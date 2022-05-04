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Квартира в новостройке Ağaoğlu Çekmeköy Park

Чекмекёй, Турция
от
$521,156
;
14
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ID: 38876
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Чекмекёй
  • Метро
    Çekmeköy (~ 900 м)
  • Метро
    Necip Fazıl (~ 500 м)

О комплексе

Ağaoğlu Çekmeköy Park — это жилой комплекс премиум-класса и привлекательная возможность для покупки недвижимости в Стамбуле, расположенный в спокойном районе Чекмекёй (Çekmeköy) на азиатской стороне города. Проект гармонично сочетает природу, современную архитектуру и прямой доступ к метро, создавая идеальные условия для комфортной семейной жизни.

Ağaoğlu Çekmeköy Park обладает высоким инвестиционным потенциалом благодаря стратегическому расположению рядом с Международным финансовым центром Стамбула (Istanbul Financial Center) и развитой инфраструктуре премиального уровня. Проект подходит как для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость, так и для оформления вида на жительство на основании владения недвижимостью.

Особенности проекта:

  • Престижное расположение: рядом со станцией метро Çekmeköy.

  • Зелёная территория: просторные благоустроенные парки и ландшафтные зоны.

  • Разнообразные планировки: квартиры от 1+1 до 4+1.

  • Премиальная отделка: высококачественные материалы и современный интерьер.

  • Полная инфраструктура: бассейны, SPA-центр, фитнес-зал и спортивные площадки.

  • Круглосуточная охрана (24/7): закрытая территория с системой видеонаблюдения.

  • Близость к финансовому центру: удобный доступ к Istanbul Financial Center.

  • Виды на природу: панорамные виды на лес и зелёные пространства.

  • Идеально для семей: безопасная, тихая и комфортная среда для жизни.

  • Высокий инвестиционный потенциал: устойчивый спрос на аренду и перспективы роста стоимости недвижимости.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

Ağaoğlu Çekmeköy Park сочетает выгодное расположение, комфортную семейную среду и долгосрочную инвестиционную привлекательность в одном из самых перспективных районов Стамбула.

  • Проект подходит для получения гражданства Турции по программе инвестиций в недвижимость.

  • Проект также подходит для оформления вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Чекмекёй, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Ağaoğlu Çekmeköy Park
Чекмекёй, Турция
от
$521,156
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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