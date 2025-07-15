Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями КЛАССА ЛЮКС рядом с финансовым центром.

Это уникальный и единственный проект с такой концепцией, предлагающий новый образ жизни, одновременно комфортный и связанный с природой, расположенный в популярном районе Умрание рядом с финансовом центром Стамбула.

Проект расположенный на площади 23.000 м2, где 70% занимает зеленая территория, комплекс состоит из 5-и жилых блоков, всего 544 квартиры различной планировки от 2+1 до 5+1, площадью от 96 м2 до 267 м2.

В комплексе будет 4-х этажная парковка и 2-а этажа отведено для магазинов, кафе, ресторанов и т.д.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества, кухонной мебелью, а также полностью оборудованной ванной комнатой.

Комплекс расположен в 200 метрах от ветки метро м12, в 500 метрах от финансового центра, также рядом вся городская инфраструктура - магазины, кафе, банки, образовательные медицинские учреждения.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.



Инфраструктура:

Бассейн

Спортивный зал

Сауна

Зал для проведения мероприятий

Магазины

Кафе и Рестораны

Спортивные площадки

Ландшафтный дизайн

Охрана 27/7

И многое другое



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.