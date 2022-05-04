Квартира в новостройке Senfoni Etiler

Senfoni Etiler — это элитный жилой комплекс, расположенный в районе Этилер (Бешикташ) — одном из самых престижных и востребованных районов Стамбула. Проект сочетает современную элегантную архитектуру, просторные зелёные зоны и удобное расположение рядом с лучшими международными школами, престижными торговыми центрами и крупнейшими деловыми районами города.
Senfoni Etiler предлагает премиальные квартиры с высококачественной отделкой, современной инфраструктурой для отдыха и спорта, круглосуточной охраной и высоким инвестиционным потенциалом. Благодаря своему расположению в одном из самых элитных районов Стамбула проект является отличным выбором как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.
Преимущества Senfoni Etiler
Престижное расположение в районе Этилер, в центральной части Бешикташа.
Современная архитектура, окружённая ухоженными зелёными садами.
Просторные квартиры, идеально подходящие для семей и профессионалов.
Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения для максимальной безопасности.
Частная крытая парковка с интеллектуальными системами управления.
Инфраструктура для отдыха и здоровья: фитнес-центр, сауна и детские игровые зоны.
Близость к роскошным торговым центрам Zorlu Center и Akmerkez.
Рядом находятся Университет Босфора (Boğaziçi University) и ведущие международные школы.
Удобный доступ к метро, автомагистрали E5 и шоссе TEM.
Высокий потенциал долгосрочного роста стоимости недвижимости в одном из лучших районов Стамбула.