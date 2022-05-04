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Квартира в новостройке Karmar Sakura

Багджылар, Турция
Цена по запросу
;
6
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ID: 38220
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар

О комплексе

Karmar Sakura — это современный жилой комплекс, который идеально сочетает комфорт, функциональность и долгосрочную стабильность для семей, желающих жить в Стамбуле. Проект ориентирован на просторные планировки квартир, благоустроенные зелёные территории и широкий спектр повседневных услуг, создавая комфортную среду для постоянного проживания, а не только отвечая временным тенденциям рынка. Наличие коммерческих помещений на территории комплекса делает повседневную жизнь ещё удобнее, позволяя жителям пользоваться необходимыми услугами, не покидая жилой комплекс.

С инвестиционной точки зрения Karmar Sakura представляет собой привлекательный вариант для покупателей, которые ищут надёжный объект с невысокими рисками и стабильным спросом на аренду. Просторные семейные квартиры в районе с отличной транспортной доступностью пользуются высоким спросом среди долгосрочных арендаторов, что снижает вероятность простоя недвижимости и упрощает её управление. Экологический подход к строительству, современные оздоровительные зоны и комплексные системы безопасности делают проект особенно привлекательным как для проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

10 ключевых преимуществ Karmar Sakura

  1. Престижное расположение на магистрали Basin Express — одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.

  2. Построен в соответствии с принципами экологичного («зелёного») строительства, включая систему повторного использования дождевой воды.

  3. Территория комплекса площадью 23 736 м² с ландшафтными садами и прогулочными аллеями.

  4. Просторные квартиры 2+1, 3+1 и 4+1 с большими балконами.

  5. 57 коммерческих помещений на территории комплекса для повседневных потребностей жителей.

  6. Современная спортивная и социальная инфраструктура, включая баскетбольную площадку и фитнес-центр.

  7. Отдельные бассейны и фитнес-зоны для мужчин и женщин, обеспечивающие комфорт и приватность.

  8. Оздоровительная инфраструктура: сауна и традиционный турецкий хаммам.

  9. Круглосуточная охрана (24/7), видеонаблюдение, пожарная сигнализация и комплексные системы безопасности.

  10. Всего в нескольких минутах от станции метро, крупных торговых центров, больниц и Международного аэропорта Стамбула.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Karmar Sakura
Багджылар, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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