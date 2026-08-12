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Виллы в Турции

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1 475 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 3+1 в Каргыджаке, Алания | Частный бассейн, Панорамный вид на море Предла…
$334,058
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 5+1 с панорамным видом на море в Каргыджаке, Алания Предлагается к продаж…
$529,885
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
$1,16 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Исхаклы, Турция
Вилла
Исхаклы, Турция
$195,382
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Narlidere, Турция
Вилла 6 комнат
Narlidere, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Этаж 1/3
Вилла с большим садом и бассейном в проекте в Нарлыдере, Измир Нарлыдере – это прибрежный ра…
$1,78 млн
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Отдельностоящая дизайнерская смарт-вилла с бассейном и садом в Каргыджаке, Алания Каргыджак …
$1,91 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 407 м²
Отдельные виллы в Бодруме с частными бассейнами и садами с видом на пристань Ялыкавак Роскош…
$2,28 млн
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла 3+1 в Аланье, Каргыджак Предлагается к продаже просторная двухуровневая в…
$369,480
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Alanya-home
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным бассейном в охраняемом комплексе с видом на море Район Каргыджак — Jasm…
$346,725
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 с частным бассейном на продажу в Каргыджаке, Аланья Предлагается к продаже прос…
$496,488
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 2
Для гражданства Что вы получаете: Просторная вилла планировки 4+1 с общей площадью 280 м², …
$809,757
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Вилла в Citlik, Турция
Вилла
Citlik, Турция
Площадь 25 м²
$69,76 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Coastline Gardens
$926,281
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Вилла 4 комнаты в , Турция
Вилла 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$12,50 млн
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Вилла 11 комнат в Sur, Турция
Вилла 11 комнат
Sur, Турция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
$20,85 млн
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Вилла 8 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
$25,58 млн
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Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Меблированные виллы с видом на море для инвестиций на полуострове Чукурбаг в Каше Полуостров…
$655,589
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Вилла 1 комната в Эрдемли, Турция
Вилла 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
$219,066
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 6
Площадь 425 м²
Резиденция премиального уровня на участке 1500 м² — пространство, где каждая деталь создана …
$5,53 млн
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 155m², €285,000
$327,945
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Вилла 7 комнат в Gullu Sokak, Турция
Вилла 7 комнат
Gullu Sokak, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Этаж 2/2
$97,43 млн
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Меблированная вилла с четырьмя спальнями с бассейном и видом на море, в районе Каргыджак в 2…
$496,883
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 2+1Этаж: 1, , 150m², €318,000
$365,918
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Вилла 5 комнат в Kepez, Турция
Вилла 5 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Виллы с видом на море, собственными бассейнами и садами в жилом комплексе в Анталии, Кепез В…
$2,32 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Дома с видом на море с системой «умный дом» в Аланье, Анталия Великолепные отдельные дома ра…
$5,00 млн
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Вилла 7 комнат в Sur, Турция
Вилла 7 комнат
Sur, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
$16,61 млн
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Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Canonic Vita
$706,000
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Alanya Modern Villas
$1,48 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Виллы с тремя спальнями (3+1) площадью 131,4 м2 в комплексе Neva Valeron Adabuku. Комплек…
$469,336
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