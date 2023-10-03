ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Земельные участки в Турции
Очистить
151 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
€1,43 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Бодрум, Турция
6 330 м²
Участок под застройку вилл в красивой аутентичной деревушке в окружении соснового леса на по…
€2,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Белек, Турция
970 м²
Участок земли 970 кв.м. Возможность застройки 2-х этажного дома Рядом с виллами и домами Мес…
€320,500
Рекомендовать
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,43 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Oemerli, Турция
Основные сельскохозяйственные угодья с потенциалом животноводства: "Самая выдающаяся инвести…
€1,10 млн
1
Рекомендовать
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,43 млн
Рекомендовать
1
Земельные участки с c ремонтом
Эгейский регион, Турция
5 385 м²
Большой Участок с Туристическим Зонированием у Моря в Фетхие. Большой земельный участок расп…
€1,69 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Yesiluezuemlue, Турция
905 м²
Земля в Фетхие, Ешильузюмлю, с Разрешением на Строительство. Вилла расположена в окружении п…
€474,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Karsiyaka, Турция
841 м²
Земельный Участок на Лоне Природы в Арсине, Трабзон. Участок земли с готовым свидетельством …
€135,000
Рекомендовать
Земельные участки с c ремонтом
Ciplakli, Турция
528 м²
Земельный Участок в Кепезе, Башкёй, Пригодный для Строительства Одной или Двух Вилл Большой …
€185,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Incebel, Турция
1 000 м²
2
Земельный Участок под Застройку с Открытым Видом на Море и Бухту в Каше, Калкан Земля, входя…
€984,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Eldirek, Турция
400 м²
Земельный Участок с Видом на Море в Фетхие, Подходящий для Строительства Виллы Предлагаем ку…
€273,000
Рекомендовать
Земельные участки с c ремонтом
Akkoey, Турция
1 316 м²
Земля под Жилую Застройку в Бурсе, Муданья, с Каркасом Виллы. Земельный участок расположен в…
€230,000
Рекомендовать
Земельные участки с c ремонтом
Анталья, Турция
1 325 м²
Продажа Двух Смежных Участков в Анталии, в районе Кепез, Теоманпаша Продаются два смежных зе…
€1,58 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Mut, Турция
1 517 м²
Участок земли в Эрдемли, Томюк. 16 км от моря. 532 м2 подходят под строительство. У…
€99,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 050 м²
1/1
Земля в жилой зоне для постройки виллы с прекрасным видомРайон: Анталья, Аланья, БекташРасст…
€374,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
5 780 м²
1/1
Большой земельный участок в живописной горной местности в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бект…
€3,04 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 219 м²
1/1
Участок земли с живописным видом на море и природу в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бюйюкхасб…
€1,12 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
2 180 м²
1/1
Просторный участок земли на возвышенности под строительство с красивым пейзажем в АланииРай…
€1,66 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 114 м²
1/1
Просторный участок земли для постройки здания в живописном районе на холме в ТепеРайон: Анта…
€415,500
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 176 м²
1/1
Земельный участок под строительство виллы с уникальным видом на Аланию и природуРайон: Антал…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 200 м²
1/1
Большой земельный участок в районе Тепе с панорамным видом на окрестностиРайон: Анталья, Ала…
€692,400
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
3 000 м²
1/1
Элитный земельный участок с большой площадью в районе ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРассто…
€3,36 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
3 126 м²
1/1
Земельный участок под постройку здания в живописном районе Тепе с видом на природуРайон: Ант…
€1,68 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1/1
Земельный участок на продажу Район: Анталья, Аланья, ЕшилёзУЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 6 СОТОК В РАЙО…
€176,500
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
609 м²
1/1
Земельный участок в Газипаша с возможностью постройки дома и видом на мореРайон: Анталья, Ал…
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 290 м²
1/1
Большой участок земли для постройки с великолепным видом на Аланию и море в BEKTAŞРайон: Ант…
€715,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
542 м²
1/1
Земля с видом на море в горах рядом с дорогойРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакУчасток премиу…
€308,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на горы
Аланья, Турция
250 м²
1/1
Земля в горной местности с электричеством и водой поблизости в MAHMUTSEYDİРайон: Анталья, Ал…
€198,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Yesiloez, Турция
1/1
Земля для постройки вилл на природе с видом на горы в YEŞİLÖZРайон: Анталья, Аланья, ЕшилёзР…
€75,800
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL