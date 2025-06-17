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Жилой комплекс Квартиры рядом с бизнес районом Basın Ekspres.

, Турция
от
$400,000
BTC
4.7579204
ETH
249.3829487
USDT
395 473.8023323
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26509
ID новостройки на Realting
In CRM: 1266
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 23.06.2025

Местонахождение

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Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже для получения Гражданства Турции представлены:

Две квартира - 2+1 и 1+1 за 400.000 USD
Четыре квартира - 4 × 0+1 за 440.000 USD

Проект расположен на дороге Басин Экспресс и предлагает легкий доступ ко всем районам Стамбула. Находясь между шоссе E-5 и TEM, всего в 200 метрах от станции Метробуса и строящейся станции метро, и в 15 минутах от паромных терминалов.

Комплекс построен на площади 16.500 м2, 70% занимает зеленая территория, состоит из 5 блоков по 12 этажей, включающих 814 квартир и 37 коммерческих площадей, в продаже квартиры различной планировкой от студий (1+0) до 4+1, а также уличные магазины и социальные объекты.

Район характеризируется развитой городской инфраструктурой, наличием государственных и частных образовательных учреждений, торговых центров и т.д.


Инфраструктура:

  • Сауна и Хамам
  • Крытый бассейн
  • Фитнес зал
  • Игровые площадки
  • Прогулочная зона с зелёным садом
  • Крытая парковка
  • Комфортная благоустроенная территория
  • Видеонаблюдение 7/24


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

, Турция

Видеообзор жилой комплекс Квартиры рядом с бизнес районом Basın Ekspres.

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Жилой комплекс Квартиры рядом с бизнес районом Basın Ekspres.
, Турция
от
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