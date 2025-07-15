  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Зейтинбурну
  4. Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.

Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.

Зейтинбурну, Турция
$499,000
14
ID: 27542
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже квартира с тремя спальнями (3+1) площадью 141,5 м2 с видом на море.

Проект расположен в районе Зейтинбурну в непосредственной близости от автомагистрали, метро и станций метробуса Мармарай Зейтинбурну, рядом торговый центр Мармара Форум, а также образовательные и медицинские учреждения.

Рядом находится комплекс Buyukyalya где находится большое кол-во магазинов, кафе и ресторанов.

Проект занимает общую площадь 4.000 м2 и состоит из одного здания высотой в 13 этажей с современным дизайном, включающим 73 жилых квартиры с видом на море и город.

Внутри квартир: система "умный дом", систем кондиционирования и система фильтрации воды, бытовые приборы (духовка, посудомоечная машина, плита и вытяжка).
 

Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Лобби
  • Фитнес-центр
  • Турецкая баня и Сауной
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
