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Программы иммиграции в Греции

  • ВНЖ
    Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
    Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
    Греция Греция
    от
    $7,421
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 2 месяцев
    Получите европейский ВНЖ через инвестиции в недвижимость Греции. INVEST CAFE сопровождает клиентов на каждом этапе: подбор объекта, юридическая проверка, оформление сделки, получение Golden Visa, открытие банковского счета, налоговое сопровождение и дальнейшее управление недвижимостью. …
    Агентство
    Invest Cafe
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  • ВНЖ
    Digital Nomad Visa Greece | INVEST CAFE
    Digital Nomad Visa Greece | INVEST CAFE
    Греция Греция
    от
    $5,702
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 2 месяцев
    Греческая программа Digital Nomad Visa предназначена для граждан стран, не входящих в ЕС, которые работают удалённо на иностранную компанию или ведут собственный онлайн-бизнес за пределами Греции. Программа позволяет легально жить в Греции, путешествовать по странам Шенгенской зоны и насл…
    Агентство
    Invest Cafe
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  • ВНЖ
    Гражданство Греции за инвестиции
    Гражданство Греции за инвестиции
    Греция Греция
    от
    $291,563
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 3 месяцев
    Программа "Золотая виза"  Минимальные инвестиции в жилую или коммерческую недвижимость от 250 000 евро, после покупки можно сдавать в аренду и получать доход. ВНЖ Греции дает возможность посещать без визы в более 187 стран ЕС. Через 5 лет можно подать документы на ПМЖ, а через 7 лет…
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
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