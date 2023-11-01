Новостройки в Сарыере, Турция

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Продажа новостроек в Сарыер

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
€617,800
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов: круглосуточная охрана система видеонаблюдения консьерж спортзал Спа зона: сауна и паровая открытые детские площадки открытый/закрытый бассейны прогулочные дорожки на территории комплекса Расположение и объекты поблизости Расположен в оживленном районе, рядом с необходимыми объектами инфраструктуры: кафе, ресторанами, университетами. Также, можно легко добраться до некоторых мест: стадион Turk Telekom Arena - 1 минута национальный парк Belgrad - 5 минут второй мост через Босфор и несколько станций метро - 5 минут до районов Маслак и Истиние - 5 минут до района Нишанташы - 15 минут до нового аэропорта Стамбула - 25 минут езды частные больницы в пешей доступности (Liv Hospital Vadistanbul - 3 минуты, Acibadem - 13 минут) школьные учреждения от начальной школы до университета (Koc University - 30 минут, Istanbul Technical University - 8 минут) крупные торговые центры с мировыми брендами (Vadistanbul - 2 минуты, Zorlu center - 15 минут, Istinye Park - 10 минут)
Жилой комплекс Инвестиционно-привлекательная квартира
Жилой комплекс Инвестиционно-привлекательная квартира
Сарыер, Турция
от
€71,339
Площадь 63–138 м²
4 объекта 4
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! HP11 Edirne Lala Paşa City - новый жилой комплекс вдали от городской суеты. Окружен современной архитектурой и естественной природой. Комплекс расположен на территории 1 400 кв.м. В 15 минутах от центра Эдирне и в 3 минутах от центра Лалапаша. Жилой комплекс представляет квартиры современной планировкой 1+1 одна спальня и гостиная. Площадью 63 кв.м. С открытыми балконами и панорамным видом на город. В комплексе находится 20 магазинов и 24 квартир. Также в комплексе у каждого собственника есть свое парковочное место. Инфраструктура: - Магазины; - Бассейн; - Фитнес-центр; - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Отделения банка; - Салон красоты. HP11 Edirne Lala Paşa City - это идеально решение для постоянного проживания и инвестиций! Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Многоквартирный жилой дом Apartment in İstanbul Turkey
Многоквартирный жилой дом Apartment in İstanbul Turkey
Сарыер, Турция
от
€99,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект включает жилую и коммерческую недвижимость, Блок отель B suite и C блок в стадии строительства и Ready Block D, где квартиры сейчас продаются. Блок D имеет 38 этажей, 480 квартир 13 квартир на этаже Последние 23 квартиры на продажу 1 + 1,2 + 1,3 + 1 Рядом находятся университеты, государственные учреждения, торговый центр, согласно плану, метро будет построено в 100 метрах. Общая площадь 19.200 м2 жилые помещения 991 Коммерческие объекты 97 Автостоянка на 1200 мест Закрытые коммерческие помещения 4 бассейна 10.500 м2 зеленая зона Спа-центр разделен на мужскую и женскую зоны Детские игровые комнаты 8 лифтов Центральная система отопления и охлаждения
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Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
€1,06 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с садами и гаражами на 2 машины. Резиденция располагает фитнес-центром и сауной, зонами для занятий йогой и пилатесом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Лифт Расположение и объекты поблизости Белградский лес - 5 минут езды Аэропорт Стамбула - 20 минут езды
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Вилла Luxury Villa in İstanbul
Сарыер, Турция
от
€4,59 млн
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Сарыер, Турция
от
€172,875
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
♦ ️ ПЛАН ОПЛАТЫ: НАЛИЧНЫЕ ♦ ️ДАТ: август 2023 ♦ ️LOCATION: BAĞCILAR-BASINEKSPRESS ♦ ️ РАСШИРЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Eyüp
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Eyüp
Сарыер, Турция
от
€205,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
♦️ * ПЛАН ОПЛАТЫ: НАЛИЧНЫЕ * ♦ ️REGION: EYÜP ♦️ * РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ* ⁇ ️ в городском центре
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Сарыер, Турция
от
€471,652
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами в уникальном проекте, который даёт возможность жить в загородном доме в центре мегаполиса. Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, турецкими банями, джакузи, массажными кабинетами, кафе и ресторанами, кинотеатром на открытом воздухе. Окончание строительства - 2024 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в деловом районе с банками, бизнес-центрами и небоскребами, рядом с торговыми центрами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой. Торговый центр - 4 минуты Университет - 7 минут Босфор - 7 минут Парк - 5 минут Белградский лес - 8 минут Новый аэропорт Стамбул - 25 минут Автомагистраль Е-5 - 10 минут Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
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