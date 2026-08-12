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Коммерческая недвижимость в Турции

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395 объектов найдено
Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa в Kalender Caddesi, Турция
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Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa
Kalender Caddesi, Турция
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Эксплуатационная топливная станция Petrol Ofisi в БурсеПолностью функционирующая и приносяща…
$3,24 млн
НДС
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Doga Kececioglu
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Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью в Олюдениз, Турция
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Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью
Олюдениз, Турция
Площадь 30 м²
Количество этажей 3
Проект расположен в районе Хисароню Фетхие. Этот район является ближайшим жилым районом к пл…
$257,249
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INEST HOMES
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Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul в , Турция
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Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul
, Турция
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 4
Недавно построенное независимое коммерческое здание, предлагающее высокую видимость и отличн…
$4,36 млн
НДС
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Doga Kececioglu
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Коммерческое помещение в Karacahisar, Турция
UP UP
Коммерческое помещение
Karacahisar, Турция
Представьте: вы просыпаетесь, а бизнес уже работает. Добывает, перерабатывает, зарабатывает.…
$12,00 млн
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Готовый бизнес 30 м² в Konak, Турция
Готовый бизнес 30 м²
Konak, Турция
Площадь 30 м²
Хотите получать пассивный доход в долларах без хлопот? Ваш шанс — апартаменты TRYP by Wyndha…
$135,000
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Инвестиционная 207 м² в Турция
Инвестиционная 207 м²
Турция
Площадь 207 м²
Продается просторное коммерческое помещение в Алтынташе, Анталья — районе активной современн…
$482,426
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Коммерческое помещение 2 500 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 2 500 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 25
Количество спален 25
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 4
Отель с действующим арендатором на продажу в Гюзелоба, Анталия Здание отеля расположено в ми…
$2,93 млн
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Инвестиционная 175 м² в Турция
Инвестиционная 175 м²
Турция
Площадь 175 м²
Коммерческая недвижимость на одном из ключевых перекрёстков развивающейся Антальи Для собств…
$550,620
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Коммерческое помещение 72 м² в Кагытхане, Турция
Коммерческое помещение 72 м²
Кагытхане, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 10
Гостиничные номера для инвестиций в 1,2 км от метро в Кягытхане, Стамбул Готовый проект расп…
$349,851
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Инвестиционная 454 м² в Дёшемеалты, Турция
Инвестиционная 454 м²
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 454 м²
Этаж 1/1
$59,29 млн
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Коммерческое помещение 45 м² в Tepecik, Турция
Коммерческое помещение 45 м²
Tepecik, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
$15,70 млн
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Коммерческое помещение 400 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 400 м²
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 400 м²
Расположенная в оживленном районе Клеопатры в центре Алании, эта коммерческая недвижимость п…
$1,58 млн
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Инвестиционная 405 м² в Kayi, Турция
Инвестиционная 405 м²
Kayi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
$11,16 млн
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Магазин 77 м² в Ризе, Турция
Магазин 77 м²
Ризе, Турция
Площадь 77 м²
Этаж 1
$4,01 млн
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Офис 115 м² в Муратпаша, Турция
Офис 115 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье в районе Оба Коммерческая недвижимост…
$696,212
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Коммерческое помещение 220 м² в Памуккале, Турция
Коммерческое помещение 220 м²
Памуккале, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
$6,05 млн
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Коммерческое помещение 110 м² в Турция
Коммерческое помещение 110 м²
Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Предлагаем вам функциональные коммерческие пространства, являющиеся частью тот стильного и с…
$340,000
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Коммерческое помещение 373 м² в Хоназ, Турция
Коммерческое помещение 373 м²
Хоназ, Турция
Площадь 373 м²
$430,171
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Коммерческое помещение 900 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 900 м²
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Магазины на продажу в Алании предлагают одну из самых безопасных и прибыльных инвестиционных…
$4,38 млн
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Коммерческое помещение 1 650 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 1 650 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 10
Количество спален 10
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 9
Бутик-отель с видом на Босфор в Стамбуле, Бейоглу Бутик-отель расположен в Бейоглу в квартал…
$7,49 млн
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Офис 90 м² в Енишехир, Турция
Офис 90 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в многофункциональном комплексе в центре Мерсина Офисы расположены в районе Е…
$185,894
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Магазин 186 м² в Sur, Турция
Магазин 186 м²
Sur, Турция
Площадь 186 м²
$57,30 млн
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Коммерческое помещение 200 м² в Турция
Коммерческое помещение 200 м²
Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Новый инновационный проект от ведущего застройщика находится на возвышенной горной местности…
$600,000
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Магазин 140 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 140 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 140 м²
$2,03 млн
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Инвестиционная 53 м² в Коньяалты, Турция
Инвестиционная 53 м²
Коньяалты, Турция
Площадь 53 м²
Коммерческие помещения в современном комплексе в Коньяалты — инвестиция в локацию, которая р…
$239,933
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Магазин 300 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 300 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 300 м²
Новые квартиры в центре Аланьи, Анталия Аланья уже много лет является элитным районом с бирю…
$1,14 млн
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Коммерческое помещение 126 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 126 м²
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Если вы ищете выгодные инвестиции или идеальную базу для своего бизнеса, современные офисы д…
$525,368
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Магазин 350 м² в Енишехир, Турция
Магазин 350 м²
Енишехир, Турция
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Магазин с высоким арендным доходом на продажу в Мерсине Мерсин — один из крупнейших портовых…
$681,228
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Магазин 308 м² в Акдениз, Турция
Магазин 308 м²
Акдениз, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 308 м²
$16,28 млн
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Магазин 227 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 227 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 227 м²
Коммерческяа недвижимость на продажу в центре Аланьи Аланья — это не только популярный курор…
$937,891
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