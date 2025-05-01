Новостройки в Малтепе, Турция

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Предлагаются квартиры с большими балконами и видом на зеленые окрестности и побережье.
Резиденция располагает ухоженными садами, открытым бассейном, баскетбольными площадками, тренажерным залом, сауной и студией пилатеса, игровой комнатой, пешеходной дорожкой и детскими площадками.
Окончание…
Резиденция располагает большими зелеными зонами, открытым бассейном, парковкой, системой безопасности и детской площадкой.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах ходьбы от …
Почему это свойство؟
Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы.
Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями.
Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам.
Это идеальный инвестиционн…
Предлагаются квартиры с живописным видом на море и Принцевы острова и парковочными местами.
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, хамамом и сауной, зонами для йоги и медитации, садами, детской площадкой, тренажерным залом.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Особен…
Проект состоит из двух высотных жилых зданий и включает апартаменты с 1–4 спальнями.
Особенности
Открытый и крытый бассейны
Фитнес-центр
Сад
Сауна
Детская площадка
Теннисный корт
Спортивная площадка
Скидка 10% при оплате сразу.
Расположение и объекты поблизости
Малтепе — это один из совре…
Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке.
Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача -…
Резиденция располагает бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной, спа-центром, садом, детской площадкой, велосипедной дорожкой.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 900 метров (7 минут ходьбы)
Автобусная остановка - 500 метров (2 минуты ходьбы)
Прибрежная дорога - 2 км…
Уникальный вариант проживания в центре городской жизни для тех, кто следует за своей мечтой. Уникальный вид на Адалар на Анатолийской стороне, который является предметом стихов, в комплексе становится важной частью вашей жизни. Чтобы побыть наедине с восхитительным видом на Адалар, достаточн…
Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Резиденция состоит открытым бассейном, фитнес-центром, сауной и парной, кафе, детскими площадками, большой зеленой зоной.
Окончание строительства - май 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens…
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагает вам роскошную жизнь.
Этот проект, который расположен в центральном месте, имеет различные возможности с точки зрения транспорта.
Идеальная возможность как для жизни, так и для инвестиций
Резиденция располагает открытым бассейном, парковкой, системой безопасности, баром на крыше, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, детской площадкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с больницами, школами, автобусными остановками и станциями метро