Квартира в новостройке Karmar Sakura

Karmar Sakura — это современный жилой комплекс, который идеально сочетает комфорт, функциональность и долгосрочную стабильность для семей, желающих жить в Стамбуле. Проект ориентирован на просторные планировки квартир, благоустроенные зелёные территории и широкий спектр повседневных услуг, создавая комфортную среду для постоянного проживания, а не только отвечая временным тенденциям рынка. Наличие коммерческих помещений на территории комплекса делает повседневную жизнь ещё удобнее, позволяя жителям пользоваться необходимыми услугами, не покидая жилой комплекс.
С инвестиционной точки зрения Karmar Sakura представляет собой привлекательный вариант для покупателей, которые ищут надёжный объект с невысокими рисками и стабильным спросом на аренду. Просторные семейные квартиры в районе с отличной транспортной доступностью пользуются высоким спросом среди долгосрочных арендаторов, что снижает вероятность простоя недвижимости и упрощает её управление. Экологический подход к строительству, современные оздоровительные зоны и комплексные системы безопасности делают проект особенно привлекательным как для проживания, так и для долгосрочных инвестиций.
10 ключевых преимуществ Karmar Sakura
Престижное расположение на магистрали Basin Express — одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.
Построен в соответствии с принципами экологичного («зелёного») строительства, включая систему повторного использования дождевой воды.
Территория комплекса площадью 23 736 м² с ландшафтными садами и прогулочными аллеями.
Просторные квартиры 2+1, 3+1 и 4+1 с большими балконами.
57 коммерческих помещений на территории комплекса для повседневных потребностей жителей.
Современная спортивная и социальная инфраструктура, включая баскетбольную площадку и фитнес-центр.
Отдельные бассейны и фитнес-зоны для мужчин и женщин, обеспечивающие комфорт и приватность.
Оздоровительная инфраструктура: сауна и традиционный турецкий хаммам.
Круглосуточная охрана (24/7), видеонаблюдение, пожарная сигнализация и комплексные системы безопасности.
Всего в нескольких минутах от станции метро, крупных торговых центров, больниц и Международного аэропорта Стамбула.