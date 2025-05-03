Новостройки в Багджыларе, Турция

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The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений.
Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апарт…
Резиденция располагает большими общими пространствами для комфортабельной и безопасной жизни:
детская площадка
спортивная площадка
магазины
рестораны и кафе
конференц-залы
бассейн
спа-зона
сауна
фитнес-центр
зеленые зоны с беседками
гараж
Расположение и объекты поблизости
Станция метро -…
Проект Luxera Towers расположен на европейской стороне Стамбула, в частности, в центре Basin Express Road, которая известна своей большой инвестиционной ценностью. Особенности проекта :
Проект строится на земельном участке площадью 17 000 квадратных метров
Проект состоит из двух башен…
Предлагаются функциональные квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют большой балкон.
Новая высококачественная резиденция располагает кинотеатром, зоной отдыха, фитнес-центром, игровой комнатой, сауной, бассейном.
Окончание строительства - январь 2025 года.
Расположение и…
Комплекс предлагает уникальное качество архитектуры и максимально повышает ваш уровень жизни, благодаря своей ориентированности на комфорт, спокойствие и практичность. Проект с развитой инфраструктурой в окружении зелёных пространств — воплощение комфорта, спокойствия и практичности. Проект …
Резиденция располагает небольшим бизнес-центром с магазинами, офисами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, охраной, пешеходными дорожками, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым бассейном, детской площадкой.
Окончание строительства - октябрь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
…
Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием.
Резиденция состоит из двух высотных зданий и располагает спа, крытыми и открытыми бассейнами, фитнес-центром, ресторанами.
Преимущества
Гарантированный доход в течение 20 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в…
Проект состоит из 10 зданий, включающих апартаменты с 1-3 спальнями.
Особенности:
сады
зеленые зоны
пешеходные и беговые дорожки
бассейн
тренажерный зал
детская площадка
парковка
Окончание строительства - март 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 650 метров
Торгов…
Вы повысите ценность своей жизни с Hayat City Mahmutbey, который вырастет в цене, когда вы его купите и повысит инвестиционную ценность вашего дома, пока вы в нем живете. Здесь ландшафтные зоны максимально увеличены, вы скроетесь от городского шума и обретете покой на природе!
Инфраструктура…
Проект состоит из 17 зданий, в которых размещено 754 жилых единицы и 50 коммерческих единиц. Типы квартир: Квартиры предлагают различные варианты, отвечающие потребностям разных семей, от 2+1 до 4+1. Площади: Жилые и коммерческие объекты расположены на огромной площади в 49 000 квадратных м…
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, крытыми и открытыми спортивными площадками, крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом и спа-зоной, сауной, парной и турецкой баней, детскими площадками и садами, кинотеатром под открытым небом, караоке и музыкальным залом, игровой комнатой,…
Резиденция располагает детскими площадками, пешеходными дорожками, декоративными прудами, фитнес-центром, крытым бассейном, парной, турецкой баней и сауной, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - февраль 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе…
"Проект One Güneşli считается шедевром недвижимости, который сияет в самом сердце Стамбула, сочетая роскошь с современным дизайном и предлагая своим жителям возможность жить в одном из самых выдающихся и динамичных районов города. Проект был тщательно разработан, чтобы обеспечить беспрецеден…