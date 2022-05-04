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Квартира в новостройке Pera Blue Plus 2

Бейоглу, Турция
от
$171,000
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2
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ID: 39609
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейоглу
  • Адрес
    площадь Таксим

О комплексе

Pera Blue Plus 2 предлагает современный образ жизни в Стамбуле, объединяя современную архитектуру, функциональные планировки и развитую инфраструктуру в стратегически выгодном районе, расположенном рядом с ключевыми культурными и коммерческими центрами города.

Pera Blue Plus 2 отличается качественной отделкой, уютными жилыми пространствами и удобным доступом к общественному транспорту и историческим районам, создавая комфортную среду для жизни, отдыха и повседневного удобства.

10 преимуществ Pera Blue Plus 2:

  1. Стратегически выгодное расположение в одном из привлекательных районов Стамбула.

  2. Удобный доступ к общественному транспорту и основным автомагистралям.

  3. Современная архитектура с использованием высококачественных материалов.

  4. Практичные планировки квартир для семей и профессионалов.

  5. Виды на город или природные ландшафты в зависимости от выбранной квартиры.

  6. Развитая внутренняя инфраструктура для отдыха и досуга.

  7. Безопасная жилой комплекс с контролируемым доступом.

  8. Близость к торговым центрам, ресторанам, школам и медицинским учреждениям.

  9. Высокий потенциал для аренды и долгосрочных инвестиций.

  10. Надёжный застройщик с подтверждённой репутацией и высокими стандартами качества.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейоглу, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Pera Blue Plus 2
Бейоглу, Турция
от
$171,000
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