  1. Realting.com
  2. Realting.com – международная платформа недвижимости

Realting.com – международная платформа недвижимости

Кто мы

Realting.com — международная платформа партнерских продаж недвижимости.

REALTING создает сервисы, которые помогают удобно и безопасно покупать и продавать недвижимость по всему миру.

Основатели REALTING имеют 20-летний опыт в создании информационных технологий для рынка недвижимости. Разработанные ими продукты Realt.by, MLS Realt.by и др. — лидеры на местном рынке информационных сервисов в сфере недвижимости.

Наша миссия

Развивать доверительные отношения между людьми в сфере недвижимости во всем мире.

Как мы работаем

REALTING рекламирует объекты недвижимости со всего мира. Мы тщательно отбираем партнеров (агентства недвижимости, застройщиков) из разных стран и устраняем языковые барьеры. Наши партнеры предоставляют достоверную информацию и оказывают помощь в подборе объектов недвижимости в конкретном регионе.

Знакомьтесь с нашей командой

Realting.com — проект, который динамично развивается благодаря слаженной работе команды.

Александр<br> Мартыненко
Александр
Мартыненко
Председатель совета директоров, Соучредитель
Дмитрий<br> Мартыненко
Дмитрий
Мартыненко
Технический директор, Соучредитель
Алена<br> Мартыненко
Алена
Мартыненко
Директор
Сергей<br> Лаврушин
Сергей
Лаврушин
Арт-директор
Елена<br>Потапович
Елена
Потапович
Заместитель директора по работе с клиентами
Виталий<br> Михалюта
Виталий
Михалюта
Заместитель директора по развитию
Константин<br> Дворак
Константин
Дворак
Менеджер по развитию
Юсуф<br> Макка
Юсуф
Макка
Менеджер по развитию
Полина<br>Рутковская
Полина
Рутковская
Менеджер по развитию
Марина<br>Кремер
Марина
Кремер
Главный редактор
Елена<br>Хотько
Елена
Хотько
Аккаунт-менеджер
Яна<br>Гормаш
Яна
Гормаш
Аккаунт-менеджер
Анастасия<br>Шенюк
Анастасия
Шенюк
Аккаунт-менеджер
Илона<br>Микульская
Илона
Микульская
Специалист по интернет-маркетингу
Юлия<br>Янукович
Юлия
Янукович
Журналист
Артём<br> Копытник
Артём
Копытник
Программист
Алексей<br> Козлов
Алексей
Козлов
Программист

Слово от нашего Директора

Александр<br> Мартыненко
Александр
Мартыненко
«Сегодня сфера недвижимости во всем мире развивается, быстро и интенсивно объединяя экономику, культуру, законы и языки разных стран. Мы глубоко понимаем потребности рынка недвижимости, поскольку много лет работаем на рынке информационных технологий в этой сфере.
Ежедневно мы работаем над тем, чтобы покупатели и  продавцы недвижимости во всем мире получали лучший сервис для сопровождения международных сделок с недвижимостью».
Александр<br> Мартыненко
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