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Новостройки в Малтепе, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$300,394
Предлагаются квартиры с большими балконами и видом на зеленые окрестности и побережье. Резиденция располагает ухоженными садами, открытым бассейном, баскетбольными площадками, тренажерным залом, сауной и студией пилатеса, игровой комнатой, пешеходной дорожкой и детскими площадками. Окончание…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$329,836
Резиденция располагает большими зелеными зонами, открытым бассейном, парковкой, системой безопасности и детской площадкой. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах ходьбы от …
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Малтепе, Турция
от
$469,883
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы. Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями. Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам. Это идеальный инвестиционн…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$243,879
Предлагаются квартиры с живописным видом на море и Принцевы острова и парковочными местами. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, хамамом и сауной, зонами для йоги и медитации, садами, детской площадкой, тренажерным залом. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Особен…
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TRANIO
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и теннисным кортом рядом с университетом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и теннисным кортом рядом с университетом, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$378,812
Проект состоит из двух высотных жилых зданий и включает апартаменты с 1–4 спальнями. Особенности Открытый и крытый бассейны Фитнес-центр Сад Сауна Детская площадка Теннисный корт Спортивная площадка Скидка 10% при оплате сразу. Расположение и объекты поблизости Малтепе — это один из совре…
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TRANIO
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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$504,385
Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке. Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача -…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$154,923
Резиденция располагает бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной, спа-центром, садом, детской площадкой, велосипедной дорожкой. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 900 метров (7 минут ходьбы) Автобусная остановка - 500 метров (2 минуты ходьбы) Прибрежная дорога - 2 км…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$285,858
Уникальный вариант проживания в центре городской жизни для тех, кто следует за своей мечтой. Уникальный вид на Адалар на Анатолийской стороне, который является предметом стихов, в комплексе становится важной частью вашей жизни. Чтобы побыть наедине с восхитительным видом на Адалар, достаточн…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$290,855
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция состоит открытым бассейном, фитнес-центром, сауной и парной, кафе, детскими площадками, большой зеленой зоной. Окончание строительства - май 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens…
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TRANIO
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Резиденция Sea Wiev Luxury Rezidans,Maltepe
Резиденция Sea Wiev Luxury Rezidans,Maltepe
Малтепе, Турция
от
$208,695
Количество этажей 19
Площадь 98–257 м²
2 объекта недвижимости 2
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагает вам роскошную жизнь. Этот проект, который расположен в центральном месте, имеет различные возможности с точки зрения транспорта. Идеальная возможность как для жизни, так и для инвестиций
Агентство
Property Advisor Turkey
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$296,853
Резиденция располагает открытым бассейном, парковкой, системой безопасности, баром на крыше, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с больницами, школами, автобусными остановками и станциями метро
Агентство
TRANIO
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