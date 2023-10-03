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Турция
Коммерческая
Коммерческая недвижимость в Турции
Средиземноморский регион
196
Анталья
191
Sekerhane Mahallesi
133
Аланья
130
Мраморноморский регион
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Стамбул
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Анкара
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331 объект найдено
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Отель 22 комнаты
Dalaman, Турция
22
385 м²
5
-385 м2 alan içerisinde 1240 м2 kapalı alan (bodrum ve çatı katı dahil) -5 katlı olup 22 ко…
€2,92 млн
Рекомендовать
Магазин 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Мраморноморский регион, Турция
2
1
40 м²
9
Магазин находится в Чишли Стамбуле, очень популярен среди туристов, особенно среди арабских …
€286,261
Рекомендовать
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка
Анталья, Турция
1
144 м²
Рабочее Место Рядом с Новой Государственной Больницей в Vista Concept в Анталии Коньяалты Эт…
€552,000
Рекомендовать
Коммерческая
Средиземноморский регион, Турция
200 м²
Представляем уникальное предложение для бизнеса в районе аэропорта Антальи - продажа торговы…
€200,000
Рекомендовать
Коммерческая
Yesilkoey, Турция
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Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Faralya, Турция
86 000 м²
Butterfly Valley: Turkey's Haven and the Global Star of Investment Introduction: The Idea…
€47,71 млн
1
Рекомендовать
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
3
140 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€195,000
Рекомендовать
Коммерческая
Анталья, Турция
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в самом сердце Анталии в этом би…
€218,000
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
32 м²
Уютные и модные номера в отеле в самом сердце оживленного города Турции - Измире. Помещения …
€187,000
Рекомендовать
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
35 000 м²
ТЦ находится в самом центре города Стамбула ,в туристическом районе ,где кроме трамвая друго…
€132,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Мраморноморский регион, Турция
1
50 м²
Проект создан специально для тех, кто хочет зарабатывать.Займите свое место в комплексе, гд…
€405,000
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Средиземноморский регион, Турция
8 500 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Площадь: 8500 м2 Этажей/Этаж: 6 Парковка: …
€43,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с vid na more
Средиземноморский регион, Турция
9 000 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Тип объекта: вторичное жилье Площадь: 20.0…
€25,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с охраняемой парковкой
Муратпаша, Турция
63 м²
Офисные помещения в бизнес-центре,который расположен в центре Анталии Муратпаша, Мейдан, Ала…
€257,100
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Средиземноморский регион, Турция
8 000 м²
Местоположение: Анталия. Район: Анталия. 200 номеров: 160 - стандартных, 40 - сьют номеров …
€43,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Алания, Турция
4
150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€295,000
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
5
258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2 расположенный на кольцевой дороге FIĞLA MAH, Алания …
€672,000
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
510 м²
Продается трехуровневое коммерческое помещение с готовыми арендаторами, Алания Аланья — атмо…
€700,000
Рекомендовать
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
384
30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Рекомендовать
Отель
Mesudiye, Турция
8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€3,01 млн
Рекомендовать
Склад
Мраморноморский регион, Турция
19 460 м²
1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€19,08 млн
1
Рекомендовать
Отель
Sindi, Турция
8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€3,01 млн
Рекомендовать
1
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
384
30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Рекомендовать
1
Склад
Мраморноморский регион, Турция
19 460 м²
1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€19,08 млн
Рекомендовать
1
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой
Каракокали, Турция
3
1
42 м²
5
Новый бизнес-центр в Оба Представляем Вашему вниманию новый бизнес-центр со собственн…
€300,000
Рекомендовать
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
2
65 м²
10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Mut, Турция
192 м²
1
Коммерческая недвижимость свободного назначения 2022 год постройки 5,4 метра потолки …
€89,000
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
180 м²
2
Магазины в Торговом Центре в Стамбуле, Бююкчекмедже. Коммерческая недвижимость расположена в…
€1,06 млн
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
249 м²
14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€1,97 млн
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Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
100 м²
14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€472,000
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