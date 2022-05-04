Beylikduzu Istanbul apartments project

Картал, Турция

Жилой комплекс находится в районе Картал в Азиатской части Стамбула на вершине холма, с которого открывается живописный вид на Мраморное море и Принцевы острова. Район отличает развитая инфраструктура и отличная транспортная доступность. Проект занимает площадь 17 тысяч квадратных метров. В 25-этажном здании доступны для покупки 77 просторных квартир планировками от 1+1 до 4+1. Любоваться пейзажами позволит панорамное остекление, а также просторные балконы. В пешей доступности от жилого комплекса расположены четыре торговых центра, множество ресторанов и кафе. Прогулка до побережья займет всего пять минут, а лес Айдос находится в десяти минутах ходьбы. Жилой комплекс удобен для студентов — рядом находятся четыре университета. В районе много государственных и частных больниц. Путь до международного аэропорта имени Сабихи́ Гёкче́н займет всего 15 минут. Рядом с жилым комплексом есть остановка автобусов, станция метро Картал и железнодорожная станция. На территории жилого комплекса есть фитнес-зал и бассейн, сауна и хаммам. Благоустроенная территория с оригинальным ландшафтным дизайном идеальна для отдыха. Имеется просторная парковка. Картал — быстро развивающийся и привлекательный для проживания район Стамбула, поэтому апартаменты в этом жилом комплексе имеют высокую инвестиционную ценность. Удобные и разнообразные планировки и развитая социальная инфраструктура делают проект особенно удобным для насыщенной жизни с семьей.