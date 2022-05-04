Квартира в новостройке Ağaoğlu Çekmeköy Park

Ağaoğlu Çekmeköy Park — это жилой комплекс премиум-класса и привлекательная возможность для покупки недвижимости в Стамбуле, расположенный в спокойном районе Чекмекёй (Çekmeköy) на азиатской стороне города. Проект гармонично сочетает природу, современную архитектуру и прямой доступ к метро, создавая идеальные условия для комфортной семейной жизни.

Ağaoğlu Çekmeköy Park обладает высоким инвестиционным потенциалом благодаря стратегическому расположению рядом с Международным финансовым центром Стамбула (Istanbul Financial Center) и развитой инфраструктуре премиального уровня. Проект подходит как для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость, так и для оформления вида на жительство на основании владения недвижимостью.

Особенности проекта:

Престижное расположение: рядом со станцией метро Çekmeköy .

Зелёная территория: просторные благоустроенные парки и ландшафтные зоны.

Разнообразные планировки: квартиры от 1+1 до 4+1 .

Премиальная отделка: высококачественные материалы и современный интерьер.

Полная инфраструктура: бассейны, SPA-центр, фитнес-зал и спортивные площадки.

Круглосуточная охрана (24/7): закрытая территория с системой видеонаблюдения.

Близость к финансовому центру: удобный доступ к Istanbul Financial Center .

Виды на природу: панорамные виды на лес и зелёные пространства.

Идеально для семей: безопасная, тихая и комфортная среда для жизни.

Высокий инвестиционный потенциал: устойчивый спрос на аренду и перспективы роста стоимости недвижимости.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

Ağaoğlu Çekmeköy Park сочетает выгодное расположение, комфортную семейную среду и долгосрочную инвестиционную привлекательность в одном из самых перспективных районов Стамбула.