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Beylikduzu Istanbul apartments project

Мраморноморский регион, Турция
от
€260,875
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28
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О комплексе

Почему это свойство؟ Зона проекта является одним из самых важных центров европейского Стамбула. Его близость к парку Hayat Valley делает его местом для инвесторов и тех, кто хочет жить в самом сердце природы. Проект гарантирован правительством и включает 1156 квартир и 39 магазинов. Здесь есть отличительные услуги, зеленые сады, а также различные образовательные, культурные и спортивные сооружения.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Beylikduzu Istanbul apartments project
Мраморноморский регион, Турция
от
€260,875
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2023
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 95 до 149 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Застройщик
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Жилой комплекс Стильный ЖК с видовыми апартаментами
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Картал, Турция
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Варианты отделки С отделкой
Жилой комплекс находится в районе Картал в Азиатской части Стамбула на вершине холма, с которого открывается живописный вид на Мраморное море и Принцевы острова. Район отличает развитая инфраструктура и отличная транспортная доступность. Проект занимает площадь 17 тысяч квадратных метров. В 25-этажном здании доступны для покупки 77 просторных квартир планировками от 1+1 до 4+1. Любоваться пейзажами позволит панорамное остекление, а также просторные балконы. В пешей доступности от жилого комплекса расположены четыре торговых центра, множество ресторанов и кафе. Прогулка до побережья займет всего пять минут, а лес Айдос находится в десяти минутах ходьбы. Жилой комплекс удобен для студентов — рядом находятся четыре университета. В районе много государственных и частных больниц. Путь до международного аэропорта имени Сабихи́ Гёкче́н займет всего 15 минут. Рядом с жилым комплексом есть остановка автобусов, станция метро Картал и железнодорожная станция. На территории жилого комплекса есть фитнес-зал и бассейн, сауна и хаммам. Благоустроенная территория с оригинальным ландшафтным дизайном идеальна для отдыха. Имеется просторная парковка. Картал — быстро развивающийся и привлекательный для проживания район Стамбула, поэтому апартаменты в этом жилом комплексе имеют высокую инвестиционную ценность. Удобные и разнообразные планировки и развитая социальная инфраструктура делают проект особенно удобным для насыщенной жизни с семьей.
Агентство
FOA INVEST
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