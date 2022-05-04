Квартира в новостройке Bomonti Residences by Rotana

Bomonti Residences by Rotana — это элитный жилой комплекс, расположенный в районе Бомонти (Bomonti) – Шишли (Şişli), Стамбул, предлагающий престижное расположение в непосредственной близости от Нишанташы (Nişantaşı) и Таксима (Taksim), а также великолепные панорамные виды на Босфор и городской пейзаж.

Bomonti Residences by Rotana предлагает квартиры с планировками от 1+1 до 4,5+1, а также первоклассную инфраструктуру, включающую бассейн, фитнес-центр, сауну, благоустроенные сады и круглосуточную охрану, что делает проект привлекательным как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций.

10 ключевых преимуществ проекта: