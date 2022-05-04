Квартира в новостройке Bomonti Residences by Rotana

Bomonti Residences by Rotana — это элитный жилой комплекс, расположенный в районе Бомонти (Bomonti) – Шишли (Şişli), Стамбул, предлагающий престижное расположение в непосредственной близости от Нишанташы (Nişantaşı) и Таксима (Taksim), а также великолепные панорамные виды на Босфор и городской пейзаж.
Bomonti Residences by Rotana предлагает квартиры с планировками от 1+1 до 4,5+1, а также первоклассную инфраструктуру, включающую бассейн, фитнес-центр, сауну, благоустроенные сады и круглосуточную охрану, что делает проект привлекательным как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций.
10 ключевых преимуществ проекта:
Престижное расположение в центральной части европейского Стамбула, в районе Шишли (Şişli).
Панорамные виды на Босфор и городской горизонт Стамбула.
Широкий выбор планировок — квартиры площадью от 68 м² до 242 м².
Инфраструктура премиум-класса — бассейн, фитнес-зал, сауна и прогулочные зоны.
Круглосуточный сервис — охрана, служба ресепшен и техническое обслуживание 24/7.
Размещение с домашними животными — комплекс подходит для проживания с питомцами, что является редкостью для многих районов Стамбула.
Отличная транспортная доступность — удобный доступ к линиям метро и другим видам общественного транспорта.
Высокий инвестиционный потенциал — проект позиционируется как объект с высокой доходностью.
Современная архитектура и высокое качество строительства от бренда Rotana.
Развитый район с богатой культурной жизнью, художественными галереями, ресторанами и кафе в непосредственной близости.