Квартира в новостройке Pera Blue Plus 2

Pera Blue Plus 2 предлагает современный образ жизни в Стамбуле, объединяя современную архитектуру, функциональные планировки и развитую инфраструктуру в стратегически выгодном районе, расположенном рядом с ключевыми культурными и коммерческими центрами города.
Pera Blue Plus 2 отличается качественной отделкой, уютными жилыми пространствами и удобным доступом к общественному транспорту и историческим районам, создавая комфортную среду для жизни, отдыха и повседневного удобства.
10 преимуществ Pera Blue Plus 2:
Стратегически выгодное расположение в одном из привлекательных районов Стамбула.
Удобный доступ к общественному транспорту и основным автомагистралям.
Современная архитектура с использованием высококачественных материалов.
Практичные планировки квартир для семей и профессионалов.
Виды на город или природные ландшафты в зависимости от выбранной квартиры.
Развитая внутренняя инфраструктура для отдыха и досуга.
Безопасная жилой комплекс с контролируемым доступом.
Близость к торговым центрам, ресторанам, школам и медицинским учреждениям.
Высокий потенциал для аренды и долгосрочных инвестиций.
Надёжный застройщик с подтверждённой репутацией и высокими стандартами качества.