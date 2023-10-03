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Коммерческая недвижимость в Турции

Средиземноморский регион
196
Анталья
191
Sekerhane Mahallesi
133
Аланья
130
Мраморноморский регион
92
Стамбул
88
Эгейский регион
13
Анкара
12
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331 объект найдено
Отель 22 комнаты в Dalaman, Турция
Отель 22 комнаты
Dalaman, Турция
Комнаты 22
Площадь 385 м²
Количество этажей 5
-385 м2 alan içerisinde 1240 м2 kapalı alan (bodrum ve çatı katı dahil) -5 katlı olup 22 ко…
€2,92 млн
Магазин 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 9
Магазин находится в Чишли Стамбуле, очень популярен среди туристов, особенно среди арабских …
€286,261
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка в Анталья, Турция
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка
Анталья, Турция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Рабочее Место Рядом с Новой Государственной Больницей в Vista Concept в Анталии Коньяалты Эт…
€552,000
Коммерческая в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 200 м²
Представляем уникальное предложение для бизнеса в районе аэропорта Антальи - продажа торговы…
€200,000
Коммерческая в Yesilkoey, Турция
Коммерческая
Yesilkoey, Турция
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Цена по запросу
Коммерческая в Faralya, Турция
Коммерческая
Faralya, Турция
Площадь 86 000 м²
Butterfly Valley: Turkey's Haven and the Global Star of Investment Introduction: The Idea…
€47,71 млн
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€195,000
Коммерческая в Анталья, Турция
Коммерческая
Анталья, Турция
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в самом сердце Анталии в этом би…
€218,000
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Площадь 32 м²
Уютные и модные номера в отеле в самом сердце оживленного города Турции - Измире. Помещения …
€187,000
Коммерческая в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 35 000 м²
ТЦ находится в самом центре города Стамбула ,в туристическом районе ,где кроме трамвая друго…
€132,00 млн
Коммерческая 1 комната с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Проект  создан специально для тех, кто хочет зарабатывать.Займите свое место в комплексе, гд…
€405,000
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 8 500 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Площадь: 8500 м2 Этажей/Этаж: 6 Парковка: …
€43,00 млн
Коммерческая с vid na more в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая с vid na more
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 9 000 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Тип объекта: вторичное жилье Площадь: 20.0…
€25,00 млн
Коммерческая с охраняемой парковкой в Муратпаша, Турция
Коммерческая с охраняемой парковкой
Муратпаша, Турция
Площадь 63 м²
Офисные помещения в бизнес-центре,который расположен в центре Анталии Муратпаша, Мейдан, Ала…
€257,100
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 8 000 м²
Местоположение: Анталия. Район: Анталия. 200 номеров: 160 - стандартных, 40 - сьют номеров …
€43,00 млн
Коммерческая 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Алания, Турция
Коммерческая 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€295,000
Коммерческая 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Алания, Турция
Коммерческая 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
Комнаты 5
Площадь 258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2  расположенный на кольцевой дороге  FIĞLA MAH, Алания   …
€672,000
Коммерческая с террасой, с холодильником, с плитой в Алания, Турция
Коммерческая с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
Площадь 510 м²
Продается трехуровневое коммерческое помещение с готовыми арендаторами, Алания Аланья — атмо…
€700,000
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Отель в Mesudiye, Турция
Отель
Mesudiye, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€3,01 млн
Склад в Мраморноморский регион, Турция
Склад
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 19 460 м²
Количество этажей 1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€19,08 млн
Отель в Sindi, Турция
Отель
Sindi, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€3,01 млн
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Склад в Мраморноморский регион, Турция
Склад
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 19 460 м²
Количество этажей 1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€19,08 млн
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой в Каракокали, Турция
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Новый бизнес-центр в Оба Представляем Вашему вниманию новый бизнес-центр со собственн…
€300,000
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Mut, Турция
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Mut, Турция
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Коммерческая недвижимость свободного назначения 2022 год постройки 5,4 метра потолки  …
€89,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Бююкчекмедже, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Магазины в Торговом Центре в Стамбуле, Бююкчекмедже. Коммерческая недвижимость расположена в…
€1,06 млн
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 249 м²
Количество этажей 14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€1,97 млн
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 100 м²
Количество этажей 14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€472,000

Типы недвижимости в Турции

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