Квартира в новостройке Pera Blue Plus 2

Pera Blue Plus 2 предлагает современный образ жизни в Стамбуле, объединяя современную архитектуру, функциональные планировки и развитую инфраструктуру в стратегически выгодном районе, расположенном рядом с ключевыми культурными и коммерческими центрами города.

Pera Blue Plus 2 отличается качественной отделкой, уютными жилыми пространствами и удобным доступом к общественному транспорту и историческим районам, создавая комфортную среду для жизни, отдыха и повседневного удобства.

10 преимуществ Pera Blue Plus 2: