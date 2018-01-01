Realting.com – международная платформа недвижимости

Кто мы

Realting.com — международная платформа партнерских продаж недвижимости.

REALTING создает сервисы, которые помогают удобно и безопасно покупать и продавать недвижимость по всему миру.

Основатели REALTING имеют 20-летний опыт в создании информационных технологий для рынка недвижимости. Разработанные ими продукты Realt.by, MLS Realt.by и др. — лидеры на местном рынке информационных сервисов в сфере недвижимости.

Наша миссия

Развивать доверительные отношения между людьми в сфере недвижимости во всем мире.

Как мы работаем

REALTING рекламирует объекты недвижимости со всего мира. Мы тщательно отбираем партнеров (агентства недвижимости, застройщиков) из разных стран и устраняем языковые барьеры. Наши партнеры предоставляют достоверную информацию и оказывают помощь в подборе объектов недвижимости в конкретном регионе.