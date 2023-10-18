Новостройки в Эсеньюрте, Турция

Почему это свойство؟
Он находится в жизненно важном месте рядом с проектом Стамбульского водного канала и станцией метро -.
Из окон открывается потрясающий вид на море на озеро Кукукчекмеце, озеро Го и пышный сад.
Он находится в нескольких минутах ходьбы от самых важных транспортных связей и автомагистралей в городе на двух континентах.
Его квартиры имеют просторные балконы и роскошные украшения, с различными зонами и жилыми узорами.
Есть простые планы рассрочки. Контракт готов к отправке и соответствует условиям турецкого гражданства.
65% нашего проекта, созданного на общей площади 25 000 м2, было спроектировано как ландшафтная зона.
Наши просторные и спланированные типы квартир с уникальным ландшафтным видом были полностью разработаны, чтобы принести вам и вашему отчужденному душевному спокойствию.
Состоит из 304 жилых и 70 коммерческих площадей, состоит из 8 различных блоков 3 типов с вариантами 2+1 и 3+1.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Наш проект с малоэтажной горизонтальной архитектурой имеет эстетическую точку зрения, благодаря которой вы чувствуете себя единым целым с природой.
был спроектирован.
В наших социальных объектах в проекте,
• Открытый бассейн
• 2 крытых бассейна
• 2 фитнес-центра
• 2 турецкие бани
• 2 сауны
• Закрытая 3-этажная автостоянка
• Детские игровые площадки
• Камелии
• Система внутренней связи
• Круглосуточная камера видеонаблюдения
• Генератор
• Зоны отдыха
Есть просторные жилые помещения, которые вы наполните любовью.
Это единственный и последний элитный проект в регионе, в котором есть все эти социальные объекты.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Проект, который находится на границе района Чинар Махаллеси и Ардычлы и имеет лучшее место для вашей семьи, имеет более 200 магазинов, торговых центров, больниц, стоматологов, аптек и магазинов вокруг него.
Можно достичь все ваши потребности в нескольких минутах ходьбы 24/7.
Коммерческие объекты класса люкс, которые будут реализованы вместе с 70 различными коммерческими объектами в рамках нашего проекта.
Концепции воплотятся в жизнь в виде уличных магазинов только на первом этаже дома вашей мечты.
• Торговый центр Акбаты: 1 км (5 минут)
• Госпиталь Истинье Лив: 800 м (3 минуты)
• Аквадельфин: 2,7 км (6 мин)
• Эсеньюртская государственная больница: 3,5 км (8 минут)
• Госпиталь Медикана: 7 км (14 мин)
• Госпиталь MediLife: 9,5 км (12 мин)
• АВМ Мигрос: 8,4 км (11 минут)
• Торговый центр Marmara Park: 7,8 км (11 минут)
• Марина: 13 км (15 минут)
• 3-й аэропорт: 36 км (30 мин)
• ТЮЯП: 7,2 км (12 минут)
• Ториум АВМ: 11 км (15 минут)
ТРАНСПОРТ
E-5 и Metrobus: 4 км (7 минут)
ТЭМ: 900 м
Перед проектом проходят 7 различных автобусных маршрутов. С этими линиями;
• Импровизация
• Охотники
• Аксарай
• Бахчешехир
• Бакиркёй
• Бююкчекмедже
• В Богазкёй
Вы можете добраться до пляжа Бююкчекмедже, Авджилара и Бахчешехира на маршрутке.
Виллы площадью от 235 м2 до 327 м2 располагают террасами, парковочными местами и садами.
На территории комплекса вы найдете круглосуточную охрану, бассейн, сауну, детскую площадку, парковку, тренажерный зал.
Окончание строительства - 1 декабря 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Преимущества
Возможна рассрочка на 18 месяцев с первым взносом 50%.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль ТЕМ - 500 метров
Автомагистраль Е-5 - 3 км
Ближайший торговый центр - 1 км
Аптека, рынок, пекарня, кафе, ресторан - 500 метров
Озеро Бахчешехир - 1 км
Аэропорт Стамбула - 23 км
Почему это свойство؟
Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скоростными транспортными линиями.
В комплексе есть интегрированные помещения, помимо медицинских и образовательных услуг, окружающих проект.
Роскошный дизайн и разнообразие жилых моделей квартир с потрясающим видом на озеро.
Городская инженерия проекта, элегантная отделка и просторные квартиры увеличивают его инвестиционную ценность.
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HP1 Hayatpark Still Residence находится в Бахчешехире, растущем городе Стамбула. Совершенно новый проект, в котором вы почувствуете силу современной архитектуры.
Проект, состоящий из 529 независимых секций, блоков А и В, находится в 20 минутах езды от аэропорта Стамбула и расположен рядом с государственными и частными больницами. Комплекс состоит из 4 типов квартир: 1 1 (два типа по 72 и 82 м²), 2 1 (122 м²) и лофт (110 м²).
Инфраструктура:
- Генератор;
- Лобби;
- Крытая/открытая парковка;
- Социальные и спортивные зоны;
- Баскетбольная, футбольная, теннисная площадка;
- Спортивный зал;
- Детские площадки;
- Кафетерий.
Расположение:
Район Бахчешехир расположен в европейской части Стамбула со стороны Мраморного моря. Преимуществами района считаются удобное расположение, близость к природе и качественная недвижимость. До берега всего 6 км, а до аэропорта 30 км. До площади Таксим, которая считается историческим центром города, 35 км.
Бахчешехир это часть большого мегаполиса, окруженная динамичными деловыми кварталами, однако сохранившая спокойный и размеренный облик, наилучший для постоянного проживания.
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Почему это свойство؟
Он расположен в зеленой зоне Бахчезехира, где роскошные номера с комфортной жизнью.
Высокая стоимость инвестиций - благодаря непрерывной арендной плате в течение 15 лет.
Это позволяет вам получить турецкое гражданство, владея недвижимостью.
Возможность для бизнесменов инвестировать в офисные квартиры и магазины.
Услуги высокого качества и все социальные объекты в непосредственной близости от вашего места жительства.
Почему это свойство؟
Существует множество жилых помещений и отделов, что делает его правильным выбором для всех семей.
Квартиры характеризуются низкими ценами в рамках высокого - конечного проекта, окруженного зелеными насаждениями со всех сторон.
Наслаждайтесь тишиной и отдыхом в своей квартире. Комплекс далек от городского шума.
Он находится в исключительном месте на пересечении основных дорог и транспорта в городе.
Его близость к третьему аэропорту и Стамбульскому водному каналу увеличивает инвестиционную ценность.
Резиденция располагает пешеходной дорожкой, крытым бассейном, детской площадкой, спа-зоной и сауной, турецкой баней, парной, фитнес-центром, охраной, видеонаблюдением, баскетбольной площадкой.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с каналом и аэропортом.
Школа - 3 км
Центр города - 40 км
Торговый центр - 3 км
Станция метро - 1 км
Университет - 2 км
Автобусная остановка - 1 км
Аэропорт - 20 км
Автомагистраль ТЕМ - 1 км