Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.

В продаже квартира с тремя спальнями (3+1) площадью 141,5 м2 с видом на море.

Проект расположен в районе Зейтинбурну в непосредственной близости от автомагистрали, метро и станций метробуса Мармарай Зейтинбурну, рядом торговый центр Мармара Форум, а также образовательные и медицинские учреждения.

Рядом находится комплекс Buyukyalya где находится большое кол-во магазинов, кафе и ресторанов.

Проект занимает общую площадь 4.000 м2 и состоит из одного здания высотой в 13 этажей с современным дизайном, включающим 73 жилых квартиры с видом на море и город.

Внутри квартир: система "умный дом", систем кондиционирования и система фильтрации воды, бытовые приборы (духовка, посудомоечная машина, плита и вытяжка).



Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.



Инфраструктура:

Лобби

Фитнес-центр

Турецкая баня и Сауной

Парковка

Охрана 24/7



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.