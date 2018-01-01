Realting.com – международная платформа недвижимости
Кто мы
Realting.com — международная платформа партнерских продаж недвижимости.
REALTING создает сервисы, которые помогают удобно и безопасно покупать и продавать недвижимость по всему миру.
Основатели REALTING имеют 20-летний опыт в создании информационных технологий для рынка недвижимости. Разработанные ими продукты Realt.by, MLS Realt.by и др. — лидеры на местном рынке информационных сервисов в сфере недвижимости.
Наша миссия
Развивать доверительные отношения между людьми в сфере недвижимости во всем мире.
Как мы работаем
REALTING рекламирует объекты недвижимости со всего мира. Мы тщательно отбираем партнеров (агентства недвижимости, застройщиков) из разных стран и устраняем языковые барьеры. Наши партнеры предоставляют достоверную информацию и оказывают помощь в подборе объектов недвижимости в конкретном регионе.
Знакомьтесь с нашей командой
Realting.com — проект, который динамично развивается благодаря слаженной работе команды.
Мартыненко
Мартыненко
Мартыненко
Лаврушин
Потапович
Михалюта
Дворак
Макка
Рутковская
Кремер
Хотько
Гормаш
Шенюк
Микульская
Янукович
Копытник
Козлов
Слово от нашего Директора
Мартыненко
Авторские права
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Юридическая информация
ООО «Риэлтинг», УНП 193407917.
ООО «Риэлтинг» является владельцем торговой марки REALTING и Realting.com.
Zanatski centar bb, 85310 Budva, Crna Gora