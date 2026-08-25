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Новостройки в Эсеньюрте, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$290 493
Резиденция располагает спа-центрами, саунами и турецкими банями, детскими площадками, открытым бассейном и двумя крытыми бассейнами, фитнес-центрами, трехуровневой парковкой, круглосуточной охраной, зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$165 302
Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, крытой и открытой парковкой, кафе, баром и рестораном, охраной. Преимущества Гарантированный доход 8% в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 1 минута Университет - 1 минута …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$154 200
Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает: большими зелеными зонами фитнес-центром и тренажерным залом турецкой баней и сауной детской площадкой ба…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$131 506
Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, зоной отдыха, спортивной площадкой, парковкой. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Стамбула - 50 минут Пляж - 24 минуты Торговый центр - 14 минут Больница - 20 минут Университет - …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$144 251
Предлагаются комфортабельные апартаменты с различными планировками (от одной до трех спален). Резиденция состоит из четырех зданий (два 15-этажных и два 13-этажных) и располагает тренажерным залом, бассейном, сауной, парной, турецкой баней, детскими площадками и зелеными зонами, гаражом на 1…
Агентство
TRANIO
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Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Эсеньюрт, Турция
от
$200 000
Год сдачи 2022
1 объект недвижимости 1
Агентство
Extra Property
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Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Эсеньюрт, Турция
от
$166 019
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
Этот проект предоставляет инвесторам все преимущества внепланового проекта, который обеспечивает легкий доступ к общественному транспорту, высокую плотность населения и рентабельность инвестиций.
Агентство
EOS Turkey Property
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$288 503
Проект включает двухуровневые апартаменты с 2-5 спальнями, а также всемирно известный отель. Особенности: тренажерный зал бассейн сауна джакузи детская площадка спа-центр круглосуточная охрана 3-уровневая парковка Удобства и оснащение в доме Набор встроенной бытовой техники Siemens (плит…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$149 226
В проекте здание с тремя магазинами и квартирами с 1-3 спальнями. Во всех апартаментах 2-3 спальнями есть 2 ванные комнаты. В некоторых гостиная совмещена с кухней. Расположение и объекты поблизости Все, что нужно для комфортной жизни, находится в нескольких минутах ходьбы: рестораны, пекар…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Эсеньюрт, Турция
от
$145 000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Количество квартир: 223 (6 коммерческих квартир по 217 квартир) Высота здания:  Всего 4 блока: блок A, B, C, D.  блок А-Б; 15 этажей, включая 3 цокольных этажа + цокольный этаж + 11 обычных этажей.  Блок CD; Состоит из 13 этажей: 1 цокольный этаж + цокольный этаж + 11 обычных этажей. …
Агентство
Yusuf Ali
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Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$128 334
В проекте 9 отдельных жилых зданий, а также 33 магазина и офисных помещений. В жилом комплексе есть апартаменты с 1-4 спальнями, площадью 41 – 227 м2. Удобства и оснащение в доме В жилом комплексе также есть сауна, детский бассейн, хаммам, круглосуточная охрана. Преимущества Уникальный ар…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$437 729
Предлагаются просторные апартаменты с балконами, верандами и собственными садами. Резиденция располагает большими зелеными зонами, бассейнами, магазинами, детскими и спортивными площадками, парковкой, беговыми и пешеходными дорожками, спа-центром, ресторанами и кафе, зонами отдыха, круглосут…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$274 069
Резиденция располагает художественными галереями, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, кинотеатрами, кафе и ресторанами, торговыми центрами, тремя спа-центрами, тремя тренажерными залами. Окончание строительства - 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость нах…
Агентство
TRANIO
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