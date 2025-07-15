  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями КЛАССА ЛЮКС рядом с финансовым центром.

Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями КЛАССА ЛЮКС рядом с финансовым центром.

Doga Sokak, Турция
от
$440,000
BTC
5.2337124
ETH
274.3212435
USDT
435 021.1825655
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
ID: 27458
ID новостройки на Realting
In CRM: 1171
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.08.2025

Местонахождение

  • Метро
    Çarşı (~ 400 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Это уникальный и единственный проект с такой концепцией, предлагающий новый образ жизни, одновременно комфортный и связанный с природой, расположенный в популярном районе Умрание рядом с финансовом центром Стамбула.

Проект расположенный на площади 23.000 м2, где 70% занимает зеленая территория, комплекс состоит из 5-и жилых блоков, всего 544 квартиры различной планировки от 2+1 до 5+1, площадью от 96 м2 до 267 м2.

В комплексе будет 4-х этажная парковка и 2-а этажа отведено для магазинов, кафе, ресторанов и т.д.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества, кухонной мебелью, а также полностью оборудованной ванной комнатой.

Комплекс расположен в 200 метрах от ветки метро м12, в 500 метрах от финансового центра, также рядом вся городская инфраструктура - магазины, кафе, банки, образовательные медицинские учреждения.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Спортивный зал
  • Сауна
  • Зал для проведения мероприятий
  • Магазины
  • Кафе и Рестораны
  • Спортивные площадки
  • Ландшафтный дизайн
  • Охрана 27/7
  • И многое другое


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Doga Sokak, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
