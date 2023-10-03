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Земельные участки в Турции

151 объект найдено
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
€1,43 млн
Земельные участки в Бодрум, Турция
Земельные участки
Бодрум, Турция
Площадь 6 330 м²
Участок под застройку вилл в красивой аутентичной деревушке в окружении соснового леса на по…
€2,50 млн
Земельные участки в Белек, Турция
Земельные участки
Белек, Турция
Площадь 970 м²
Участок земли 970 кв.м. Возможность застройки 2-х этажного дома Рядом с виллами и домами Мес…
€320,500
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,43 млн
Земельные участки в Oemerli, Турция
Земельные участки
Oemerli, Турция
Основные сельскохозяйственные угодья с потенциалом животноводства: "Самая выдающаяся инвести…
€1,10 млн
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,43 млн
Земельные участки с c ремонтом в Эгейский регион, Турция
Земельные участки с c ремонтом
Эгейский регион, Турция
Площадь 5 385 м²
Большой Участок с Туристическим Зонированием у Моря в Фетхие. Большой земельный участок расп…
€1,69 млн
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом в Yesiluezuemlue, Турция
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Yesiluezuemlue, Турция
Площадь 905 м²
Земля в Фетхие, Ешильузюмлю, с Разрешением на Строительство. Вилла расположена в окружении п…
€474,000
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Karsiyaka, Турция
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Karsiyaka, Турция
Площадь 841 м²
Земельный Участок на Лоне Природы в Арсине, Трабзон. Участок земли с готовым свидетельством …
€135,000
Земельные участки с c ремонтом в Ciplakli, Турция
Земельные участки с c ремонтом
Ciplakli, Турция
Площадь 528 м²
Земельный Участок в Кепезе, Башкёй, Пригодный для Строительства Одной или Двух Вилл Большой …
€185,000
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Incebel, Турция
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Incebel, Турция
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Застройку с Открытым Видом на Море и Бухту в Каше, Калкан Земля, входя…
€984,000
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Eldirek, Турция
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Eldirek, Турция
Площадь 400 м²
Земельный Участок с Видом на Море в Фетхие, Подходящий для Строительства Виллы Предлагаем ку…
€273,000
Земельные участки с c ремонтом в Akkoey, Турция
Земельные участки с c ремонтом
Akkoey, Турция
Площадь 1 316 м²
Земля под Жилую Застройку в Бурсе, Муданья, с Каркасом Виллы. Земельный участок расположен в…
€230,000
Земельные участки с c ремонтом в Анталья, Турция
Земельные участки с c ремонтом
Анталья, Турция
Площадь 1 325 м²
Продажа Двух Смежных Участков в Анталии, в районе Кепез, Теоманпаша Продаются два смежных зе…
€1,58 млн
Земельные участки в Mut, Турция
Земельные участки
Mut, Турция
Площадь 1 517 м²
Участок земли в Эрдемли, Томюк. 16 км от моря. 532 м2 подходят под строительство. У…
€99,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 050 м²
Этаж 1/1
Земля в жилой зоне для постройки виллы с прекрасным видомРайон: Анталья, Аланья, БекташРасст…
€374,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 5 780 м²
Этаж 1/1
Большой земельный участок в живописной горной местности в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бект…
€3,04 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 219 м²
Этаж 1/1
Участок земли с живописным видом на море и природу в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бюйюкхасб…
€1,12 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 2 180 м²
Этаж 1/1
Просторный участок земли на возвышенности под строительство с красивым пейзажем в АланииРай…
€1,66 млн
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 1 114 м²
Этаж 1/1
Просторный участок земли для постройки здания в живописном районе на холме в ТепеРайон: Анта…
€415,500
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 176 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под строительство виллы с уникальным видом на Аланию и природуРайон: Антал…
€1,10 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Большой земельный участок в районе Тепе с панорамным видом на окрестностиРайон: Анталья, Ала…
€692,400
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/1
Элитный земельный участок с большой площадью в районе ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРассто…
€3,36 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 3 126 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под постройку здания в живописном районе Тепе с видом на природуРайон: Ант…
€1,68 млн
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Этаж 1/1
Земельный участок на продажу Район: Анталья, Аланья, ЕшилёзУЧАСТОК  ПЛОЩАДЬЮ 6 СОТОК  В РАЙО…
€176,500
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 609 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Газипаша с возможностью постройки дома и видом на мореРайон: Анталья, Ал…
€220,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 290 м²
Этаж 1/1
Большой участок земли для постройки с великолепным видом на Аланию и море в BEKTAŞРайон: Ант…
€715,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 542 м²
Этаж 1/1
Земля с видом на море в горах рядом с дорогойРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакУчасток премиу…
€308,000
Земельные участки с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Земля в горной местности с электричеством и водой поблизости в MAHMUTSEYDİРайон: Анталья, Ал…
€198,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Yesiloez, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Yesiloez, Турция
Этаж 1/1
Земля для постройки вилл на природе с видом на горы в YEŞİLÖZРайон: Анталья, Аланья, ЕшилёзР…
€75,800
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