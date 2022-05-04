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Квартира в новостройке Nevbahar Suites

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
3
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ID: 38201
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Nevbahar Suites в Башакшехире — бутик-резиденция в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула

Nevbahar Suites — это бутик-жилой комплекс, расположенный в быстроразвивающемся районе Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект создан с акцентом на комфорт, приватность и современный образ жизни, предлагая спокойную жилую атмосферу, особенно подходящую для семей, стремящихся к размеренной жизни в пределах большого города.

В отличие от многих высотных комплексов, Nevbahar Suites выполнен в концепции малоэтажной горизонтальной застройки, которая снижает плотность населения и создаёт более открытое, уютное и ориентированное на сообщество пространство. Проект предлагает просторные квартиры, благоустроенные зелёные территории и тщательно продуманные жилые пространства, сочетающие функциональность и современную эстетику.

Расположение в одном из самых организованных и быстрорастущих районов Стамбула делает комплекс привлекательным как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Просторные квартиры с естественным освещением и открытыми террасами

Квартиры в Nevbahar Suites спроектированы так, чтобы максимально использовать пространство, естественное освещение и обеспечить высокий уровень комфорта. Каждая квартира имеет просторный балкон или открытую террасу, где можно наслаждаться свежим воздухом и отдыхом, не покидая собственного дома.

Открытые планировки и большие панорамные окна наполняют помещения дневным светом и создают ощущение простора. Архитектурная концепция ориентирована на создание практичного жилого пространства, отвечающего потребностям современных семей.

Благодаря малоэтажной архитектуре комплекс обеспечивает более спокойную и комфортную атмосферу по сравнению с плотной городской застройкой.

Закрытая территория с зелёными зонами

Nevbahar Suites предлагает преимущества жизни в закрытом жилом комплексе, изолированном от городского движения и шума. Внутренние благоустроенные сады создают уютные зелёные пространства для отдыха, общения и прогулок.

Для семей предусмотрены безопасные детские игровые площадки, гармонично интегрированные в зелёные зоны комплекса. Кроме того, проект включает фитнес-зал и рекреационные объекты, способствующие активному и здоровому образу жизни.

Особое внимание уделено безопасности и приватности: комплекс оснащён контролируемыми въездами и круглосуточной службой охраны, обеспечивающими спокойствие жителей.

Основные преимущества проекта

  • Бутик-проект с ограниченным количеством жилых корпусов.

  • Малоэтажная горизонтальная архитектура с невысокой плотностью застройки.

  • Просторные квартиры с большими балконами и открытыми террасами.

  • Благоустроенные внутренние сады и зелёные зоны.

  • Закрытая территория комплекса, изолированная от городского транспорта.

  • Фитнес-зал и зоны отдыха непосредственно на территории.

  • Детские игровые площадки, расположенные среди зелёных насаждений.

  • Закрытый жилой комплекс с контролируемым доступом и круглосуточной охраной.

  • Функциональные планировки, обеспечивающие максимум пространства и естественного освещения.

  • Расположение в современном, тщательно спланированном жилом районе Башакшехира.

Nevbahar Suites в Башакшехире — это бутик-комплекс малоэтажной застройки с просторными квартирами, большими балконами, благоустроенными зелёными территориями и спокойной атмосферой, идеально подходящей для семейной жизни.

Проект делает акцент на горизонтальной архитектуре, жизни в закрытом жилом комплексе и функциональных планировках с большим количеством естественного света, создавая современный и одновременно спокойный стиль жизни в одном из самых перспективных районов Стамбула.

10 ключевых преимуществ Nevbahar Suites:

  1. Бутик-проект с ограниченным количеством жилых зданий.

  2. Малоэтажная горизонтальная архитектура, обеспечивающая низкую плотность застройки.

  3. Квартиры с просторными балконами и открытыми террасами.

  4. Благоустроенные внутренние сады на территории комплекса.

  5. Закрытая территория, отделённая от городского транспорта и шума.

  6. Фитнес-зал и рекреационные зоны непосредственно в комплексе.

  7. Детские игровые площадки, интегрированные в зелёные пространства.

  8. Закрытый жилой комплекс с контролируемым доступом и круглосуточной охраной.

  9. Функциональные планировки, максимально использующие пространство и естественное освещение.

  10. Расположение в современном жилом районе Башакшехира, одном из самых быстроразвивающихся районов европейской части Стамбула.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Здравоохранение
Транспорт

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Nevbahar Suites
Башакшехир, Турция
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