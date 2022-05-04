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Квартира в новостройке Referans Beşiktaş

Бешикташ, Турция
Цена по запросу
;
2
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ID: 38247
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ

О комплексе

Referans Beşiktaş — Роскошные апартаменты рядом с Босфором в центре Стамбула

Referans Beşiktaş — это воплощение современной роскошной городской жизни в одном из самых престижных и исторически богатых районов Стамбула. Архитектурная концепция проекта основана на элегантности, приватности и гармонии с окружающей городской средой, что делает его идеальным выбором для покупателей, ценящих эксклюзивность без отказа от преимуществ центрального расположения. Малоэтажная концепция жилого комплекса создаёт атмосферу спокойствия и уединения, редко встречающуюся в самом центре мегаполиса.

Расположение проекта в районе Бешикташ обеспечивает жителям непосредственный доступ к социальной, культурной и деловой жизни Стамбула. Близость к Босфору, историческим паркам, престижным университетам и популярным местам отдыха позволяет наслаждаться насыщенным, но гармоничным образом жизни. Отличная транспортная доступность благодаря метро, паромным маршрутам и основным автомагистралям делает комплекс особенно удобным как для проживания, так и для активной профессиональной деятельности.

С инвестиционной точки зрения Referans Beşiktaş обладает значительными преимуществами благодаря ограниченному количеству новых элитных жилых проектов в центральной части Бешикташа. Недвижимость в этом районе традиционно отличается высокой устойчивостью стоимости и стабильным спросом, обусловленными ограниченным предложением и престижностью локации. Сочетание премиальных характеристик, исключительного местоположения и высокой долгосрочной привлекательности делает проект надёжным активом для сохранения капитала и получения стабильного дохода от аренды.

Краткое описание проекта

Referans Beşiktaş — это элитный жилой комплекс в самом центре Бешикташа, предлагающий современные апартаменты с просторными планировками рядом с Босфором, историческими парками и главными культурными достопримечательностями Стамбула.

Комплекс сочетает высококачественные строительные материалы, частные открытые пространства и полноценную инфраструктуру для отдыха и здоровья, создавая эксклюзивные условия для жизни в одном из самых престижных районов города.

10 ключевых преимуществ Referans Beşiktaş

  1. Престижное расположение в центре Бешикташа, рядом с набережной Босфора.

  2. Окружение историческими парками и знаковыми городскими достопримечательностями.

  3. Широкий выбор планировок — от квартир с одной спальней до просторных двухуровневых резиденций.

  4. Виды на Босфор, сады и панораму города из отдельных апартаментов.

  5. Высококачественная внутренняя отделка и строительные материалы премиум-класса.

  6. Собственные балконы, просторные террасы или частные садовые зоны во многих резиденциях.

  7. Крытый бассейн, предназначенный исключительно для жителей комплекса.

  8. Полноценная wellness-инфраструктура: фитнес-центр, сауна, традиционный турецкий хаммам и паровая комната.

  9. Ландшафтные сады с прогулочными дорожками и декоративными водными элементами.

  10. Непосредственный доступ к метро, паромным переправам, основным автомагистралям, школам и медицинским учреждениям.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Referans Beşiktaş
Бешикташ, Турция
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