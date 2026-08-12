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Земельные участки в Турции

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345 объектов найдено
Участок земли в , Турция
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Участок земли
, Турция
Редкая крупномасштабная возможность жилой застройки в Кумакое, предлагающая около 16 500 м2 …
$3,08 млн
НДС
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Агентство
Doga Kececioglu
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Участок земли в Исхаклы, Турция
Участок земли
Исхаклы, Турция
0-to-Shore Investment Land в Алании - высокий потенциал рентабельности инвестицийЗемля для п…
$2,35 млн
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English
Участок земли в , Турция
Участок земли
, Турция
Площадь 14 м²
$34,78 млн
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Участок земли в Kardeskoy, Турция
Участок земли
Kardeskoy, Турция
Площадь 20 м²
$28,79 млн
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Участок земли в Zeytinler Mahallesi, Турция
Участок земли
Zeytinler Mahallesi, Турция
Площадь 847 м²
$4,32 млн
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Участок земли в Cobanisa, Турция
Участок земли
Cobanisa, Турция
Площадь 22 м²
$9,59 млн
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Участок земли в Мармарис, Турция
Участок земли
Мармарис, Турция
Площадь 3 м²
$5,23 млн
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Участок земли в Уграк, Турция
Участок земли
Уграк, Турция
ЦенаЗемельный участок, , 6257m², €598,000
$688,109
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Участок земли в Кепез, Турция
Участок земли
Кепез, Турция
Площадь 330 м²
$2,67 млн
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Участок земли в Torbali, Турция
Участок земли
Torbali, Турция
Площадь 12 м²
$22,09 млн
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Участок земли в , Турция
Участок земли
, Турция
Площадь 3 м²
$482,489
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Участок земли в Cebrail Koyu, Турция
Участок земли
Cebrail Koyu, Турция
Площадь 5 м²
$319,721
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Участок земли в Avlamis Mahallesi, Турция
Участок земли
Avlamis Mahallesi, Турция
Площадь 2 м²
$430,171
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Участок земли в Enes Kesan Yolu, Турция
Участок земли
Enes Kesan Yolu, Турция
Площадь 14 м²
$9,18 млн
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Участок земли в , Турция
Участок земли
, Турция
Площадь 9 м²
$581,312
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Участок земли в , Турция
Участок земли
, Турция
Площадь 343 м²
$1,63 млн
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Участок земли в Cebis, Турция
Участок земли
Cebis, Турция
Площадь 2 м²
$164,696
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Участок земли в Camlica Mahallesi, Турция
Участок земли
Camlica Mahallesi, Турция
Площадь 4 м²
$1,02 млн
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Участок земли в Golcuk, Турция
Участок земли
Golcuk, Турция
Площадь 13 м²
$7,73 млн
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Участок земли в Аланья, Турция
Участок земли
Аланья, Турция
ЦенаЗемельный участок, , 1000m², €595,000Добро пожаловать в ваш будущий рай, расположенный в…
$684,657
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Участок земли в Bagyaka, Турция
Участок земли
Bagyaka, Турция
Площадь 761 м²
$802,210
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Участок земли в Turgutlar Mahallesi, Турция
Участок земли
Turgutlar Mahallesi, Турция
Площадь 2 м²
$1,22 млн
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Участок земли в Муратпаша, Турция
Участок земли
Муратпаша, Турция
Площадь 7 880 м²
Количество этажей 6
Земельный участок под коммерческую застройку рядом с бульваром Гази в районе Муратпаша, Анта…
$8,04 млн
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Участок земли в Doganpinar, Турция
Участок земли
Doganpinar, Турция
Площадь 27 м²
$8,52 млн
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Участок земли в Can Canakkale Yolu, Турция
Участок земли
Can Canakkale Yolu, Турция
Площадь 8 м²
$1,63 млн
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Участок земли в Karacaoren, Турция
Участок земли
Karacaoren, Турция
Площадь 5 м²
$3,26 млн
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Участок земли в , Турция
Участок земли
, Турция
Площадь 11 м²
$19,58 млн
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Участок земли в , Турция
Участок земли
, Турция
Площадь 12 м²
$4,94 млн
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Участок земли в Torbali, Турция
Участок земли
Torbali, Турция
Площадь 7 м²
$12,21 млн
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Участок земли в , Турция
Участок земли
, Турция
Площадь 3 м²
$2,91 млн
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