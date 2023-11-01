Новостройки в Сарыере, Турция

Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов:
круглосуточная охрана
система видеонаблюдения
консьерж
спортзал
Спа зона: сауна и паровая
открытые детские площадки
открытый/закрытый бассейны
прогулочные дорожки на территории комплекса
Расположение и объекты поблизости
Расположен в оживленном районе, рядом с необходимыми объектами инфраструктуры: кафе, ресторанами, университетами. Также, можно легко добраться до некоторых мест:
стадион Turk Telekom Arena - 1 минута
национальный парк Belgrad - 5 минут
второй мост через Босфор и несколько станций метро - 5 минут
до районов Маслак и Истиние - 5 минут
до района Нишанташы - 15 минут
до нового аэропорта Стамбула - 25 минут езды
частные больницы в пешей доступности (Liv Hospital Vadistanbul - 3 минуты, Acibadem - 13 минут)
школьные учреждения от начальной школы до университета (Koc University - 30 минут, Istanbul Technical University - 8 минут)
крупные торговые центры с мировыми брендами (Vadistanbul - 2 минуты, Zorlu center - 15 минут, Istinye Park - 10 минут)
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HP11 Edirne Lala Paşa City - новый жилой комплекс вдали от городской суеты. Окружен современной архитектурой и естественной природой.
Комплекс расположен на территории 1 400 кв.м. В 15 минутах от центра Эдирне и в 3 минутах от центра Лалапаша.
Жилой комплекс представляет квартиры современной планировкой 1+1 одна спальня и гостиная. Площадью 63 кв.м. С открытыми балконами и панорамным видом на город.
В комплексе находится 20 магазинов и 24 квартир. Также в комплексе у каждого собственника есть свое парковочное место.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Бассейн;
- Фитнес-центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Отделения банка;
- Салон красоты.
HP11 Edirne Lala Paşa City - это идеально решение для постоянного проживания и инвестиций!
Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Проект включает жилую и коммерческую недвижимость,
Блок отель
B suite и C блок в стадии строительства
и Ready Block D, где квартиры сейчас продаются.
Блок D имеет 38 этажей, 480 квартир
13 квартир на этаже
Последние 23 квартиры на продажу 1 + 1,2 + 1,3 + 1
Рядом находятся университеты, государственные учреждения, торговый центр, согласно плану, метро будет построено в 100 метрах.
Общая площадь 19.200 м2
жилые помещения 991
Коммерческие объекты 97
Автостоянка на 1200 мест
Закрытые коммерческие помещения
4 бассейна
10.500 м2 зеленая зона
Спа-центр разделен на мужскую и женскую зоны
Детские игровые комнаты
8 лифтов
Центральная система отопления и охлаждения
Предлагаются таунхаусы с садами и гаражами на 2 машины.
Резиденция располагает фитнес-центром и сауной, зонами для занятий йогой и пилатесом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Белградский лес - 5 минут езды
Аэропорт Стамбула - 20 минут езды
Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами в уникальном проекте, который даёт возможность жить в загородном доме в центре мегаполиса.
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, турецкими банями, джакузи, массажными кабинетами, кафе и ресторанами, кинотеатром на открытом воздухе.
Окончание строительства - 2024 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в деловом районе с банками, бизнес-центрами и небоскребами, рядом с торговыми центрами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.
Торговый центр - 4 минуты
Университет - 7 минут
Босфор - 7 минут
Парк - 5 минут
Белградский лес - 8 минут
Новый аэропорт Стамбул - 25 минут
Автомагистраль Е-5 - 10 минут
Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты