Новостройки в Эсеньюрте, Турция

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Продажа новостроек в Эсеньюрт

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Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Эсеньюрт, Турция
от
€177,370
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с проектом Стамбульского водного канала и станцией метро -. Из окон открывается потрясающий вид на море на озеро Кукукчекмеце, озеро Го и пышный сад. Он находится в нескольких минутах ходьбы от самых важных транспортных связей и автомагистралей в городе на двух континентах. Его квартиры имеют просторные балконы и роскошные украшения, с различными зонами и жилыми узорами. Есть простые планы рассрочки. Контракт готов к отправке и соответствует условиям турецкого гражданства.
Жилой комплекс İstanbul
Жилой комплекс İstanbul
Эсеньюрт, Турция
от
€245,914
Сдача в: 2023
Агентство: Mehal Group
65% нашего проекта, созданного на общей площади 25 000 м2, было спроектировано как ландшафтная зона. Наши просторные и спланированные типы квартир с уникальным ландшафтным видом были полностью разработаны, чтобы принести вам и вашему отчужденному душевному спокойствию. Состоит из 304 жилых и 70 коммерческих площадей, состоит из 8 различных блоков 3 типов с вариантами 2+1 и 3+1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА Наш проект с малоэтажной горизонтальной архитектурой имеет эстетическую точку зрения, благодаря которой вы чувствуете себя единым целым с природой. был спроектирован. В наших социальных объектах в проекте, • Открытый бассейн • 2 крытых бассейна • 2 фитнес-центра • 2 турецкие бани • 2 сауны • Закрытая 3-этажная автостоянка • Детские игровые площадки • Камелии • Система внутренней связи • Круглосуточная камера видеонаблюдения • Генератор • Зоны отдыха Есть просторные жилые помещения, которые вы наполните любовью. Это единственный и последний элитный проект в регионе, в котором есть все эти социальные объекты. РАСПОЛОЖЕНИЕ Проект, который находится на границе района Чинар Махаллеси и Ардычлы и имеет лучшее место для вашей семьи, имеет более 200 магазинов, торговых центров, больниц, стоматологов, аптек и магазинов вокруг него. Можно достичь все ваши потребности в нескольких минутах ходьбы 24/7. Коммерческие объекты класса люкс, которые будут реализованы вместе с 70 различными коммерческими объектами в рамках нашего проекта. Концепции воплотятся в жизнь в виде уличных магазинов только на первом этаже дома вашей мечты. • Торговый центр Акбаты: 1 км (5 минут) • Госпиталь Истинье Лив: 800 м (3 минуты) • Аквадельфин: 2,7 км (6 мин) • Эсеньюртская государственная больница: 3,5 км (8 минут) • Госпиталь Медикана: 7 км (14 мин) • Госпиталь MediLife: 9,5 км (12 мин) • АВМ Мигрос: 8,4 км (11 минут) • Торговый центр Marmara Park: 7,8 км (11 минут) • Марина: 13 км (15 минут) • 3-й аэропорт: 36 км (30 мин) • ТЮЯП: 7,2 км (12 минут) • Ториум АВМ: 11 км (15 минут) ТРАНСПОРТ E-5 и Metrobus: 4 км (7 минут) ТЭМ: 900 м Перед проектом проходят 7 различных автобусных маршрутов. С этими линиями; • Импровизация • Охотники • Аксарай • Бахчешехир • Бакиркёй • Бююкчекмедже • В Богазкёй Вы можете добраться до пляжа Бююкчекмедже, Авджилара и Бахчешехира на маршрутке.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
€702,323
Агентство: TRANIO
Виллы площадью от 235 м2 до 327 м2 располагают террасами, парковочными местами и садами. На территории комплекса вы найдете круглосуточную охрану, бассейн, сауну, детскую площадку, парковку, тренажерный зал. Окончание строительства - 1 декабря 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Преимущества Возможна рассрочка на 18 месяцев с первым взносом 50%. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль ТЕМ - 500 метров Автомагистраль Е-5 - 3 км Ближайший торговый центр - 1 км Аптека, рынок, пекарня, кафе, ресторан - 500 метров Озеро Бахчешехир - 1 км Аэропорт Стамбула - 23 км
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Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Эсеньюрт, Турция
от
€92,483
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скоростными транспортными линиями. В комплексе есть интегрированные помещения, помимо медицинских и образовательных услуг, окружающих проект. Роскошный дизайн и разнообразие жилых моделей квартир с потрясающим видом на озеро. Городская инженерия проекта, элегантная отделка и просторные квартиры увеличивают его инвестиционную ценность.
Жилой комплекс HP1 Hayatpark Still Residence
Жилой комплекс HP1 Hayatpark Still Residence
Эсеньюрт, Турция
от
€173,653
Площадь 72–122 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! HP1 Hayatpark Still Residence находится в Бахчешехире, растущем городе Стамбула. Совершенно новый проект, в котором вы почувствуете силу современной архитектуры. Проект, состоящий из 529 независимых секций, блоков А и В, находится в 20 минутах езды от аэропорта Стамбула и расположен рядом с государственными и частными больницами. Комплекс состоит из 4 типов квартир: 1 1 (два типа по 72 и 82 м²), 2 1 (122 м²) и лофт (110 м²). Инфраструктура: - Генератор; - Лобби; - Крытая/открытая парковка; - Социальные и спортивные зоны; - Баскетбольная, футбольная, теннисная площадка; - Спортивный зал; - Детские площадки; - Кафетерий. Расположение: Район Бахчешехир расположен в европейской части Стамбула со стороны Мраморного моря. Преимуществами района считаются удобное расположение, близость к природе и качественная недвижимость. До берега всего 6 км, а до аэропорта 30 км. До площади Таксим, которая считается историческим центром города, 35 км. Бахчешехир это часть большого мегаполиса, окруженная динамичными деловыми кварталами, однако сохранившая спокойный и размеренный облик, наилучший для постоянного проживания. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Эсеньюрт, Турция
от
€282,442
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он расположен в зеленой зоне Бахчезехира, где роскошные номера с комфортной жизнью. Высокая стоимость инвестиций - благодаря непрерывной арендной плате в течение 15 лет. Это позволяет вам получить турецкое гражданство, владея недвижимостью. Возможность для бизнесменов инвестировать в офисные квартиры и магазины. Услуги высокого качества и все социальные объекты в непосредственной близости от вашего места жительства.
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Эсеньюрт, Турция
от
€162,910
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Существует множество жилых помещений и отделов, что делает его правильным выбором для всех семей. Квартиры характеризуются низкими ценами в рамках высокого - конечного проекта, окруженного зелеными насаждениями со всех сторон. Наслаждайтесь тишиной и отдыхом в своей квартире. Комплекс далек от городского шума. Он находится в исключительном месте на пересечении основных дорог и транспорта в городе. Его близость к третьему аэропорту и Стамбульскому водному каналу увеличивает инвестиционную ценность.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
€297,231
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает пешеходной дорожкой, крытым бассейном, детской площадкой, спа-зоной и сауной, турецкой баней, парной, фитнес-центром, охраной, видеонаблюдением, баскетбольной площадкой. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с каналом и аэропортом. Школа - 3 км Центр города - 40 км Торговый центр - 3 км Станция метро - 1 км Университет - 2 км Автобусная остановка - 1 км Аэропорт - 20 км Автомагистраль ТЕМ - 1 км
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