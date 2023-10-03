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Виллы в Турции

Анталья
1215
Sekerhane Mahallesi
710
Аланья
709
Эгейский регион
279
Мугла
213
Мраморноморский регион
115
Стамбул
90
Центральная Анатолия
72
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1 791 объект найдено
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sahil Mahallesi, Турция
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yalci, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Вилла в Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
Выставлена на продажу вилла в районе Кестель - Алания.Планировка виллы 5+1, общая площадь 35…
€1,65 млн
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
В элитном районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорам…
€560,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
В районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорамными вид…
€319,000
Вилла в Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
Выставлена на продажу вилла в районе Кестель - Алания.Планировка виллы 7+1, общая площадь 25…
€845,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Очаровательный Дом с Частным Бассейном в Мугла Фетхие В этом очаровательном доме есть систем…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома со Стильным Дизайном и Бассейнами в Дошемеалты, Анталия Дома состоят из 4 спа…
€594,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Вилла 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 2+1 в уютном жилом комплексе с полн…
€324,500
Вилла 3 спальни в Алания, Турция
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом компле…
€385,000
Вилла 3 спальни в Алания, Турция
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Тепе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфрас…
€264,000
Вилла в Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 6+2, общая площадь 280…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€747,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфр…
€660,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Изысканная вилла, уютно устроившаяся среди природы в Анталии Дёшемеалты Откройте для себя эт…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме   На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kepez, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kepez, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Просторный дом с садом в проекте Palm City в Анталье Дом на продажу, расположенный на участк…
€1,30 млн
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 190 квадратных …
€350,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплекс…
€550,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Akarca, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Akarca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+1 в Тепе Рады Вам представить меблированную виллу 4+1 в уютном жилом комплекс…
€627,000
Вилла в Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 5+1, общая площадь 400…
€675,000
Вилла в Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
Выставлена на продажу вилла в районе Бекташ - Алания.Планировка виллы 3+1, общая площадь 230…
€900,000
Вилла в Akarca, Турция
Вилла
Akarca, Турция
Выставлена на продажу вилла в Алании – район Тепе.Планировка виллы 5+2, общая площадь 650 м2…
€2,88 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€4,62 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Ciplakli, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ciplakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом ко…
€385,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жил…
€506,000
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€341,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Этаж 2
Представляем новый роскошный проект вилл в районе Авсаллар. Комплекс окружен сосновым лесов …
€600,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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