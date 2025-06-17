Жилой комплекс Квартиры рядом с бизнес районом Basın Ekspres.

В продаже для получения Гражданства Турции представлены:
Две квартира - 2+1 и 1+1 за 400.000 USD
Четыре квартира - 4 × 0+1 за 440.000 USD
Проект расположен на дороге Басин Экспресс и предлагает легкий доступ ко всем районам Стамбула. Находясь между шоссе E-5 и TEM, всего в 200 метрах от станции Метробуса и строящейся станции метро, и в 15 минутах от паромных терминалов.
Комплекс построен на площади 16.500 м2, 70% занимает зеленая территория, состоит из 5 блоков по 12 этажей, включающих 814 квартир и 37 коммерческих площадей, в продаже квартиры различной планировкой от студий (1+0) до 4+1, а также уличные магазины и социальные объекты.
Район характеризируется развитой городской инфраструктурой, наличием государственных и частных образовательных учреждений, торговых центров и т.д.
Инфраструктура:
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