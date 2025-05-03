Новостройки в Багджыларе, Турция

Багджылар, Турция

Вы повысите ценность своей жизни с Hayat City Mahmutbey, который вырастет в цене, когда вы его купите и повысит инвестиционную ценность вашего дома, пока вы в нем живете. Здесь ландшафтные зоны максимально увеличены, вы скроетесь от городского шума и обретете покой на природе! Инфраструктура…