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Квартира в новостройке Bomonti Residences by Rotana

Шишли, Турция
от
$460,000
;
3
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ID: 38885
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шишли
  • Метро
    Osmanbey (~ 900 м)

О комплексе

Bomonti Residences by Rotana — это элитный жилой комплекс, расположенный в районе Бомонти (Bomonti) – Шишли (Şişli), Стамбул, предлагающий престижное расположение в непосредственной близости от Нишанташы (Nişantaşı) и Таксима (Taksim), а также великолепные панорамные виды на Босфор и городской пейзаж.

Bomonti Residences by Rotana предлагает квартиры с планировками от 1+1 до 4,5+1, а также первоклассную инфраструктуру, включающую бассейн, фитнес-центр, сауну, благоустроенные сады и круглосуточную охрану, что делает проект привлекательным как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций.

10 ключевых преимуществ проекта:

  • Престижное расположение в центральной части европейского Стамбула, в районе Шишли (Şişli).

  • Панорамные виды на Босфор и городской горизонт Стамбула.

  • Широкий выбор планировок — квартиры площадью от 68 м² до 242 м².

  • Инфраструктура премиум-класса — бассейн, фитнес-зал, сауна и прогулочные зоны.

  • Круглосуточный сервис — охрана, служба ресепшен и техническое обслуживание 24/7.

  • Размещение с домашними животными — комплекс подходит для проживания с питомцами, что является редкостью для многих районов Стамбула.

  • Отличная транспортная доступность — удобный доступ к линиям метро и другим видам общественного транспорта.

  • Высокий инвестиционный потенциал — проект позиционируется как объект с высокой доходностью.

  • Современная архитектура и высокое качество строительства от бренда Rotana.

  • Развитый район с богатой культурной жизнью, художественными галереями, ресторанами и кафе в непосредственной близости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Шишли, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Bomonti Residences by Rotana
Шишли, Турция
от
$460,000
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