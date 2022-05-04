Квартира в новостройке Nevbahar Suites

Nevbahar Suites в Башакшехире — бутик-резиденция в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула

Nevbahar Suites — это бутик-жилой комплекс, расположенный в быстроразвивающемся районе Башакшехир (Başakşehir) на европейской стороне Стамбула. Проект создан с акцентом на комфорт, приватность и современный образ жизни, предлагая спокойную жилую атмосферу, особенно подходящую для семей, стремящихся к размеренной жизни в пределах большого города.

В отличие от многих высотных комплексов, Nevbahar Suites выполнен в концепции малоэтажной горизонтальной застройки, которая снижает плотность населения и создаёт более открытое, уютное и ориентированное на сообщество пространство. Проект предлагает просторные квартиры, благоустроенные зелёные территории и тщательно продуманные жилые пространства, сочетающие функциональность и современную эстетику.

Расположение в одном из самых организованных и быстрорастущих районов Стамбула делает комплекс привлекательным как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Просторные квартиры с естественным освещением и открытыми террасами

Квартиры в Nevbahar Suites спроектированы так, чтобы максимально использовать пространство, естественное освещение и обеспечить высокий уровень комфорта. Каждая квартира имеет просторный балкон или открытую террасу, где можно наслаждаться свежим воздухом и отдыхом, не покидая собственного дома.

Открытые планировки и большие панорамные окна наполняют помещения дневным светом и создают ощущение простора. Архитектурная концепция ориентирована на создание практичного жилого пространства, отвечающего потребностям современных семей.

Благодаря малоэтажной архитектуре комплекс обеспечивает более спокойную и комфортную атмосферу по сравнению с плотной городской застройкой.

Закрытая территория с зелёными зонами

Nevbahar Suites предлагает преимущества жизни в закрытом жилом комплексе, изолированном от городского движения и шума. Внутренние благоустроенные сады создают уютные зелёные пространства для отдыха, общения и прогулок.

Для семей предусмотрены безопасные детские игровые площадки, гармонично интегрированные в зелёные зоны комплекса. Кроме того, проект включает фитнес-зал и рекреационные объекты, способствующие активному и здоровому образу жизни.

Особое внимание уделено безопасности и приватности: комплекс оснащён контролируемыми въездами и круглосуточной службой охраны, обеспечивающими спокойствие жителей.

Основные преимущества проекта

Бутик-проект с ограниченным количеством жилых корпусов.

Малоэтажная горизонтальная архитектура с невысокой плотностью застройки.

Просторные квартиры с большими балконами и открытыми террасами.

Благоустроенные внутренние сады и зелёные зоны.

Закрытая территория комплекса, изолированная от городского транспорта.

Фитнес-зал и зоны отдыха непосредственно на территории.

Детские игровые площадки, расположенные среди зелёных насаждений.

Закрытый жилой комплекс с контролируемым доступом и круглосуточной охраной.

Функциональные планировки, обеспечивающие максимум пространства и естественного освещения.

Расположение в современном, тщательно спланированном жилом районе Башакшехира.

Nevbahar Suites в Башакшехире — это бутик-комплекс малоэтажной застройки с просторными квартирами, большими балконами, благоустроенными зелёными территориями и спокойной атмосферой, идеально подходящей для семейной жизни.

Проект делает акцент на горизонтальной архитектуре, жизни в закрытом жилом комплексе и функциональных планировках с большим количеством естественного света, создавая современный и одновременно спокойный стиль жизни в одном из самых перспективных районов Стамбула.

10 ключевых преимуществ Nevbahar Suites: