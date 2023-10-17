Новостройки в Картепе, Турция

Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 16 блоков и 501
квартиры на площади 37.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, площадью от 87 м2 до 464 м2. В
нашем проекте есть сауна и турецкая баня в апартаментах. На территории нашего
комплекса есть открытый и закрытый бассейны, детские игровые площадки, пруды,
амфитеатр, комнаты для хобби, фитнес, волейбольная площадка, баскетбольная
площадка, теннисный корт, кафетерии, турецкая баня, сауна, крытая автостоянка и
прогулочные зоны с круглосуточной охраной. Кроме того, наши блоки G и H специально
спроектированы, и у нас есть варианты квартир с собственными садами и бассейнами.
Предлагаются апартаменты с балконами и террасами.
Резиденция располагает зелеными зонами с прудами, детскими площадками, пешеходными дорожками, крытым и открытым бассейнами, сауной, турецкой баней, фитнес-центром, зонами отдыха, круглосуточной охраной, гаражом.
Окончание строительства - 30.12.2023.
Расположение и объекты поблизости
Торговые центры - 5 минут
Автомагистраль Анкара-Стамбул - 2 минуты
Аэропорт - 5 минут
Автомагистраль Бурса-Измир - 30 минут
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Озеро Сапанджа - 2,6 км
Горнолыжный курорт - 26 км
Стамбул - 101 км
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в качестве общих зон имеются пруд, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, снэк- бар и крытая автостоянка.Наш проект находится в самом центре города, в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Он также находится в 75 минутах езды от Стамбула, в 45 минутах от аэропорта Сабиха Гекчен, в 20 минутах от Сапанчи, в 35 минутах от Ялова и в 80 минутах от Бурсы.
Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами.
Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами, кафе, турецкой баней, саунами, крытой парковкой.
Окончание строительства - 30.12.2023.
Расположение и объекты поблизости
Район Картепе находится между Измитским заливом и озером Сапанджа, в 45 минутах от Стамбула
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 15 блоков и 309
квартир на площади 30.000 м2. позиционируется. Есть варианты двухуровневых
квартир с садовым этажом, мезонином и террасой, от 1+1 до 4+1. На нашем объекте
имеется круглосуточная система безопасности и общие зоны, такие как открытый и
закрытый бассейн, сауна, турецкая баня, фитнес, игровая площадка для детей, крытая
автостоянка и пруды.
Форум Анатолия, который был построен на площади 56 500 квадратных метров со стороны компании Зерай, состоит из 101 коммерческой площади и в общей сложности 664 блоков. Просторный жилой район, уникальный ландшафт и открытый бассейн, созданный с учетом различных потребностей, закрытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, парная, амфитеатр, круглосуточная охрана, закрытая парковка с лифтом, особый ландшафт, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, все это идеально соответствует вашим ожиданиям со своими социальными объектами, такими как водопад и детский сад.
Проспект Форум Анатоия с престижными брендами, сделает вашу жизнь ярче и станет неотъемлемой частью вашей новой жизни. 101 магазин и ларьков разного размера, расположенные рядом с вами, превращают шоппинг из пустой траты времени и усталости в привилегию, где вы можете уделить время себе и приятно провести время со своими близкими.