально жить в Греции, путешествовать по странам Шенгенской зоны и насл…
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Минимальные инвестиции в жилую или коммерческую недвижимость от 250 000 евро, после покупки можно сдавать в аренду и получать доход.
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