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Квартира в новостройке Senfoni Etiler

Бешикташ, Турция
Цена по запросу
;
14
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ID: 38246
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ

О комплексе

Senfoni Etiler — это элитный жилой комплекс, расположенный в районе Этилер (Бешикташ) — одном из самых престижных и востребованных районов Стамбула. Проект сочетает современную элегантную архитектуру, просторные зелёные зоны и удобное расположение рядом с лучшими международными школами, престижными торговыми центрами и крупнейшими деловыми районами города.

Senfoni Etiler предлагает премиальные квартиры с высококачественной отделкой, современной инфраструктурой для отдыха и спорта, круглосуточной охраной и высоким инвестиционным потенциалом. Благодаря своему расположению в одном из самых элитных районов Стамбула проект является отличным выбором как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Преимущества Senfoni Etiler

  1. Престижное расположение в районе Этилер, в центральной части Бешикташа.

  2. Современная архитектура, окружённая ухоженными зелёными садами.

  3. Просторные квартиры, идеально подходящие для семей и профессионалов.

  4. Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения для максимальной безопасности.

  5. Частная крытая парковка с интеллектуальными системами управления.

  6. Инфраструктура для отдыха и здоровья: фитнес-центр, сауна и детские игровые зоны.

  7. Близость к роскошным торговым центрам Zorlu Center и Akmerkez.

  8. Рядом находятся Университет Босфора (Boğaziçi University) и ведущие международные школы.

  9. Удобный доступ к метро, автомагистрали E5 и шоссе TEM.

  10. Высокий потенциал долгосрочного роста стоимости недвижимости в одном из лучших районов Стамбула.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке Senfoni Etiler
Бешикташ, Турция
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