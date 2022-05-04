Beylikduzu Istanbul apartments project

Почему это свойство؟
Зона проекта является одним из самых важных центров европейского Стамбула.
Его близость к парку Hayat Valley делает его местом для инвесторов и тех, кто хочет жить в самом сердце природы.
Проект гарантирован правительством и включает 1156 квартир и 39 магазинов.
Здесь есть отличительные услуги, зеленые сады, а также различные образовательные, культурные и спортивные сооружения.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в непосредственной близости от аэропорта и автомагистрали.
Больница - 500 метров
Станция метро - 800 метров
Паром - 2,7 км
Аэропорт - 18 км
Университет - 5 минут
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 95 до 149 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс находится в районе Картал в Азиатской части Стамбула на вершине холма, с которого открывается живописный вид на Мраморное море и Принцевы острова. Район отличает развитая инфраструктура и отличная транспортная доступность.
Проект занимает площадь 17 тысяч квадратных метров. В 25-этажном здании доступны для покупки 77 просторных квартир планировками от 1+1 до 4+1. Любоваться пейзажами позволит панорамное остекление, а также просторные балконы.
В пешей доступности от жилого комплекса расположены четыре торговых центра, множество ресторанов и кафе. Прогулка до побережья займет всего пять минут, а лес Айдос находится в десяти минутах ходьбы. Жилой комплекс удобен для студентов — рядом находятся четыре университета. В районе много государственных и частных больниц.
Путь до международного аэропорта имени Сабихи́ Гёкче́н займет всего 15 минут. Рядом с жилым комплексом есть остановка автобусов, станция метро Картал и железнодорожная станция.
На территории жилого комплекса есть фитнес-зал и бассейн, сауна и хаммам. Благоустроенная территория с оригинальным ландшафтным дизайном идеальна для отдыха. Имеется просторная парковка.
Картал — быстро развивающийся и привлекательный для проживания район Стамбула, поэтому апартаменты в этом жилом комплексе имеют высокую инвестиционную ценность. Удобные и разнообразные планировки и развитая социальная инфраструктура делают проект особенно удобным для насыщенной жизни с семьей.